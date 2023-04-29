免費搭車優惠！臨近五一黃金周假期，4月份有不同團體舉辦免費乘車日，市民可以在當日免費乘搭不同交通工具，包括姜濤生日免費搭電車、九巴指定路線免費等，而港鐵亦會在5月指定日子推出半價乘車優惠，就算沒有時間出國旅行，都可以趁假期遊覽港九各區。

4.30免費搭車日優惠！姜濤生日免費搭電車、九巴指定路線全日免費

免費搭車【1】姜濤生日！全港市民免費搭電車

姜濤生日免費搭電車！4月30日是人氣男團MIRROR成員姜濤的24歲生日，一眾粉絲延續過往的慶生「傳統」，再度舉辦免費電車日，全港市民可以在當日無限次免費搭電車，更有兩架全新設計的「姜濤號」不定路線登場，各位Fans記得留意！

姜濤生日免費搭電車 詳情：

（圖片來源：香港電車）

免費搭車【2】免費搭巴士（路線：613）

九巴先後推出兩架太陽能主題巴士，並將於4月30日舉行兩條路線免費乘車日！首先是九巴路線613，當日所有市民可以免費乘搭九巴路線613指定巴士班次，往返安泰（西）（和泰樓）至筲箕灣，可以去東大街食盡多款人氣港式小食。

免費搭巴士（路線：613）詳情

日期：2023年4月30日

車牌號碼：VG6020

開出地點：安泰（西）（和泰樓）

指定班次開出時間：0900、1140、1420、1700及1940

開出地點：筲箕灣

指定班次開出時間：1020、1300、1540、1820及2100



筲箕灣東大街掃街必食推介：

免費搭車【3】免費搭巴士（路線：264R）

除了上述巴士路線，在4月30日當天，太陽能主題巴士亦會行駛路線264R，全港市民亦可以免費乘搭九巴路線264R指定班次，往返天耀至大埔墟站！

免費搭巴士（路線：264R）詳情

日期：2023年4月30日

車牌號碼：TV4811

開出地點：天耀

開出時間：0945、1315及1745

開出地點：大埔墟站

開出時間：1130及1600



（圖片來源：九巴）

除此之外，港鐵將於5月13日及5月14日推出半價乘車優惠，當日除乘搭機場快線、以八達通或車票二維碼支付港鐵、輕鐵及港鐵巴士車資，均可有港鐵半價車票優惠，使用「樂悠卡」及兩元乘車優惠都適用。

港鐵半價乘車日 詳情：