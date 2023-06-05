消費券優惠｜WeChat Pay HK 3重奬賞高達 $238｜實試登記抽奬

政府消費券將於7月16日派發，WeChat Pay HK消費券推出3重優惠，包括新舊用戶均有機會參加5次限時抽獎，百分百中獎，每次有機會獲取最高$98電子現金券，更可以儲雙倍印花換商戶優惠券！今次新登記或轉會用戶，亦可領取$50電子現金券。記者今次打算登記成為新用戶，實試加碼抽獎，即看登記、抽獎及優惠詳情！



實試WeChat Pay HK加碼抽獎！3重消費券優惠

政府第二期消費券快將派發，市民紛紛關注各大電子支付工具推出的消費券優惠。WeChat Pay HK今次亦亦針對新舊用戶，推出消費券3大超抵優惠，當中包括5次加碼抽獎，百分百中奬，每次都有機會贏取高達$98電子現金券、迎新優惠$50電子現金券，以及雙倍印花賞，合共價值$238的激抵獎賞。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（資料圖片）

優惠1. 加碼5次限時抽獎！送最高$98電子現金券

WeChat Pay HK今次加碼限時抽獎優惠，所有新用戶或現有用戶，均可享有5次限時抽獎機會。推廣期內，任何WeChat Pay HK用戶點擊 WeChat>我>服務>政府消費券頁面，均可獲贈2次抽獎機會。當用戶成功選用WeChat Pay HK登記第二期消費券，可再獲贈3次抽獎機會，具體成功登記時間以政府通知WeChat Pay HK的結果為準。換言之，現有用戶毋須進行任何操作，只需等待政府審核通過，收到通知後即可抽奬3次。

用戶只需點擊頁面「立即抽獎」按鈕，便可以隨時進行抽獎，每位用戶均有機會隨機抽中各大獎賞，其中包括每次抽奬可獲價值最高$98電子現金券，另外更有百佳、屈臣氏、萬寧、惠康、大家樂、foodpanda等專屬電子現金券，價值介乎$5至$10不等，涵蓋衣食住行，非常抵玩！

優惠2.新登記/轉會用戶有$50電子現金券

由即日起至2023年7月15日，所有WeChat Pay HK新登記用戶，都可以率先獲贈總值$50的電子現金券。新登記用戶是指2022年未有選用WeChat Pay HK登記2022年消費券計劃的用戶，以及今年的新合資格用戶。隨著開關後不少港人北上遊玩，部分或已開設內地版人民幣錢包，不過仍然可以登記為WeChat Pay HK港幣錢包新用戶，享受新登記優惠。

用戶只需於服務頁面的右上角，揀選「切換錢包地區」，就可換成香港版賬戶，並可繼續按步驟登記喇。未開通的用戶，可以在 WeChat 搜索「WeChat Pay HK好生活」公眾號，點擊「便捷入口」＞「自助開通香港錢包」，通過驗證香港手機號碼／香港信用卡／香港銀行賬戶／香港身份證完成自助開通。

新登記/轉會用戶只需進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面，就可以獲取總值$50的新登記獎賞，當中包含5張$10電子現金券，在全港接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿$20時，便可以透過WeChat Pay HK付款時使用。

優惠3. 雙倍印花賞

此外，今次第二期選用 WeChat Pay HK 領取消費券的所有用戶，一律可以獲得雙倍基礎印花，並在WeChat>我>服務>印花專區，兌換各大商戶電子現金券。於2023年7月16日消費券第二期派發開始，每月通過完成「消費券用戶專屬任務」，可額外獲得數量等同當月基礎消費任務的電子印花，每月額外兌換價值$10的電子現金券，推廣期內可以兌換高達$50電子現金券，大家可以盡情掃貨。

享受三重奬賞，立即點擊：https://bit.ly/45E7NcO

WeChat Pay HK消費券覆蓋商戶列表一覽：

WeChat Pay HK消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至2023年7月15日

推廣地點：WeChat Pay HK手機App



推廣優惠：

1.加碼5次限時抽獎 送最高$98電子現金券

2.新登記/轉會用戶獲贈$50電子現金券

3.雙倍印花賞 兌換獨家高商戶優惠

*更多詳情可至官網查詢。

