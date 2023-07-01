$1優惠｜半島漁港3選1晚巿1蚊優惠 　歎至尊燒鵝/海南文昌雞/BB豬

半島漁港晚市燒味3選1優惠啦！只需$1，可以揀至尊燒鵝、海南文昌雞或極品BB豬中的其中一款，快睇詳情！



半島漁港至尊燒鵝是店內的招牌之一，每隻鵝色澤均勻，肥瘦均勻，皮脆肉香。海南文昌雞以肉嫩、皮酥、雞味濃而聞名。極品BB豬則皮脆不膩，口感佳！燒味每日在燒味房即場燒製，新鮮熱辣！

（圖片來源：半島漁港 / 阿翁火鍋館@Facebook）

半島漁港晚市燒味3選1優惠

優惠條款︰

．優惠限三選一

．$1優惠限星期一至五晚市，公眾假期及節日除外

．優惠限堂食

至尊燒鵝 :

2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

極品 BB豬 :

2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞 :

2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻

星期六、日及公眾假期晚市優惠價錢︰

至尊燒鵝 : 1/4隻$88、半隻$168、全隻$298

極品 BB豬 : 1/4 隻 $88 、半隻 $168、全隻 $298

海南文昌雞︰半隻 $88 、全隻 $168

半島漁港/阿翁火鍋館$1燒味優惠

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：逢星期一至星期五晚市（只限堂食，公眾假期及節日除外）

*優惠內容如有更改以店內海報為準，圖片僅供參考。優惠如售罄或暫停，酒家恕不另行通知。



地址詳情︰

（秀茂坪店）

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖

查詢 : 2668 8896

（油塘店）

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖

查詢 : 2698 3833

（將軍澳店）

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖

查詢 : 2368 3588

（南昌店）

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖

查詢 : 2368 1918

（荃灣店）

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓

查詢 : 2666 6822

（天水圍店）

地址：天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖

查詢 : 2836 9988

（灣仔店）

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓

查詢 : 2666 0998