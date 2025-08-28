蛋撻推介20間｜70年茶餐廳老店＋$6日酥皮撻！港島街坊推介

香港蛋撻店推介｜蛋撻可說是香港名物，不論遊客抑或本地人都喜歡吃。除了新鳳凰，以下推薦20間香港必吃蛋撻，不僅有蛋撻關注組人氣第一的金園茶餐廳，也有近期爆紅的CACOLAB $10黑朱古力酥皮蛋撻，還有受小紅書熱捧大力推介的Hashtag B、Bakehouse、Vission Bakery等！蛋撻控千萬別錯過！



蛋撻推介【1】星味坊烘焙專門店——熱賣巨型布甸蛋撻／$12一個

星味坊烘焙專門店主打各式各樣的麵包和甜品，布甸蛋撻每日早上9時30分新鮮出爐，其後每半小時出爐約50個，蛋撻大大隻，外皮金黃挺身，吸引不少人排隊幫襯。布甸蛋撻為牛油皮餅底，充滿烘焙香氣且口感香脆，配合內餡香滑軟身、充滿蛋香的布甸，令人一試難忘，價錢都只是$12，超抵食！

星味坊烘焙專門店

地址：深水埗元州街149號地舖／洗衣街107號地舖／元朗康景街2-20號鈞德樓地下12號舖／



蛋撻推介【2】金樺餅店——30老字號／$6蛋撻

金樺餅店屹立在西灣河太安樓近30年，是街坊熟知的老字號。餅店保留了很多舊香港的懷舊小食，其中牛油酥皮蛋撻更是「鎮店之寶」！蛋撻的牛油酥皮口感酥軟，且蛋香濃郁，質感極之軟滑飽滿，做到接近流心效果，價錢都只是$6！

金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下16A號舖



蛋撻推介【3】祥興咖啡室——70年歷史酥皮蛋撻／梁朝偉都捧場！

祥興咖啡室是跑馬地的老字號茶餐廳，已經開業近70年，連梁朝偉、謝霆鋒等名人都曾經光顧。店內仍然保留著舊時代的水吧、收銀櫃位和紙皮石磚，店內的餐點也堅持傳統味道。祥興咖啡室以蛋撻最為馳名，新鮮出爐蛋撻日賣300個！千層酥皮蛋撻層次分明，充滿蛋香而且非常滑嫩又不會太甜，搭配奶茶就剛剛好！

祥興咖啡室

地址：跑馬地奕蔭街9號



蛋撻推介【4】大安茶氷廳——懷舊x新式蛋撻！奶茶、鴛鴦蛋撻味道驚喜！

大安茶氷廳是於1969年開業的懷舊冰室，以茶餐廳常見食物為基礎，融入新食材及醬料調製出Fusion菜。以蛋撻為例，大安茶氷廳就推出了經典焦糖流心蛋撻、港式奶茶蛋撻、焙茶黑糖麻糬蛋撻、兒童鴛鴦蛋撻等。雖然菜色與其懷舊的外建築格格不入，但味道卻意外地令人驚喜！

大安茶氷廳

地址：油麻地廣東道830地下



蛋撻推介【5】檀島咖啡餅店——80年歷史餅店／192層酥皮蛋撻！

檀島咖啡餅店於1940年代開業，屹立香港已經超過80年。檀島咖啡餅店以酥皮蛋撻最為著名，門前更有「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」以咖啡及蛋撻為題的對聯！有指餐廳的酥皮蛋撻有多達192層酥皮，特別鬆化酥脆，蛋漿很滑、蛋味夠濃，甜度適中。此外，餐廳的雞批及菠蘿包亦是人氣茶點，絕對要試！

檀島咖啡餅店

地址：灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓



蛋撻推介【6】CASABAKE——打卡巨型牛角包／招牌千層酥皮流心撻

CASABAKE是觀塘駱駝漆新開業的麵包店，雖然位置比較隔涉，但仍然不少人特地前往！麵包店主打招牌千層酥皮流心撻及牛角包，皇牌產品包括特濃開心果、雙重朱古力、Tiramisu，還有近期爆紅的杜拜朱古力口味。除了蛋撻精緻，店門口還有巨型牛角包可以打卡！

CASABAKE

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座4樓A1室



蛋撻推介【7】BEANS BAKERY——日賣500件超人氣麻糬蛋撻！

BEANS BAKERY是Beans Group旗下的烘培品牌，擁有不同網紅打卡麵包，其中招牌麻糬葡撻更是超人氣推介，日賣500件！新鮮出爐葡撻外皮酥脆、內餡滑嫩，還有麻糬增加口感，非常特別！

