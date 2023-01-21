大除夕交通4大安排！港鐵通宵服務　巴士/小巴改道詳情+班次安排

大除夕交通4大安排！大年卅晚將至，多間交通服務營辦商宣佈提供特別服務，以應乎人潮！港鐵宣佈大部份路綫大年卅晚至大年初一會提供通宵列車服務；電車、巴士及小巴方面，多條路綫加密班次或延長服務時間，部份路線亦會改道，以配合各大花市的散場人潮。

大除夕交通4大安排！港鐵通宵服務 多條巴士、渡輪綫延長服務

大除夕交通【1】港鐵

在大除夕年卅晚交通安排下，除了高速列車、機場快綫及迪士尼綫外，所有路線會通宵運作。輕鐵505、507、610、614P、615P、706、751號綫亦會通宵行駛。

除了通宵服務外，港鐵亦會於大除夕晚上8時至凌晨12時加密3條路線的班次，讓大家更快到達目的地與親友相會。期間，荃灣綫及觀塘綫每3.8分鐘一班，港島綫每4.2分鐘一班。

大除夕交通【2】電車

電車將於大除夕下午及晚上繁忙時間加強服務。 此外，為配合維多利亞公園花市的散場人潮，大除夕晚上8時起，維多利亞公園站、信德街站、邊寧頓街站及百德新街站將會停用至大年初一首班車開出。

大除夕交通【3】巴士

（HK01 梁鵬威 攝）

九巴、新巴及城巴、嶼巴及港鐵巴士於大除夕亦有特別服務安排，部份路綫將於下午起加密班次、更改開出時間、改道、加停或暫停部份分站，以便利民眾歸家及配合各大花市的散場人潮。新巴及城巴更特設4條大除夕特別路綫，詳情可參閱以下圖片：

新巴及城巴4條大除夕特別路綫

（圖片來源：新巴）

港鐵巴士延長服務時間安排

（圖片來源：港鐵）

各大巴士公司加密班次、更改開出時間、改道、加停或暫停部份分站安排

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大除夕交通【4】小巴

（Hk01 攝）

為配合各大花市的散場人潮，多條小巴路線將改道、加停或暫停部份分站。另有部份路線會於晚上延長服務，以疏導人流。詳情可參閱以下圖片：

港島區小巴特別安排：

九龍區小巴特別安排：

新界區小巴特別安排：