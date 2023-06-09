咖喱邦｜沙田新城市廣場亞洲咖喱專門店　4國咖喱歎齊辣度自選

以亞洲咖喱為主打的餐廳、咖喱專門店進駐沙田。泰國、星加坡、日本和印度風味的咖喱，大家都可品嚐。不能吃太辣的朋友也不用怕，各款咖喱的辣度不同，讓大家隨意選；怕辣的朋友，也可選甜而不辣的日本咖喱。即睇餐廳菜式，地址、營業時間。



沙田新城市咖喱邦 亞洲咖喱專門店

日前於沙田新城市廣場正式開業的「咖喱邦」，主打泰國、星加坡、日本以及印度風味的咖喱。這4個亞洲國家的咖喱都各有特色，迎合不同朋友的口味。

（圖片來源：咖喱邦）

泰國咖喱加入了香茅、南薑、甜羅勒、薑黃和小茴香等香料，充滿香氣。注入魚露和椰漿後的口感更佳，而青辣椒帶出辣味可刺激味蕾；星加坡咖喱則用上 13 種不同的香料與蝦醬混合而成，再加上咖喱葉、青檸葉，並使用椰漿平衡香料的味道。

日本咖喱甜而不辣，使用了蘋果泥和蔬菜等食材來增添甜味，味道甘醇可口，適合怕辣的朋友。無辣不歡的人，可選印度咖喱，是4款咖喱中最濃郁、最辣的，主要的香料包括薑黃、芫荽、小茴香、丁香和綠豆蔻，再配上新鮮咖喱葉，番茄和洋蔥，入口如奶油般順滑。

至於菜式方面，「沙嘩啲Duck」由泰國咖喱配上煎鴨胸；「雞爸隆爸」配在香煎雞扒上淋有星加坡咖喱；「印度神牛」將印度咖喱與西冷牛扒交融，而不辣的日本咖喱「通呢豬嘩」讓大家一次過品嘗到炸豬排和旋風蛋。

特色小食適合素食者 9月前用餐有優惠

除了咖喱菜式外，餐廳亦提供多款特色美食和飲品。當中不乏素食，例如以菠蘿和多種蔬菜醃製、清爽酸甜的「阿卡酸瓜」以及加入素肉、番茄和不同香料的「素肉粟米筒」。此外，餐廳的甜品——「焦糖爆谷紅豆千層」亦饒具特色。千層麵包混合「咖喱邦」特製的紅豆流心爆漿餡料，再配上焦糖爆谷，酥脆可口。

除此之外，大家於9月1日前，能以半價優惠點選各款特色飲品。另外，「咖喱邦」亦將於9月1日前向光臨的客人派發港幣30元現金券，讓大家下次消費滿$300時使用。

咖喱邦

地址：沙田正街18號新城市廣場1期7樓703A號舖

營業時間：星期一至日11:00-22:00

電話：2612 2261