BEANS BAKERY

地址：馬鞍山新港城中心 4期2樓2329號舖｜沙田橫壆街2-16號沙田中心 3樓19號舖｜將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G05號舖｜屯門屯順街1號屯門市廣場1樓Kiosk 15｜紅磡黃埔天地時尚坊(第2期)地下G12號舖｜荃灣 海之戀G34號鋪｜德福廣場P24-P25號舖​



蛋撻推介【8】Baker by LUBUD——前Rosewood餅廚主理／千層蛋撻每日限量300件

Baker by LUBUD是由曾任職五星級酒店Rosewood及The Ritz-Carlton餐廳主廚出品，超過20年的烘培經驗，質素絕對有保證！必試推介絕對是招牌千層蛋撻，選用牛角酥皮麵糰製作撻皮，蛋漿搭配法國忌廉和牛奶，外皮鬆化酥脆、內餡口感香滑，整體甜而不膩。Baker by LUBUD每日只會供應約300件千層蛋撻，一到出爐時間就會火速售罄，想吃到新鮮出爐蛋撻的話就要提早排隊了！

Baker by LUBUD

地址：太古太古城道18號太古城中心3樓307號舖



蛋撻推介【9】Deesses Bakery——好評如潮法式葡撻

Deesses Bakery主售各款麵包、蛋糕、酥皮烘焙品，人氣產品有超酥脆的牛角包及多層次的法式蛋糕。不過Deesses Bakery亦有「低調地贏」的法式葡撻！法式葡撻雖然不是招牌烘培品，但自推出以來都好評如潮，酥皮非常脆口，濃濃蛋香味搭配滿滿牛油香，簡直是絕配！

Deesses Bakery

地址：天水圍濕地公園路1號Wetland Seasons Bay地下10號舖｜啟德協調道2號AIRSIDE B1樓B132C號舖



蛋撻推介【10】香港瑰麗酒店（Rosewood）——$98天價蛋撻

香港瑰麗酒店（Rosewood）的北海道吉士撻在小紅書爆紅，內地網民在小紅書上分享 此蛋撻有「這大顆粒的香草籽外殼酥脆內餡流心、Creamy！可以吸著吃不誇張」，引發逾1.5萬人按讚！蛋撻雖然要$98，但作者就表示「分量很ok的，吃嘴裡就知道是好東西」。北海道吉士撻採用牛油酥皮，配搭馳名大溪地雲呢拿忌廉，散發高級雲呢拿籽的香濃風味，口感豐富超驚喜！

內地網民於小紅書分享香港瑰麗酒店的天價蛋撻。（圖片來源：ieatalot@小紅書）

蛋撻推介【11】CACOLAB ——爆紅$10黑朱古力千層蛋撻

之前有Rosewood天價蛋撻，近日就有銅鑼灣本地朱古力品牌CACAOLAB，以$10黑朱古力酥皮千層蛋撻爆紅！蛋撻更採用法國牛油、自家製千層酥皮、品牌70%黑朱古力、日本麵粉和白糖等食材製成，網民食過都讚蛋香十足，底有少許朱古力，笑稱加價前要食到夠！

CACAOLAB以$10黑朱古力酥皮蛋撻爆紅。（IG@cacaolab.hk）

CACOLAB

地址︰銅鑼灣白沙道20號

營業時間︰星期一至五08:00-21:00／星期六、日及公眾假期 11:00-21:00



蛋撻推介【12】Ohlalagout——打卡一流水果口味法式葡撻

Ohlalagout是2019年創立的法式烘焙甜點網店，後來於上環設店，主售法式烘培甜點，當中多口味的法式葡撻獲許多網民大讚，撻皮層層分明，入口酥脆，內餡香滑濃郁，更推出不同時令水果口味，如香印酥皮布丁撻、草莓酥皮布丁撻、朱古力焦糖香蕉酥皮布丁撻等，打卡一流！

Ohlalagout

地址︰上環皇后大道中251號太興中心2座地下 B&C舖

營業時間︰星期一至五 08:00-19:30；星期六、日 09:00-19:30

查詢︰9722 2817



蛋撻推介【13】Hashtag B——拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B 成了內地旅客的新寵餅店，最推介招牌產品拿破崙焦糖千層撻（花花酥皮蛋撻）$23件，每人最多限購3件，尖沙咀店千層撻出爐時間︰10:30am 12:30am 4:30pm；銅鑼灣店千層撻／蛋撻出爐時間︰12:00pm 14:00pm 16:00pm（出爐時間依店舖為準）。 Hashtag B的千層酥皮脆，蛋撻底部藏了一層焦糖。葡撻、蛋撻$12件。有內地網民表示甚至比Bakehouse更好食！排長龍都值得！

