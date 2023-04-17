消委會超市價格調查！消委會最新公布新一期消委會超市價格調查，在本港3間大型超市選出市面上260款較受歡迎的貨品，比較其2021年至2022年間的貨品價格。結果發現，2022年超市貨品平均售價較2021年上升2.1%，至於升幅最大的貨品又有哪些，即睇消委會結果！

消委會超市價格調查2022！近7成貨品加價 這3款食品價格升幅最高

隨著疫情放緩及口罩令解除，社會漸趨復常，消委會公布2022年超市價格調查，在本地3間大型超市，包括AEON、百佳及惠康，比較260項貨品在2021年至2022年間貨品價格，結果發現上升幅度達2.1%，亦是自2013年以來錄得的最大升幅。

消委會公布2022年超市價格調查。（資料圖片）

消委會2022年超市價格調查指，2022年的總平均售價與2021年比較，13大類貨品中有10類錄得升幅，當中以「糧油食品」的升幅最大，達5.4%；其次是「雜糧/調味」及「罐頭食品」，分別是4.8%及4.6%，而「即沖飲品」升幅亦達4.3%。

今次調查顯示，有近7成貨品加價，升幅最高的3大貨品組別分別為「牛油」、「茶包」及「芝士」，上升幅度分別是15.4%、11.7%及10.2%。排行第4的「食油」組別價格升幅亦超過一成，為連續3年上升；最大跌幅的貨品組別為「葡萄酒」，下跌幅度為5.1%。

今次調查顯示有近7成貨品加價，升幅最高的3大貨品組別分別為「牛油」、「茶包」及「芝士」。（圖片來源：消委會）

另外，受世界各地「蛋荒」影響，雞蛋供應及價格備受關注。根據調查結果顯示，「雞蛋」去年的總平均售價下跌3.9%，組別內5款雞蛋只有1款的平均售價上升4.5%，其餘4款的跌幅由1.1%至11%。如以出現「蛋荒」的2023年首季數字相比，其中1間網上超市有售的3款雞蛋，平均售價升幅由9.4%至20.2%。

個人護理用品方面，總平均售價下跌2%，其中「洗髮水」、「沐浴露／洗手液」及「女士衞生用品」組別的平均售價錄得跌幅由1.9%至4.3%不等，而「牙膏／牙刷」組別平均售價上升7%，當中4款貨品的平均售價升幅由0.1%至23.7%，其中1款薄荷牙膏升幅達23.7%，更是今次調查中260項貨品之中升幅最高的貨品。

（圖片來源：消委會）

消委會同時採用「網上價格一覽通」收集的超市貨品售價，比較15組共80項貨品，分析在疫情前後的價格變動情況。

結果顯示，與2019年首季相比，2023年首季80項貨品的總平均售價則上升12%，當中升幅最高的貨品全部是罐頭食品，包括「罐頭蔬菜／水果」（39%）、「罐頭湯」（35%）、「罐頭魚」（32.6%）和「罐頭肉」（32.2%），升幅由32.2%至39%不等，平均售價在疫情3年間加幅逾3成。