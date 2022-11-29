賞你住2022第四輪酒店名單、參加資格及入住要求一文睇清！旅遊發展局（旅發局）推出新一輪「賞你住2022」，符合資格的市民可享$500本地酒店住宿折扣優惠！今次賞你住2022有多達160間酒店參與，名額亦增至3萬個，包括迪士尼酒店、奕居The Upper House、文華東方酒店等。即睇賞你住2022酒店名單、參加資格及預訂住宿日期！

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賞你住4.0今起接受預訂！逾160間酒店名單+參加方法 訂房即減$500

臨近聖誕，如果選擇留港慶祝，Staycation或許是個不錯的選擇！旅遊發展局（旅發局）推出新一輪「賞你住4.0」，11月29日上午11時起接受預訂，共3萬個名額，今次活動有超過160間酒店參加，除了向來深受歡迎的迪士尼酒店、海洋公園萬豪酒店、奕居等，今年全新開幕的AKI Hong Kong及The Silveri Hong Kong都有份，即睇酒店名單！

👇👇賞你住4.0酒店名單👇👇

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賞你住2022第四輪參加酒店名單亦可於旅發局網站查詢：https://www.discoverhongkong.com/content/dam/local-market-site/deals/staycation-delights/hotel-list.pdf

賞你住2022【1】參加資格：

參加賞你住4.0，必須於酒店登記入住前年滿18歲，並持有有效香港永久性居民身份證，以及在活動推廣期內於香港合資格實體零售及/或實體餐飲商戶，消費滿港幣$800即可享$500住宿折扣優惠。而同住客人無須符合以上規定。

所有入住酒店客人必須遵守政府《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第 599L 章）下有關 「疫苗通行證」規例的指示和要求，以及所有政府生效的所有抗疫措施。

（圖片來源：The Upper House）

賞你住2022【2】參加方法

【第1步】由2022年11月22日起，在合資格香港實體零售及/或實體餐飲商戶消費滿港幣$800，並保留收據正本。選定心水酒店住宿計劃後，就可以在2022年11月29日上午11時起，按照酒店提供的預訂方法，發送電郵或透過酒店網站預訂房間。

【第2步】於酒店網站預訂住宿時輸入「HKstay」推廣碼；或於預訂電郵標題中註明「HKstay」，並提供登記入住者姓名、聯絡電話、入住及退房日期、酒店住宿計劃名稱及上載消費收據副本。

【第3步】酒店收到預訂及核實收據後，會在48小時內向成功預訂的客人發出確認，即可獲$500元住宿折扣優惠。名額有限，先到先得。

提提大家，在預訂時需要向酒店提供消費收據副本，在登記入住時則要提交收據正本；而早於5月24日上午11:00提交預訂，或以非指定的方式預訂房間，則不能享用住宿折扣優惠。

（陳俊堯 攝）

賞你住2022【3】酒店住宿計劃、預訂期及住宿期

住宿計劃：港幣500元或以上（連加一服務費）的過夜住宿計劃，最多連續2晚

預訂期：2022年11月29日上午11:00起至2023年2月26日

酒店住宿期：2022年11月29日至2023年2月28日（須於2023年2月26日或之前入住，不適用於部分酒店指定日期，以酒店公布為準）

（圖片來源：愉景灣酒店）

賞你住｜可以使用消費券 不接受信用及網購收據

賞你住2022活動的有效機印收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額。

在實體零售及實體餐飲商戶消費時可以使用消費券，包括4個儲值支付工具（如: 支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK）作為付款途徑，惟要留意收據必須清楚列明以上要求。

如持有信用卡、易辦事等電子貨幣付款存根正本，不被視為有效商戶機印收據正本。另外，由於網購消費收據較難分辨真偽，亦容易發生重印單據的情況，因此只接受實體店的機印收據正本。即使是先在網上購物再到店鋪取貨，仍屬網購消費，同不被視為有效商戶機印收據正本。

（圖片來源：旅發局）

旅發局「賞你住」詳情

預訂期：2022年11月29日上午11:00起至2023年2月26日

酒店住宿期：2022年11月29日至2023年2月28日（須於2023年2月26日或之前入住，不適用於部分酒店指定日期，以酒店公布為準）

官方網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/staycation-delights.html

