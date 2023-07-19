HOKA開倉劈價｜多款名牌運動服飾低至一折　跑鞋$500對附日期地點

HOKA開倉劈價！今次不論跑鞋、山鞋及拖鞋均以激筍價發售，最平跑鞋每對特價$500，大量鞋款以每對$800、兩對$1,200發售！同場還有多個運動及流行服飾品牌。

是次開倉在銅鑼灣時代廣場一座16樓（Time Square Bazaar）舉行，日期由即日（周三）起至7月24日（下周一）。



（圖片來源：時代廣場展銷集Facebook專頁）

HOKA銅鑼灣開倉貨品極多 跑鞋$1,200/2對

HOKA開倉今次地段好方便，位於佔地超過8500呎的時代廣場展銷集（Time Square Bazaar），同一時間可容納人流較多，輪候入場時間相對較短，不似其他地方舉行的開倉般形長長的人龍。開倉，當中的貨品選擇自然有好也有不好，絕大部分鞋款約每對$800，較新款鞋款則大都無詳細列明價錢，能否執到平靚正心水平貨，便要花點心機慢慢發掘。Sample鞋做緊$1,200/2對，價位最貼地，不過整體款式較為一般。除了HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋外，還有少量同一品牌跑衫、跑褲、運動內衣、風褸以及運動服裝等。

今次HOKA開倉部分貨品（按圖放大）：

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此外，同場亦有曾在香港紅極一時的瑞典背嚢品牌Fjällräven（又稱：狐狸仔）袋款以$400發售、Diadora休閒鞋$400/對、Champion Tee $169/件、Jungle Black 女裝 $119起、山霧花野特價精選$350、Reebok短袖tee、衛衣、波鞋價格$80至$590不等，買兩件可享九折，買四件更可享八折！

狐狸仔、Reebok、Champion Tee …等，部分貨品（按圖放大）：

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至於童裝亦有選擇，如Pick&Pack 兒童背包一律$90-$160，大熱的3D 款只售$140，Let Me Light背包也不過$290，趁暑假不妨入手，讓孩子帶著新包四圍去。

開倉日期及時間：

日期：即日起至2023年7月24日

時間：上午11:00至21:00

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方公布為準，詳見：時代廣場展銷集Facebook專頁