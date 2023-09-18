良心食店平價早午餐8間推介！$18燒味飯／$39意粉山／性價比超高

良心食店平價午餐｜月尾是打工族最難捱時刻，不想下下食快餐店或杯麵，其實還有好多超值平價餐廳可供選擇！今次《香港01》「好食玩飛」記者將為大家推介8間抵食餐廳，只需$2即可海南雞飯、雙併粉麵、燒味飯，絕對是回到過去的物價水平！



抵食燒味飯，是糧尾恩物！（圖片來源：「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組）

良心食店平價午餐推介【1】深水埗$18燒味雙併

深水埗超級平的燒味店「朗益」，最平$18有交易。鹹蛋三寶飯$28，每款有5-6塊、鹹蛋半隻、有菜，十分足料；晚上6:00起有時更有優惠價$16燒味飯盒。

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糧尾恩物超平餐廳推介【1】深水埗朗益燒味工房

地址︰深水埗基隆街363-365號地舖

查詢︰24088867



地址︰深水埗北河街54號地舖

查詢︰24749188



良心食店平價午餐推介【2】太子$20超抵食外賣海南雞飯

太子的湖南老家飯店，主打湘幾年前開始就有售價平價外賣海南雞飯，至今都無加價，每份仍售逆市價$20，深受街坊喜愛，是慳錢或糧尾的好選擇！不少網民都評價，雖然味道未算最出色，但能以如此便宜價格吃到去骨海南雞飯，性價比極高，值得再吃。店舖亦有售賣其他外賣飯盒包括中式兩餸飯、川式口水雞飯、紅燒豬手飯，亦有湘川特式酸菜米線或手工拉麵，每碗只售$18起。除了海南雞飯，其他款式都相當抵食，想慳錢的話也可以一試。

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良心食店平價午餐推介【2】湖南老家飯店

地址：太子太子道西96-100號萬年大廈地下A舖

營業時間：11:30-21:00



良心食店平價午餐推介【3】荔枝角$2X雙併粉麵連飲品早餐

提到抵食夾大件的冰室，莫過於位於荔枝角工廈的若男冰室！餐廳不論早午市都非常抵食，4款早餐一律$2X，如網民至愛的火腿絲通粉+煎雙蛋+多士+飲品，不過$28！至於午餐碟頭飯也不過$36-$42，價錢平，仲非常大碟，被網民喻為「糧尾救星」。

良心食店平價午餐推介【3】若男冰室

地址：荔枝角長沙灣道912-914號時信中心地下1號舖

營業時間：06:45 - 17:00



良心食店平價午餐推介【4】$2x雙併燒味飯

提到平靚正燒味，在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」的屏霸燒味店莫過於位於淘大花園附近的「鴻運燒臘美食 」！這兒1盒雙併燒味飯僅售$25，有網民還分享另加7元的紅腸，合共只需$32，已多餸到滿瀉，照片可見，飯盒內的紅腸、燒肉及又燒幾乎塞爆盒，樓主將燒味搬出來更可以裝滿不銹鋼碟，CP值爆標！

良心食店平價午餐推介【4】鴻運燒臘美食

地址：牛頭角牛頭角道33號地舖1B

電話：27585911



良心食店平價午餐推介【5】屯門$29炸醬／肉燥米通

位於屯門的「仙桃居」是一間主打米通及台式料理的街坊小店，供應多款特色米線、米通、肉燥飯、台式小食、台式飲品及甜品。當中香辣炸醬米通及肉燥米通等，下午茶時段只需$29就可以食到，更會免費送珍珠奶茶！

小店下午茶餐選擇眾多，飽肚的粉麵包括有香辣炸醬米通、擔仔肉燥米通、小鍋米通、巴東牛肉米通、墨魚丸米通、鹽酥雞翼米通等；亦有魷魚鬚併奶酥吐司、鹽酥雞翼併花生吐司、豬扒包等小食，所有下午茶均會免費送珍珠奶茶，粉麵亦可轉選米線或公仔麵等，抵食之餘亦適合不同口味的朋友！

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良心食店平價午餐推介【5】仙桃居

地址：屯門龍門居商場地下105號​

營業時間：07:30-21:00



良心食店平價午餐推介【6】深水埗$39意粉山

深水埗有不少$50內就食得飽的餐廳，而邁爵斯M.Y Majesty便是其中之一！餐廳位於深水埗，以大件夾抵食著名，店內共供應4款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、羅勒鮮番茄牛肉意粉等，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

良心食店平價午餐推介【6】邁爵斯M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

電話：94579068



良心食店平價午餐推介【7】中環$50內大份常餐

中環雖地段昂貴，仍有$50內抵食飯堂，而「四季常餐」便是其中之一！店內全部常餐$50內就食到，網民推介特濃沙嗲牛肉公仔麵，大讚湯底超濃郁，花生味不會太濃。跟餐會配炒蛋和多士，網民一致表示炒蛋出色，入口超滑嫩，蛋香味濃，放上多士食一流！

良心食店平價午餐推介【7】四季常餐

地址：中環德輔道中88號地舖

電話：3594 6612



良心食店平價午餐推介【8】葵涌、尖沙咀$50內抵食漢堡店

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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良心食店平價午餐推介【8】嘉寶漢堡

【葵涌分店】

地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖

營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

【尖沙咀分店】

地址：尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖

營業時間：星期一至日12:00 – 23:00

