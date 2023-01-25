年糕發霉可以照吃？每逢新年家中都堆滿一堆賀年糕點，其中拜年必備的年糕，有時擺到發霉都未必吃得完，但原來有不少人在年糕發霉後繼續食用。有網民就分享，其母親曾將霉菌部分削掉改做炸年糕，令她大感震驚。不過，有專家就警告食用發霉年糕小心致癌。

年糕發霉也照吃？台媽削掉霉菌改做炸年糕！專家警告：小心致癌

台灣一名女網民於Facebook群組發文分享，稱於過年期間，有天晚上吃飽晚飯後，突然想吃年糕，於是便著母親為其煎年糕，母親這時從桌上取出用來拜年的年糕，然而一打開便看見年糕表面滿佈霉菌！不過母親看到後不為所動，並淡定地用小刀將年糕表面上的霉菌削掉，繼而將餘下未見明顯受影響的部分切成片狀，再準備放入油鍋內炸。

（圖片來源：FB@爆廢公社）

由於發霉年糕的賣相實在難以令人接受，事主表示「我們每年過年拜年糕一定拜到發霉，然後每年一定都吃發霉的年糕，我一直不敢相信這樣能吃」，不過詢問不少長輩後都說發霉部分削掉就好，令她大感疑惑。

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貼文隨即引起關注，不少網民均指「我們家年糕每年也都必定拜到發霉」、「以前小時候就是這樣吃的」、「我媽都會用菜瓜布把表面黴菌刷掉後拿來炸，吃了一、二十年了，也是健健康康的」。不過，都有網民直言年糕嚴重發霉「要馬上丟掉」，皆因食用後對人體有害。

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台灣營養師陳冠蓉表示，即使去除肉眼可見的霉菌，但周圍其實仍有肉眼看不到的菌絲等，有機會生成黃麴毒素並深入食物內部，就算局部切掉或清洗亦無法完全去除霉菌。她建議，食物哪怕只有一點點霉菌，最好不要食用並直接丟棄較安全。

根據國際癌症研究機構 （IARC），黃麴毒素已被列為一級致癌物，因其具高度肝臟毒性、致癌性、致畸胎及免疫抑制性，會於人體內持續累積，從而容易增加罹患肝癌的風險，大家要小心注意！