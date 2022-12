【便利店精品】便利店推出全新10款多啦A夢家品,包括粉絲必買行李箱、露營用品、座墊等!同場更有一系列迪士尼精品,涵蓋迪士尼公主、愛麗絲、唐老鴨等人氣卡通,低至$79起,即看精品款式及價錢詳情!

便利店推10款多啦A夢家品!20吋行李箱/購物車 唐老鴨精品$79起

7-11便利店今期又有全新商品登場,推出10款多啦A夢家品,包括20吋行李箱、帳篷、野餐墊、座墊、摺合式小枱、摺疊式購物車、茶壼套裝連托盤等,預購價$79起。部分多啦A夢家品款式及售價如下:

7-11多啦A夢家品【1】多啦A夢坐墊(預購價:$159)

7-11多啦A夢家品【2】多啦A夢茶壼套裝連托盤(預購價:$349)

7-11多啦A夢家品【3】多啦A夢速開帳篷(預購價:$279)

7-11多啦A夢家品【4】多啦A夢圓形野餐墊(預購價:$179)

7-11多啦A夢家品【5】多啦A夢20吋四輪旅行箱(預購價:$599)

7-11多啦A夢家品【6-10】其他款式如下:

今期更有一系列Alice In Wonderland(愛麗絲夢遊仙境)精品,包括香水連圍巾套裝(預購價:$399)、珪藻土吸水地墊(預購價:$160)。同期會推出4款迪士尼公主毛毯,包括Alice in Wonderland、貝兒、白雪公主及灰姑娘毛毯(預購價:$199),不論是在家中或辦公室都可以用!Alice In Wonderland及迪士尼公主精品款式如下:

另外,7仔預購站再推出唐老鴨可愛精品,包括唐老鴨翹臀磁吸充電盤、唐老鴨屁屁噴霧水氧機等,預購價由$278起。同場加映UJI 美少女戰士絲般綿1,000針床具,包括床品套裝、枕套等,預購價由$99起。唐老鴨及美少女戰士精品款式如下:

7仔預購站以上預購商品將於2022年12月14日早上7時起至12月27日,於7仔預購站官方網站開放預購,並將於2022年1月10日起可陸續取貨。預購適用於香港及澳門7-Eleven店舖,每單交易只限預購1件,貨品數量有限,售完即止,詳情可前往官方網站查詢。

7仔預購站 詳情

預訂日期:2022年12月14日早上7時起至12月27日*

取貨日期:2022年1月10日起可陸續取貨*

預購地點:7仔預購站官方網站

預購備註:每單交易只限預購1件;貨品數量有限,售完即止。

*詳情請至官網查詢。