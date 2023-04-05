太空館全新3D球幕電影《星際航行者3D》　隨航行者號遊歷浩瀚星際

香港太空館全新立體球幕電影《星際航行者3D》，帶領觀眾衝出地球，與太空探測器航行者一號及二號在浩瀚的星際中遊歷前進，執行人類史上最遙遠的太空任務。《星際航行者3D》放映日期由即日起至2023年9月，即睇放映時間表及收費詳情！

太空館全新3D球幕電影《星際航行者3D》探索浩瀚宇宙！附票價/時間表

太空館推出全新立體球幕電影《星際航行者3D》，觀眾可以跟隨美國太空總署於1977年發射的太空探測器航行者一號及二號，展開一段探索太陽系遙遠行星之謎的星際旅程。

《星際航行者3D》的「主角」太空探測器航行者一號及二號是一對孿生太空探測器，目前它們仍然在浩瀚星際空間中前進，至今已經接近50年，並不時向地球傳送旅途中取得的數據。

（圖片來源：太空館）

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航行者是首批探測器拍攝到木星及大紅斑的高解像度影像，又到木星其中一顆衞星「木衛一艾奧」上，見證太陽系中地質最活躍的天體。它們更曾將巨型土星環近照傳回地球，讓科學家發現土星環原來是由成千上萬道小環形、而這些小環又是由不同大小的冰晶組成。

電影又會介紹每個探測器攜帶着一張鍍金唱片，載有代表地球生命及文化的圖像、聲音、問候語和音樂，猶如置身宇宙汪洋中的「瓶中信」，希望日後會有外星文明找到唱片，解讀當中的信息後得知人類的存在。

（圖片來源：太空館）

《星際航行者3D》票價為$32（後座）及$24（前座）。優惠票適用於全日制學生、殘疾人士（及一名同行照料者）及60歲或以上高齡人士，價錢為$16（後座）及$12（前座）。

立體球幕電影《星際航行者3D》

日期：由即日起至2023年9月30日

放映時間：星期一、三、四及五（公眾假期除外）下午2時及6時30分；星期六、日及公眾假期下午12時30分及5時；星期二休館（公眾假期除外）

地點：香港太空館天象廳

購票：城市售票網 www.urbtix.hk

