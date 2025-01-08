大坑美食8大推介｜肉餅山必試！純白Cafe＋爆餡曲奇　甜品控愛店

大坑美食2025｜大坑被稱為銅鑼灣後花園，每年以大坑的中秋火龍舞出名。除此之外，這里的特色餐廳、咖啡小店非常多，可說是美食雲集。《香港01》「好食玩飛」記者嚴選8間大坑美食，包括手工意粉、黑松露A4和牛飯、開心果爆漿曲奇等，下次去大坑不妨參考一下這些大坑美食！



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大坑美食【1】Nocino——純手工意粉專門店，人氣爆滿！

Nocino是一間結合義大利風味的瑞士菜餐廳，長期人氣爆滿，需要提前預約。店內空間不大，偏木質清新風。餐廳推出午市套餐，價錢在$148-$168區間，晚市則變成小酒館形式。

午市套餐前菜有牛肉他他、risotto球或沙律選擇，推薦和牛他他，搭配大蒜蛋黃醬同炸薯絲，又脆又軟。而Risotto球亦非常特別，炸衣薄脆，外酥內軟，包裹著芝士和蘑菇。

主菜亦有三款造型各異的手工意粉選擇，其中Pappardelle是大熱之選。搭配慢煮牛臉頰肉，入口即溶，牛肉肉醬混合青汁奶酪，包裹在彈牙勁道的寬面上，口感層次豐富。店內的辣肉腸波浪麵、麻花捲麵等等亦大受食客歡迎。

Nocino

地址：大坑銅鑼灣道92E號地舖

電話：6012 1098

營業時間：11:30 - 16:00，17:30 - 23:00



大坑美食【2】Kona ——高質日式居酒屋，黑松露A4和牛飯

Kona主打日本料理，每日的新鮮海膽和生蠔都是限量的，所以要早些前往。燒物水準高，火候恰到好處。蟹肉餅里有松露，別有一番滋味，幸運的話老闆在場還會親自推薦的搭配清酒。

更有食客大讚Kona是「居酒屋的價格，米芝蓮的水準」。餐廳最受歡迎的招牌是黑松露A4壽喜燒和牛丼飯，入口即融的和牛配上溫暖的米飯和新鮮松露，一口下去就是幸福的味道。除此之外，厚切牛舌、雞腿肉、柚子冬瓜也十分推薦！

Kona

地址：大坑蓮花宮西街16號地舖

電話：2881 6339

營業時間：星期一至四 18:00 - 23:00

星期五至六 12:00 - 15:00，18:00 - 19:45，20:00 - 23:00

星期日 12:00 - 15:00，18:00 - 23:00



大坑美食【3】民聲冰室——大坑名物，大大座肉餅山！

民聲冰室是Eason、林海峰、許冠文等明星都經常來關顧的冰室。店內招牌鹹蛋蒸肉餅飯令不少食客慕名而來。肉餅山外型特別吸睛之餘，味道也毫不輸蝕，豬肉肥瘦的比例剛剛好，金黃色的鹹蛋大大粒，而且秘製豉油調味恰到好處，餸飯一流。店內的手撕雞、叉燒炒蛋、口水雞也值得一試。

民聲冰室

地址：大坑浣紗街16號地舖

電話：6902 2688

營業時間：12:00 - 21:00



大坑美食【4】oneday. ——簡約白色系Cafe，熊仔瑪德蓮必打卡！

位於大坑的oneday.是一間簡約純白系的Cafe，裝修風格很小清新，環境比較安靜。店內提供各式咖啡、蛋糕甜點和brunch，是下午茶好去處 。飲品除了大熱的Dirty，亦推薦海鹽焦糖拿鐵，海鹽的微咸、焦糖的甜味以及咖啡的微苦互相融合，味道層次豐富。

店內的小熊瑪德蓮口味豐富，有朱古力、士多啤梨、香芋等多種口味，內裡還藏著吉士醬，無論是外表還是口味上都無得輸。小店是寵物友好餐廳，主子們也可以帶寵物到店享受愜意時光。

oneday.

地址：大坑書館街23號地舖

電話：6886 3868

營業時間：09:00 - 19:00



大坑美食【5】Cookie Vission——超大塊爆漿曲奇，最新推出開心果口味！

在中環爆紅的vission bakery，一開始便是大坑的Cookie Vission起家，不同的是這間以美式曲奇和冬甩為主，撻類較少。曲奇有手掌般大塊，口味選擇頗多，有香濃抹茶、三重朱古力、曲奇忌廉等口味。

門店最新推出極濃開心果曲奇，軟曲奇口感濕潤扎實，外脆內軟。餅乾體帶著淡淡香草味，可以吃到粒粒白朱古力，開心果卡士達醬濃稠creamy，堅果香氣濃郁，甜食愛好者必食。

Cookie Vission

地址：大坑浣紗街6號全興樓地舖

電話：5545 5655

營業時間：09:00 - 21:00



大坑美食【6】麦先——每日限量一流醬油拉麵

麦先是一間僅有10個座位的拉麵小店，主打兩款基本款醬油或鹽味拉麵。由於店主一腳踢分飾廚師樓面，拉麵又採用日本小麥人手製造，因此拉麵每日限量供應。不少食客形容可以吃上其拉麵全憑運氣，建議於飯點前到達增加機率，更大讚其湯底出色，麵質煙韌彈牙。

麦先

地址：大坑安庇庶街19號地下（港鐵天后站A出口步行10分鐘）

營業時間：星期二至日12:00–15:00／18:00–21:00（星期一休息）



大坑美食【7】順興茶餐廳——60年老字號滑蛋菠蘿油

說到大坑美食，絕對少不了以滑蛋聞名的60年老字號順興茶餐廳，開業多年仍常見人龍，深得街坊和遊客喜愛，傳聞更是歌手陳奕迅愛店。必點有滑蛋菠蘿油和招牌滑蛋叉燒飯，菠蘿油原本的鹹甜組合已非常過癮，再加入滑蛋，增加口感層次，超邪惡但十分滋味。另外滑蛋叉燒飯，肥瘦均勻的叉燒配上濃郁蛋香、嫩滑的滑蛋，難怪成為店內最人氣餐點！

順興茶餐廳

地址：大坑安庶庇街5號地舖（天后站B出口步行8分鐘）

電話：2576 6577

營業時間：星期二至日 07:00-15:00(星期一休息)



大坑美食【8】午夜麵包俱樂部——壽喜燒味Bagel

午夜麵包俱樂部原為網店，於大坑設店後人氣更上一層樓，幾乎每天中午就完售。店舖創意滿分，最突出就是每月推陳出新，款式百變Bagel口味，例如專為秋冬而設的臘味飯味、獨特的芫荽青醬味、沙嗲牛味，也有一些原味、朱古力等經典口味。要留意的是，店舖堂食位置不多，所以食客多數外賣其麵包和飲品。

午夜麵包俱樂部

地址：大坑京街22號地舖

營業時間：星期一至五 11:00-19:00／星期六、日及公眾假期12:00-20:00



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