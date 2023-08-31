牛肉現彩虹光疑黑心肉！內行人1句悉真相　網民︰牛飲咗生可樂？

日本百事（生）可樂飲完會旋轉發光成一時佳話！牛肉米粉上的片片牛肉現彩虹光，被一名網民鎖定是「黑心商家賣發光肉」。一群網民及內行人跳出來解畫之餘，有人揶揄︰「無知真可怕」叫一眾網友有同感。



牛肉現彩虹光被一名網民以為是黑心肉（圖片來源︰Facebook@澳門Secret）

有一名網民在Facebook「澳門Secret」上傳了一張牛肉米粉相片（原文已被刪除），牛肉米粉一度成為網絡搜尋關鍵字，事關九龍城牛肉米粉賣$250碗，經傳媒及社群廣泛討論下成了鎂光燈下主角。相關文章︰方榮記牛肉米粉埋單$250碗港男讚好味 網民驚呆：是我窮吃不起

今次這碗牛肉米，其討論焦點非售價，而是會發光的牛肉！七彩光牛肉，橙綠相間疑幻疑真。正想一口咬落去的網民，停一停先拍照上傳社交平台，質疑店家「黑心」賣發光牛肉。

發光的牛肉能吃嗎？（搜狐圖片）

帖文一出，旋即引起關注及轉載。有內行人道︰「牛肉新鮮先至有彩！」並有網民貼出香港食安中心通告，間接「驚動」食安，通告上主題為《肉類呈神秘的金屬色》-- 食物安全中心不時收到投訴，指肉類(例如禽肉)的切面呈現有光澤的金屬色。部分市民或會憂慮肉類呈現該等詭異的彩虹色的食物安全問題。

肉類產生彩虹色為物理現象，會導致生及熟的肉類製品(例如燒牛肉片及火腿製品）呈現有光澤的彩虹色彩(例如綠色、紅色、橙色）。肉類含有鐵質、脂肪及其他化合物。普遍認為，肉類產生彩虹色的物理過程涉及肌肉的橫紋結構及纖維特性所產生的衍射作用。當光線照射在一片肉類的表面時，便會如彩虹般分裂成多種顏色。肉類化合物所含的多種色素，經加熱及加工處理，可產生帶彩虹光或綠光的色彩。根據海外的食物安全監管機構，肉類呈彩虹色並不表示肉質變差或有安全問題。

（圖片來源︰香港食物安全中心截圖）

其他網民紛紛留言︰「知識改變命運、未煮過餸、新鮮牛肉先會咁，真無知。」有網民打趣道︰「可能牛飲咗發光（生）可樂。」相關文章︰日本生可樂是什麼/邊度買?飲完會發光？夏老實抖音帶貨成網上熱話

按圖有網民留言︰