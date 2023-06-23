Mikiki 誠品書店6.29開幕！送$50優惠券+會員限定禮物 附換領方法
撰文：張旭珠
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誠品書店宣布將於6月29日開設全新啟德Mikiki店，亦是誠品書店首間九龍東分店！屆時將帶來一系列新開優惠，如送$50優惠券及會員限定禮物等，即睇優惠活動詳情！
九龍東首間誠品書店啟德店，定於6月29日（星期四）正式開幕。新店選址新蒲崗Mikiki商場，以「細瞧博物 聞街說書」為主題，借鑒新蒲崗八街舊城故事，呈現濃厚的人文軌跡。
誠品書店啟德店開幕活動
開幕活動當天（6月29日），將有準幼師為大家說故事，帶來兩個故事《這不是我的帽子》、《回家的路不再陡》。同場更預備了小手作體驗，與大家共渡輕鬆的下午。
開幕優惠【1】開幕紀念通行證
只要於誠品書店啟德店、誠品知味期間限定店（Mikiki）單日累計消費滿 $350，即可獲贈 開幕紀念通行證 1 張。數量有限，贈完即止。
開幕優惠【2】開幕紀念通行證
1) 誠品黑卡及金卡會員限定，可於誠品HK APP 以500分積分兌換開幕手機掛繩1條；限量50條，數量有限，兌完即止。
2) 誠品會員於誠品書店啟德店單筆消費滿 $300 ，額外獲贈 開幕手機掛繩1條
3) 凡於誠品書店啟德店消費，可以$30加購 開幕手機掛繩1條。
誠品書店啟德店
地址：Mikiki 1樓115-115A號舖
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誠品書店啟德店開幕活動
日期：2023年6月29日
時間：1500-1545、1600-1645
地點：誠品書店啟德店 兒童館
講者：耀中幼教學院學生