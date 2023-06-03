游水游泳池︳香港3大好玩靚景公眾泳池　$17玩滑梯邊游邊睇維港景

氣溫近日逐漸上升，大熱天時差不多35℃，不少人準備投水暢泳解暑氣。想刺激一點，玩滑水梯最正！怕水上樂園收費高，不妨考慮去收費低，而且具特色的公眾泳池。最便宜只要$17，可以暢玩約三層樓高的滑水梯，可以一邊欣賞維港景色，一邊暢泳。



3大好玩靚景公眾泳池

香港公眾泳池的收費親民，但同樣有匹比水上樂園級數的水上設施。以下3個擁有刺激設施或優美海景的泳池，於平日及假日則只分別收費$17及$19（成人）或$8及$9（長者、學生及殘疾人士），性價比非常高，適合一家大細一齊去玩。

【1】大埔游泳池

大埔游泳池擁有全港最長以及最高的滑水梯，適合尋求刺激感的朋友。場內共有6條大型滑水梯，其中3條高6.5米，約2層樓高；而另外3條甚至高達8.5米，約3層樓高。6條滑水池不但高，而且相當長，玩畢最長的滑水梯全程需時約20秒。部份滑梯高低起伏的幅度大，相當刺激！

地址：新界大埔太和汀太路11號

電話：2661 2244

開放時間：06:30 - 12:00；13:00 - 18:30；19:30 - 22:00（逢週一10:00 - 18:30關閉，如週一遇上公眾假期，則改為該週三10:00 - 18:30關閉）



【2】天水圍游泳池

天水圍游泳池同樣具有多條滑水梯。雖然該游泳池的滑水梯不及大埔游泳池的高及長，但勝在有主題。天水圍游泳池的大型滑水梯設在假山上，讓人有在懸崖峭壁冒險的感覺。此外，該游泳池設有較小型、以鯨魚為主題的滑水梯以及具備瀑布、噴水裝置的水城，適合年紀較小的小朋友。

地址：新界天水圍天柏路1號

電話：2446 9057

開放時間：06:30 - 12:00；13:00 - 18:30；19:30 - 22:00（逢週四10:00 - 18:30關閉，如週四遇上公眾假期，則改為該週五10:00 - 18:30關閉）



【3】堅尼地城游泳池

堅尼地城游泳池雖然只有一座不太大的水城，沒有比較刺激的水上設施，但同樣值得到訪。堅尼地城游泳池由英國著名建築師公司 Farrells設計，具現代化的外型，於區內有「西環水立方」之稱。在泳池的戶外部份，大家可在副池裡一邊習泳，一邊欣賞維港的景色。在黃昏時份，大家甚至有機會看到夕陽西下時，紅暈染天的豔麗風景。

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

電話：2817 7973

開放時間：06:30 - 12:00；13:00 - 18:30；19:30 - 22:00（逢週三10:00 - 18:30關閉，如週三遇上公眾假期，則改為該週四10:00 - 18:30關閉）



天水圍游泳池（HK01 李孫彤 攝）

準備到訪大埔游泳池及天水圍游泳池的朋友要注意！除了在惡劣天氣下，水城與滑水梯會因為救生員人手不足而不時關閉，大家宜先在出發前致電相關泳池，查詢指定水上設施有否開放，以免抵達後失望而回。