Hashtag B（圖片截圖︰小紅書）

Hashtag B

地址︰尖沙咀加拿芬道49號夏蕙樓地下C號舖

營業時間︰星期一至日 07:30–21:00

查詢︰6654 0016



地址︰銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

營業時間︰星期一至五07:30 - 20:30、星期六08:30 - 21:00、星期日09:00 - 21:00

查詢︰6396 7417



地址︰鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈地下Area A



地址︰將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F69號舖



蛋撻推介【14】Bakehouse——人氣未減開7間店

繼續有一群忠粉來港食Bakehouse，雖然沒有五一假期般厲害的人潮，依舊人氣未減，酥皮蛋撻$12件。

Bakehouse（圖片截圖︰小紅書）

Bakehouse

地址︰

灣仔大王東街14號地舖

中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖

銅鑼灣啟超道16號地舖

尖沙咀漢口道44號地舖

赤柱赤柱大街116號

東涌達東路20號東薈城名店倉地下G19號鋪

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期L2 247舖

營業時間︰星期一至日08:00 - 21:00



蛋撻推介【15】Puff Bake——前五星級酒店烘焙主廚主理

Puff Bake成為尖沙咀蛋撻新力軍，2024開業後迅速成為人龍店！由入行30年，曾於The Ritz-Carlton 擔任烘焙主管的Alan主理，Puff Bake的酸種蛋撻不但牛油味香，口感鬆脆，蛋漿同樣軟滑，更有人氣開心果口味，和提供咖啡。

Puff Bake

地址︰尖沙咀堪富利士道3號地下

營業時間︰星期一至日07:30-21:00



蛋撻推介【16】金園茶餐廳——蛋撻關注組人氣第一

金園茶餐廳的酥皮蛋撻一直在Facebook群組「蛋撻關注組」中受網民熱捧，有極高人氣。傳統酥皮蛋撻$10一個，雖比一般茶餐廳貴，但仍很快被搶購一空。金園茶餐廳的酥皮蛋撻賣相飽滿，蛋黃顏色赤黃；酥皮層次分明且邊皮均勻；餅底烘得恰到好處，火力足夠令它的口感蓬鬆而有烘焙過的牛油香味，還充滿蛋香。

金園茶餐廳

地址︰長沙灣青山道314號

營業時間︰星期一至日06:30 - 21:00

查詢︰2725 6386



蛋撻推介【17】新華茶餐廳——老字號傳統風味

新華茶餐廳已有超過50年歷史，保留傳統風味。蛋撻價錢與金園茶餐廳一樣售$10，新華茶餐廳的酥皮蛋撻外皮偏硬身，但勝在夠堅挺不會咬下去便散開，而且蛋味濃郁，甜度適中。

香港好味蛋撻店【2】新華茶餐廳（圖片：Instagram@xpiroringx）

新華茶餐廳

地址︰長沙灣青山道334號青山道330-334號

營業時間︰星期一至日06:00 - 22:30

查詢︰2387 3698



蛋撻推介【18】Vission Bakery——牛角酥酥皮抹茶麻糬撻

蛋撻（Cinnamon Custard Puff）酥皮接近於牛角酥的酥皮，燉蛋肉桂風味重、蛋滑嫩、分量大大件$45件。在中環區內雖然是小眾麵包店，Vission Bakery卻充滿個性，令人印象深刻。店內的抹茶麻糬也獲多人捧場，澎湃的抹茶流心加煙韌麻糬餡，甜品控不會錯過。

Vission Bakery（圖片截圖︰小紅書）

Vission Bakery

地址︰中環士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間︰星期一至五07:30 - 21:00、星期六至日09:00 - 21:00



蛋撻推介【19】Soft Thunder Bakery——咖啡香濃流心朱古力撻

推介Mocha Tart（朱古力咖啡味）$17件，咖啡香濃、底部有朱古力流心，口感豐富，外皮不是勁酥脆那一種，比較厚實一些。

Soft Thunder Bakery（圖片截圖︰小紅書）

Soft Thunder Bakery

地址︰西環堅尼地城北街29-31號鴻利樓地下A號舖

營業時間︰星期一至日10:30 - 19:30



地址：灣仔皇后大道東31號地下B號舖

營業時間：星期一至日8:00 - 20:00



蛋撻推介【20】北海道牛乳蛋糕——內地旅客捧場芝士撻

推介葡撻、酸乳酪芝士撻等，甜而不膩，外殼酥脆$16件，有不少內地旅客捧場。另外，此店的甜品也獲不少好評。

北海道牛乳蛋糕（圖片截圖︰小紅書）

北海道牛乳蛋糕

地址︰佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下G03號舖

營業時間︰星期一至日11:00 - 21:00

查詢︰9879 4853



地址︰旺角豉油街60號鴻都大廈3座地舖

營業時間︰星期一至四、日11:00 - 22:00、星期五至六11:00 - 23:00

查詢︰2819 1100



