【波鞋優惠】Foot Locker推減價優惠！Foot Locker早前宣布將撒出香港，其網店近日推出減價優惠，似乎打算在結業前清貨，包括Nike、New Balance、adidas等多個品牌劈價，涵蓋多款男女裝服飾及鞋款，最平$99起可入手。

Foot Locker波鞋減價$99起！結業前清貨 Stan Smith波鞋減$300

運動服飾零售品牌Foot Locker早前宣布將結束港澳業務，預料本港全線6間Foot Locker分店將會結業，包括尖沙咀裕華國際大廈、旺角家樂坊、九龍灣德福廣場等分店。最近Foot Locker最新推出減價優惠，精選商品包括男女裝運動服飾、鞋款及配件，其中不乏低於$300的商品，折後最平$49起！

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今次優惠涵蓋多個運動品牌，其中Nike就有多個人氣款做優惠，包括Nike Air Force 1 Platform售價$599（原價$849）、Nike Waffle One售$499（原價$799），拖鞋款Nike Victori更劈價至$99（原價$249）！

至於New Balance今次亦有超多人氣款式減價，包括New Balance 2002R劈至$1,299（原價$1,499）、New Balance 327亦減至$599（原價$899）。

adidas同樣做減價，其中Stan Smith Summer Aop減至$599（原價$899）、adidas NMD亦減價至$699起，另外多個拖鞋款減至$149起。

此外，Reebok、Puma、Jordan、Vans、Converse、Timberland等運動品牌亦減價，包括波鞋、服飾等。多款手袋、背包、帽子、運動襪等同樣劈價至$49起。大家有興趣記得把握機會！

Foot Locker 優惠詳情

推廣日期：即日起至另行通知

推廣地點：Foot Locker網店

*更多詳情至官網或職員查詢。

