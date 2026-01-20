天文台料周三分區僅6度！必學4招禦寒！洋蔥式著衫+暖包4大保暖位

天文台九天天氣預測顯示，氣溫將由今日（20日）最高20度，跌至明日（21日）最低12度，即大半日跌8度。其中分區預測有1區早上7時更低見6度，多達5區亦跌至個位數。寒流來襲，應該如何保暖？《香港01》「好食玩飛」記者整合了4個冬天穿搭保暖秘訣及貼士，教大家挑選保暖衣物、貼暖包等攻略，讓大家可以逛街、參與戶外活動時都可以「暖笠笠」！



天文台｜香港氣溫如何？

天文台預料，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，未來兩三日廣東沿岸天氣轉冷。據天文台九天天氣預測，氣溫將由今日最高20度，跌至明日最低12度，即大半日跌8度，寒冷氣溫將持續至周五（23日）。

此外，天文台分區預測顯示，打鼓嶺於明日早上7時更低見6度，而上水、大埔、沙田、石崗及將軍澳亦跌至單位數。大家出門謹記穿足夠衣服禦寒。

冬天如何保暖？

寒流來襲，應該如何保暖？以下給大家4個冬天穿搭保暖秘訣及貼士，包括如何挑選保暖衣物，以及將暖包效用最大化，讓大家逛街、參與戶外活動時都可以「暖笠笠」！

寒冷天氣保暖穿搭貼士【1】以洋蔥式．玉米式穿搭法出街——跟次序著衫更保暖

洋蔥式穿搭法或玉米式穿搭法，是指以穿多層衣服的方式隔開冷空氣，減少體溫下降從而保持溫暖。根據穿搭法，由外到內的穿衣次序應該是：外套或大褸、手袖較緊的上衣、鬆身衣物、發熱內衣，能讓自己感到更暖。另外，上衣若是樽領的話能更保暖，不過沒有樽領衫，也可以頸巾代替。

天氣寒冷之際，穿多件衣服是基本禦寒的方法。（資料圖片）

寒冷天氣保暖穿搭貼士【2】買保暖內衣秘訣——買錯尺寸保唔到暖

想出街時暖笠笠，最好先穿上保暖內衣再穿上其他衣物。保暖內衣能發熱的原理是人體每日即使不作任何活動都會釋出800ml的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維能吸收皮膚釋出的水氣，令水氣無法動彈並發出熱能，保暖內衣能發熱，也是因為它能吸濕。

大家購買保暖內衣時，不要因為害怕內衣縮水而買大一個碼，那樣會減低內衣的功效。因為穿保暖內衣必須讓內衣緊貼皮膚，讓內衣纖維吸收人體水氣，因此大家最好選購適合的尺碼。

另外要留意！雖然保暖內衣是靠吸收人體水氣發熱，但當流汗過多時，內衣纖維是無法排走過多水分，最終令身體覺得冷，因此如果大家外出時大量流汗過，一定要更換保暖內衣。

購買保暖內衣時，不要因為害怕內衣縮水而買大一個碼，那樣會減低內衣的功效。（資料圖片）

寒冷天氣保暖穿搭貼士【3】買羽絨秘訣——留意羽絨隱藏1個數字

另外，選羽絨都有秘訣！原來鵝絨比鴨絨暖，但市面上一般羽絨都是鴨絨製的，假如想確保羽絨更暖，就要買標明「Goose Down（鵝絨）」的羽絨。

在買羽絨時要留意羽絨的蓬鬆度（大多會隱藏在衣服內或標籤上），數字越高代表越暖，市面上的羽絨一般蓬鬆到在400至600度左右，900至1000度就是最頂級的，適合雪地活動。

寒冷天氣保暖穿搭貼士【4】貼暖包秘訣——貼落4個身體部位為溫暖

不少人在寒冷時都會帶上或貼暖包，不過貼暖包都有技巧，日本醫學博士福田千晶分享貼暖包秘訣，原來暖包貼身體的4大部位就會很快變暖，分別為腰間兩側、肚臍下方、肩頰骨中間、後頸根部。

暖包只要貼在這幾個位置，都會令到血液流動、循環得更好，手腳也隨即變暖。如果大家最近出街記得先將暖包貼在這4大部位，行街都可以行得暖笠笠！