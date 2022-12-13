【便利店精品】便利店推出全新10款多啦A夢家品，包括粉絲必買行李箱、露營用品、座墊等！同場更有一系列迪士尼精品，涵蓋迪士尼公主、愛麗絲、唐老鴨等人氣卡通，低至$79起，即看精品款式及價錢詳情！

便利店推10款多啦A夢家品！20吋行李箱/購物車 唐老鴨精品$79起

7-11便利店今期又有全新商品登場，推出10款多啦A夢家品，包括20吋行李箱、帳篷、野餐墊、座墊、摺合式小枱、摺疊式購物車、茶壼套裝連托盤等，預購價$79起。部分多啦A夢家品款式及售價如下：

7-11多啦A夢家品【1】多啦A夢坐墊（預購價：$159）

7-11多啦A夢家品【2】多啦A夢茶壼套裝連托盤（預購價：$349）

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11多啦A夢家品【3】多啦A夢速開帳篷（預購價：$279）

7-11多啦A夢家品【4】多啦A夢圓形野餐墊（預購價：$179）

7-11多啦A夢家品【5】多啦A夢20吋四輪旅行箱（預購價：$599）

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11多啦A夢家品【6-10】其他款式如下：

+ 4

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

今期更有一系列Alice In Wonderland（愛麗絲夢遊仙境）精品，包括香水連圍巾套裝（預購價：$399）、珪藻土吸水地墊（預購價：$160）。同期會推出4款迪士尼公主毛毯，包括Alice in Wonderland、貝兒、白雪公主及灰姑娘毛毯（預購價：$199），不論是在家中或辦公室都可以用！Alice In Wonderland及迪士尼公主精品款式如下：

+ 1

另外，7仔預購站再推出唐老鴨可愛精品，包括唐老鴨翹臀磁吸充電盤、唐老鴨屁屁噴霧水氧機等，預購價由$278起。同場加映UJI 美少女戰士絲般綿1,000針床具，包括床品套裝、枕套等，預購價由$99起。唐老鴨及美少女戰士精品款式如下：

7仔預購站以上預購商品將於2022年12月14日早上7時起至12月27日，於7仔預購站官方網站開放預購，並將於2022年1月10日起可陸續取貨。預購適用於香港及澳門7-Eleven店舖，每單交易只限預購1件，貨品數量有限，售完即止，詳情可前往官方網站查詢。

7仔預購站 詳情

預訂日期：2022年12月14日早上7時起至12月27日*

取貨日期：2022年1月10日起可陸續取貨*

預購地點：7仔預購站官方網站

預購備註：每單交易只限預購1件；貨品數量有限，售完即止。

*詳情請至官網查詢。

