MUJI無印良品有款編織網袋爆紅！MUJI早前推出一款編織網袋，除了容量大方便收納之外，更可以隨意變新款，自行加配收納包，只花少少成本就襯出時尚簡約的日系風格，美觀實用，適合不少愛美女生。

無印良品︳MUJI親民價編織網袋爆紅 簡約日系風隨意變新款$55起

MUJI無印良品早前推出一款棉質編織網袋，看似平平無奇，然而除了可以單個使用之外，搭配額外收納小物，同樣可以化身成極具美感的日系手提包，加上價錢親民實惠，最近於網上一度引起熱烈討論。

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（圖片：小紅書）

記者翻查無印良品官網，該款綿繩編織網袋設計源自於法國的傳統購物袋，主要採用較粗的棉繩以網狀編織而成，主打堅韌耐用。最近網上就有不少女生發揮創意，於內部搭配無印良品一款同色系的迷你收納包，兩者組合使用，不但令美感度提升，而且使用起來亦更加方便。

不少用家在社交平台分享相片，編織網袋配搭迷你收納包後，內籠即時變身實用的立體空間，變相更容易收納各樣小物，例如手機、鑰匙等，收納包內也設有暗格，同時附有鈕扣密封包包，瞬間又變成全新款式的多用途手袋，最重要是款式簡約而大氣，可以隨便配搭出時尚大方的日系風格。

據無印良品香港（及內地）官網，目前編織網袋售價HK$55起，收納包約$15人民幣起（香港官網未有發售，內地官網有售），前後只需折約大概HK$70起，實在稱得上是低成本配搭。若未能在香港找到類似的「包中包」，亦可以考慮於淘寶等網購平台發堀一下。