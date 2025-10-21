免費燒烤場推介｜政府轄下34大免費BBQ場　行山郊遊+遍佈港九新界

免費燒烤場推介｜假期到，不少人或會相約朋友去燒烤！本文將為大家整合全港34個政府轄下燒烤場，不但可以免費使用燒烤爐BBQ，更加可以順道去行山、郊遊，盡情享受大自然景色，即看免費燒烤場詳情啦！



34大免費燒烤場推介 行山郊遊燒嘢食

免費燒烤場推介｜港島區燒烤場

免費燒烤場推介【1】大浪灣泳灘

地址：香港石澳大浪灣道

設施：燒烤爐20個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【2】大浪灣郊遊區

地址：香港石澳大浪灣道

設施：燒烤爐14個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【3】舂坎角泳灘

地址：香港舂坎角道

設施：燒烤爐24個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【4】舂坎角公園

地址：香港舂坎角道

設施：燒烤爐4個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【5】夏萍灣泳灘

地址：赤柱赤柱灘道

設施：燒烤爐19個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【6】深水灣泳灘

地址：深水灣香島道

設施：燒烤爐35個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【7】南灣泳灘

地址：淺水灣南灣道

設施：燒烤爐16個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介｜九龍區燒烤場

免費燒烤場推介【8】獅子山公園

地址：九龍黃大仙竹園道

設施：燒烤爐26個

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介｜新界區燒烤場

免費燒烤場推介【9】清水灣第一灣泳灘

地址：清水灣道大環頭

設施：15個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【10】廈門灣泳灘

地址：橋咀洲廈門灣泳灘

設施：22個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【11】橋咀泳灘

地址：橋咀洲橋咀泳灘

設施：13個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【12】三星灣泳灘

地址：三星灣泳灘(白沙灣區)

設施：20個燒烤爐，桌椅，洗手間

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【13】桂地街花園

地址：沙田火炭桂地街

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【14】樂信徑燒烤場

地址：沙田火炭樂信徑

設施：6個燒烤爐

時間：每日24小時開放

備註：全面禁煙



免費燒烤場推介【15】大美督燒烤場（暫停開放）

地址：大埔大美督路

設施：40組燒烤爐連椅桌

時間：每日24小時開放

備註：全面禁煙



免費燒烤場推介【16】釣魚灣泳灘

地址：青山公路深井段13咪

設施：7個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【17】近水灣泳灘

地址：青山公路汀九段10咪半

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【18】雙仙灣泳灘

地址：青山公路深井段12咪

設施：2個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【19】海美灣泳灘

地址：青山公路汀九段11 3/4咪

設施：3個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【20】蝴蝶灣公園

地址：位於屯門四十五區龍門路，蝴蝶灣旁鄰近美樂花園

設施：80個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【21】舊咖啡灣泳灘

地址：青山公路 18 3/4 咪

設施：23個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【22】青山灣泳灘

地址：青山公路 19 咪

設施：27個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【23】加多利灣泳灘

地址：青山公路 18 3/4 咪

設施：6個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【24】橫台山遊樂場

地址：元朗八鄉粉錦公路橫台山

設施：4個燒烤爐

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介｜離島區燒烤場

免費燒烤場推介【25】張保仔洞郊遊區

地址：長洲張保仔路

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【26】洪聖爺灣泳灘

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣泳灘

設施：9組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【27】蘆鬚城泳灘

地址：南丫島索罟灣蘆鬚城泳灘

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【28】蘆荻灣燒烤場

地址：南丫島索罟灣蘆鬚城泳灘

設施：2組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【29】寶珠潭燒烤場

地址：大嶼山大澳

設施：3組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放

公園燈開啟時間：

晚上7時至翌日上午5時30分（五月至十月）

晚上6時至翌日上午6時30分（十一月至四月）



免費燒烤場推介【30】貝澳泳灘

地址：大嶼山貝澳泳灘

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【31】銀礦灣泳灘

地址：大嶼山銀礦灣泳灘

設施：24組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【32】塘福燒烤場

地址：大嶼山塘福

設施：3組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【33】坪洲東灣燒烤場

地址：坪洲東灣

設施：6組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



免費燒烤場推介【34】上長沙泳灘

地址：大嶼山上長沙泳灘

設施：7組燒烤爐連椅

時間：每日24小時開放



（全文完）