尖沙咀SOGO結業清貨半價起 最平$49！必買美妝護膚、名牌行李喼
撰文：溫藹紅
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尖沙咀SOGO結業！尖沙咀SOGO突發宣布結，而近日尖沙咀SOGO亦推出清貨大減價，多款精選產品一連兩周大劈價，包括美妝護膚品、首飾、名牌服飾、行李喼等，均以低至半價發售，而指定信用卡更有現金回贈，尖沙咀SOGO結業前記得去掃平貨！
尖沙咀SOGO結業清貨半價起 最平$49！必買美妝護膚、名牌行李喼
尖沙咀SOGO突發宣布結業，雖然暫未公布正式結業日期，但最近亦有推出結業優惠！SOGO崇光百貨尖沙咀店最近一連2周舉辦「結業大減價」，多款美妝護膚品、名牌服飾、日用品等貨品低至半價發售，最平$49就可以入手。
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SOGO尖沙咀店「結業大減價」涵蓋美妝護膚品包括M.A.C、NARS、LANCOME等人氣品牌均劈價，其中LANCOME小黑瓶套裝更劈至半價；多款名牌行李喼包括ELLE、DELSEY等品牌都減價，準備出遊人士可以留意。
此外，顧客於SOGO消費期間，以中銀信用卡結帳，更可有高達15%現金回贈，即可享有折上折優惠，更加抵買，大家記得把握機會！
SOGO尖沙咀店結業大減價 詳情
地址：尖沙咀彌敦道20號
推廣日期：2023年1月4至17日
推廣優惠：半價起
尖沙咀SOGO結業日期？
尖沙咀SOGO暫未公布正式結業日期，詳情瀏覽內文。
尖沙咀SOGO結業優惠有幾抵？
尖沙咀SOGO結業優惠低至半價，詳情瀏覽內文。
尖沙咀SOGO結業優惠涵蓋哪些產品？
尖沙咀SOGO結業優惠涵蓋美妝護膚、名牌行李喼等$49起，詳情瀏覽內文。