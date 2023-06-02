英國KFC食炸雞驚見原隻雞頭　緊閉眼脆皮包實！網民呼可怕食唔落

提及食炸雞大家第一時間會想吃甚麼？雞髀、雞翼抑或雞胸？最近有外國網民分享，早前買肯德基KFC炸雞外賣，豈料出現一隻原隻炸雞頭，雞頭輪廓清晰可見，令食客直呼可怕「整份都不想吃了」，更有不少網民表示短期都「不想吃炸雞」！



KFC炸雞有雞頭 食客見狀食唔落

早前網上流傳一張炸雞頭相片，並流傳至各大社交平台，引來不少網民熱議。根據網媒「9GAG」報道指， 英國一名女客人（Gabrielle） 於英國特威克納姆（Twickenham） 一家KFC分店買外賣，打算將雞翼套餐帶回家享用，豈料回家打開，才發現外賣餐盒內竟然有一大個完整「炸雞頭」。

（圖片來源： IG@takeawaytrauma）

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該貼文相片顯示，整個炸雞可以清楚看到雞臉的輪廓，以及其緊閉的眼睛，並留下評論指：「我在我點的雞翅餐裡發現一塊炸雞頭！害我整份都不想吃了 (嘔) 。」不少網民留言表示店員備料時怎麼沒有發現，不過「至少你知道那是真的雞肉」。

（圖片來源： IG@takeawaytrauma）

根據英國《太陽報》報道指，KFC已聯絡事主並解釋指，集團提供貨真價實的雞肉，但承認是程序上的疏忽，並與供應商、合作夥伴和團隊進行檢查，不過最嚴謹的計劃也會出現紕漏。但強調這次是非常罕見的情況，公司已採取行動檢討流程，避免未來再次發生。此外，公司已經向事主提供免費炸雞作為補償。

記者亦就以上事件查詢本港KFC，有關香港KFC食材來源方面，炸雞來貨是否以雞翼、雞脾等散件作包裝，如何避免非雞件食用部分出現在消費者餐飲中等問題，有關方面在截稿前未有回覆。