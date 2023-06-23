Mikiki 誠品書店6.29開幕！送$50優惠券+會員限定禮物 附換領方法

誠品書店宣布將於6月29日開設全新啟德Mikiki店，亦是誠品書店首間九龍東分店！屆時將帶來一系列新開優惠，如送$50優惠券及會員限定禮物等，即睇優惠活動詳情！



九龍東首間誠品書店啟德店，定於6月29日（星期四）正式開幕。新店選址新蒲崗Mikiki商場，以「細瞧博物 聞街說書」為主題，借鑒新蒲崗八街舊城故事，呈現濃厚的人文軌跡。

（圖片來源：香港誠品書店官方網站）

誠品書店啟德店開幕活動

開幕活動當天（6月29日），將有準幼師為大家說故事，帶來兩個故事《這不是我的帽子》、《回家的路不再陡》。同場更預備了小手作體驗，與大家共渡輕鬆的下午。

（圖片來源：香港誠品書店官方網站）

開幕優惠【1】開幕紀念通行證

只要於誠品書店啟德店、誠品知味期間限定店（Mikiki）單日累計消費滿 $350，即可獲贈 開幕紀念通行證 1 張。數量有限，贈完即止。

開幕優惠【2】開幕紀念通行證

1) 誠品黑卡及金卡會員限定，可於誠品HK APP 以500分積分兌換開幕手機掛繩1條；限量50條，數量有限，兌完即止。

2) 誠品會員於誠品書店啟德店單筆消費滿 $300 ，額外獲贈 開幕手機掛繩1條

3) 凡於誠品書店啟德店消費，可以$30加購 開幕手機掛繩1條。

（圖片來源：香港誠品書店官方網站）

誠品書店啟德店

地址：Mikiki 1樓115-115A號舖

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誠品書店啟德店開幕活動

日期：2023年6月29日

時間：1500-1545、1600-1645

地點：誠品書店啟德店 兒童館

講者：耀中幼教學院學生

