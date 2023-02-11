渣馬封路安排一覽！出街要留意　巴士清晨起改道　港鐵提早頭班車

【馬拉松封路】第25屆渣打馬拉松賽事將於週日（12日）舉行，賽道跨越港、九、新界，多條道路將會由週六（11日）晚上開始被封閉至午間。屆時多條巴士及小巴路線將會改道行駛，港鐵亦會提早開出頭班車以配合選手到場。為避免假日的行程及活動受影響，沒有參加馬拉賽的朋友亦應留意特別交通安排，出門前查看交通消息！

馬拉松封路安排一覽！巴士清晨起改道行駛 港鐵提早頭班車

馬拉松封路安排將於2月11日晚上11時半陸續開始，至12日下午約4時半賽事結束並清場後，道路方會全面重開。封路將會分為多個階段進行，駕車的朋友謹記於警方封路前把座駕駛離封閉範圍，否則車輛會被拖走！賽事舉辦期間，賽道兩旁會架設路障以分隔選手與路人，大家應善用行人天橋、行人隧道或港鐵站通道橫越賽道。

港、九、新界的各階段的封路時間及範圍如下：

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為配合道路封閉，港、九、新界過百條巴士、小巴路綫將會改道行駛，中途站會被臨時遷移或取消，部份路綫的總站甚至會被更改。而九巴第46號線、新巴第82X及795X號線將於當日首班車起暫停服務，直至道路安全重開為止。大家可於登車前致電巴士公司詢問改道安排，以免落錯車！九巴、城巴及新巴當日亦會開設特別路綫接載選手及工作人員。

馬拉松特別路綫、受封路影響的巴士及小巴路綫如下：

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除此之外，港鐵當日會提早高速鐵路、迪士尼綫、機場快綫、輕鐵線以外各路線之頭班車開出時間及於清晨期間提供服務，方便選手及工作人員前往比賽場地。高速鐵路、迪士尼綫、機場快綫及輕鐵線之外的港鐵站將於首班列車開出前10分鐘開放，屆時列車班次將維持每8至15分鐘一班，上午6時後將回復正常班次。