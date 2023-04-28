消費券外賣優惠｜1個簡單方法拎foodpanda優惠券！即減$50勁抵

【消費券外賣優惠】香港人平均每月外賣支出用過千元！大家在外賣App點餐 、上網購物漸成生活主流。在foodpanda叫外賣或買日用品，只要用WeChat Pay HK就可以簡單拿到 foodpanda 優惠券，當中最抵是多間食肆外賣都可以減＄50！



消費券外賣優惠｜1個簡單方法拎foodpanda優惠券！最多減$50

當大家打開外賣App，琳瑯滿目的食物及餐廳選擇，咫尺間環球美食盡在掌握！只要安坐家中或辦公室，熱騰騰美食隨點隨到，確實非常方便。只要安坐家中或辦公室，熱騰騰美食隨點隨到，確實非常方便。現時各大快餐店有多款新品都可以點，當中包括大家樂「一哥酸辣焗蕃茄雞扒飯」、譚仔三哥「酸菜鯛魚米線」、米線陣「麻酸辣湯魚片米線」、麥當勞「玉子雙層將軍漢堡」、KFC「韓式蒜香炸雞」、Starbucks「比利時朱古力星冰樂」及「蜜瓜忌廉星冰樂」都可以點到！

+ 1

在百物騰貴的大環境下想慳更多錢？叫外賣時留意可用優惠券。譬如新用戶於foodpanda app點餐，並用WeChat Pay HK付款，輸入指定優惠碼，買滿一定金額，就有得平！多間食肆可用到，上述所有連鎖食肆都能使用這些優惠。

由即日起至4月30日，foodpanda新用戶於foodpanda app訂單頁面輸入以下二選一優惠碼，並使用WeChat Pay HK付款，就可以有HK$50折扣優惠。僅限選擇其中 一個優惠碼兌換一次優惠，不能重複兌換。

-「WPFOOD」：美食外送或外賣自取單筆消費滿HK$150即減 HK$50（不包含 運費）。不適用於pandamart 或 foodpanda mall。

-「WPMALL」：於 pandamart 或foodpanda mall 單筆消費滿HK$250即減 HK$50（不包含運費）。不適用於美食外送或外賣自取。 優惠券自動會生效。只要將食品加進購物籃，使用「優惠券」，選擇WeChat Pay HK付款就完成！

新用戶使用優惠教學按圖詳細睇︰

+ 2

此外，即日起至4月30日，只需點擊WeChat＞我＞服務＞印花專區，即可用3個狂賞印，以電子印花兌換電子現金券！用3個電子印花可換一張HK$6 foodpanda專屬電子現金券；用5個電子印花，可換一張 HK$10 foodpanda專屬電子現金券。每位用戶每月最多可分別兌換兩張。

按圖詳細睇︰

WeChat Pay HK全新用戶50元迎新優惠：WeChat Pay HK全新用戶，在WeChat > 我 > 服務 > 優惠專區，輸入指定優惠碼「FP50」可領取50元foodpanda專屬電子現金券1張，於foodpanda單筆消費滿100元並以WeChat Pay HK支付可用。假如使用微信支付的人民幣錢包，需要先切換地區。可在WeChat內通過點擊「我」>「服務」>右上角「···」>切換錢包地區至香港，便可以享受以上優惠。如未開通WeChat Pay HK的用戶，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」，點擊「自助開通香港錢包」完成所需操作，叫外賣就可慳更多了！