臨近冬天，相信不少人都會用到保溫瓶，方便隨時可以飲到暖水！早前，日本著名家電品牌Tiger（虎牌）曾於在社交平台Twitter上發佈帖文，指出原來保溫瓶底部的貼紙原來非常重要，如果撕掉或有機會影響保溫功能，提醒大家千萬不要多手！

記得忍手！保溫瓶底貼紙不可撕走？日本品牌Tiger解釋2大關鍵原因

日本著名家電品牌Tiger（虎牌）早前曾在官方Twitter表示，一直以來都有很多客人向他們查詢可不可以撕走保溫瓶底部的貼紙，而官方則透過Twitter帖文呼籲用家不要撕走貼紙，即睇關鍵原因是甚麼！

（Tiger_PR_JPN@Twitter）

要達到保溫、保冷的效果，保溫瓶設計上使用雙層構造，內瓶和外瓶之間呈現真空狀態，並透過表面的隔熱材料抑制3種來自外部的傳熱方式，包括熱傳導、熱對流及熱幅射。

可見，要有效維持保溫瓶的機能，避免內部的液體溫度受到外界影響，表面的保護層就顯得相當重要了。

（Tiger_PR_JPN@Twitter）

早前，日本著名家電品牌虎牌（Tiger）在Twitter上發佈帖文，指有不少人向他們查詢：「保溫瓶底部的貼紙可以撕掉嗎？」

而官方則在Twitter作出回應：「關於保溫瓶底部貼紙的秘密……偶然會有客人查詢：『底部的貼紙可以撕掉嗎？』在製作保溫瓶過程中，為了抽真空會先在底部開一個洞，然後再封起來。那張貼紙就是用來保護開洞的部分。撕掉的話，有機會導致保溫效果不良，請不要撕掉它啊。」

（Twitter@Tiger_PR_JPN）

帖文一出，不少網民都表示非常震驚，紛紛表示不知道保溫瓶的貼紙有這個功能，更有網民嘆：「每次見到都很想撕掉，現在看來只能忍了。」這個小知識隨即在Twitter上引起很大迴響，不少網民都在討論如果撕掉了貼紙要怎麼辦，又有人問部分保溫瓶型號的底部沒有貼紙，它們又是如何保溫的？

虎牌隨後將相關帖文刪除，並再發文澄清指：「保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分（如圖示）。另外沒有貼紙的產品，則是使用樹脂物料的底部覆蓋。」

（Twitter@Tiger_PR_JPN）

官方又補充指：「雖然撕開銀色貼紙不會影響保溫效果，但是上面標示了商品編號及製造編號，客人查詢商品時有需要確認這些資料，所以請大家不要撕掉貼紙。對於此事造成的誤會，我們再次表示非常抱歉。」

（Twitter@Tiger_PR_JPN）

雖然撕走保溫瓶底部的貼紙未必會對保溫瓶的功能即時造成影響，但最好還是乖乖忍手，不要胡亂撕開保溫瓶的貼紙！