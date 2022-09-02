北角餐廳開幕免費送拉麵！每日限量免費派88份　必食招牌菜肉雲吞

【北角美食】北角餐廳開幕優惠免費送拉麵！在開幕優惠期內，於指定時間堂食，並滿足一個簡單條件，即可以免費食到菜肉雲吞拉麵或酸辣湯拉麵，每日送出88份，喜愛麵食的朋友即看優惠詳情！

北角餐廳開幕免費送拉麵！每日限量免費派88份 菜肉雲吞/酸辣湯

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（圖片來源：永勝冰室）

由連鎖上海菜「翡翠拉麵小籠包」主理的全新品牌「永勝冰室」，最新於北角開幕，並由即日起至9月3日，推出開幕免費送拉麵優惠，每日會限量送出88碗，非常抵食！

由即日起至9月3日，下午2時半後於永勝冰室堂食，讚好及追蹤官方Facebook及Instagram帳號，出示開幕送拉麵活動帖文，並購買1杯正價飲品，即會免費送菜肉雲吞或酸辣湯拉麵1碗。

（圖片來源：永勝冰室）

除了開幕送拉麵優惠活動，永勝冰室亦供應多款上海美食、港式茶餐廳美食及特飲等，包括永勝小籠包（$42）、銀絲卷（$20）、擔擔水餃拉麵（$68）、脆炸上海排骨（$32）、桂花酒釀丸子（$28）等，下午茶餐價錢則為$38起，價錢相宜。

永勝冰室開幕送拉麵優惠活動

日期：即日起至9月3日下午2時半後

地點：永勝冰室



*每日限量送88碗，送完即止。

*需讚好及追蹤官方Facebook及Instagram帳號，出示開幕送拉麵活動帖文，並購買1杯正價飲品。

*活動參加者需為18歲或以上。



永勝冰室

地址：北角電氣道276-280號華凱大廈1樓

電話：2435 2590

營業時間：（非賽馬日）12:00-21:30（日馬賽事）11:00-21:30（夜馬賽事）12:00-23:15

