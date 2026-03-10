蛋撻推介23間｜小紅書／關注組熱捧！70年老店＋人氣千層撻＋$6起

香港蛋撻店推介｜蛋撻可說是香港名物，不論遊客抑或本地人都喜歡吃。以下推薦23間香港必吃蛋撻，不僅有蛋撻關注組人氣第一的金園茶餐廳，也有近期爆紅的CACOLAB $10黑朱古力酥皮蛋撻，還有受小紅書熱捧大力推介的Hashtag B、Bakehouse、Vission Bakery等！蛋撻控千萬別錯過！



蛋撻推介【1】嘉多娜餅屋 —— $8曲奇皮蛋撻 / 人氣布甸麵包專門店

嘉多娜餅屋近年因為布甸麵包爆紅，由於蛋味濃郁、口感滑，成為排長龍的必食推介，近年更推出了各種口味，有開心果麻糬、芋香麻糬等，吸引不同客人購買。嘉多娜的撻類亦獲不少好評，粟米吉士撻、北海道流心芝士撻、開心果流心撻，各款均一價$16，最多人推介就是開心果流心撻，香酥的酥皮撻包裹著味道濃郁的開心果流心醬，加上開心果脆脆，一眾開心果迷必食！而一般蛋撻也非常抵食，$8就可以買到一個曲奇皮蛋撻！

嘉多娜餅屋

地址：

油麻地碧街54號地舖

佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【2】泰昌餅家 —— 70多年老店／小紅書「曲奇皮天花板」

泰昌餅家是70多年的老店，雖然後來發展成為連鎖店，不過他們的曲奇皮蛋撻在旅客眼中非常出色，在小紅書被封為「曲奇皮天花板」！蛋撻有著牛油味濃郁、口感酥脆的曲奇皮，加上入口甜滑的蛋漿，是教科書級別的曲奇皮蛋撻！皇牌蛋撻價格為$12，還有配口年輕一輩推出的芝味蛋撻。泰昌餅家亦有製作其他香港經典的食品，例如懷舊感十足的沙翁，也值得一試！

泰昌餅家

地址：

中環擺花街35號地舖

山頂道118號山頂廣場二樓206A號舖

山頂道128號凌霄閣P1層P102-P103號鋪

將軍澳南豐廣場1樓 R-3舖

港鐵青衣站1樓東涌綫大堂54號舖

將軍澳港鐵寶林站POA 18號舖

將軍澳新都城第2期 UG053鋪

人均消費：$50以下



蛋撻推介【3】酥妃皇后 —— 人手368層酥皮撻／$13個酥皮蛋撻

酥妃皇后主打人手製作368層酥皮撻！368層酥皮咬下去口感極為酥脆，店內有結合傳統製作而成的酥皮蛋撻、鮮奶撻，蛋撻的口感滑溜，酥皮鬆脆，而且價格划算，只需要$13就可以歎到口感酥脆的蛋撻！還有多款年輕人喜歡的撻，例如奶皇芝士撻、榴槤芝士撻、紫薯麻薯撻，是酥皮控必試的人氣甜點店！現時設有九龍城及上環兩間分店，店內還有堂食。

酥妃皇后

地址：

九龍城侯王道24號

上環蘇杭街2-24號啟豐大廈地庫5號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【4】大安茶氷廳——懷舊x新式蛋撻！奶茶、鴛鴦蛋撻味道驚喜！

大安茶氷廳是於1969年開業的懷舊冰室，以茶餐廳常見食物為基礎，融入新食材及醬料調製出Fusion菜。以蛋撻為例，大安茶氷廳就推出了經典焦糖流心蛋撻、港式奶茶蛋撻、焙茶黑糖麻糬蛋撻、兒童鴛鴦蛋撻等，味道意外地令人驚喜！

大安茶氷廳

地址：油麻地廣東道830地下

人均消費：$50-$100



蛋撻推介【5】檀島咖啡餅店——80年歷史餅店／192層酥皮蛋撻！

檀島咖啡餅店於1940年代開業，屹立香港已經超過80年。檀島咖啡餅店以酥皮蛋撻最為著名，門前更有「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」以咖啡及蛋撻為題的對聯！有指餐廳的酥皮蛋撻有多達192層酥皮，特別鬆化酥脆，蛋漿很滑、蛋味夠濃，甜度適中。此外，餐廳的雞批及菠蘿包亦是人氣茶點，絕對要試！

檀島咖啡餅店

地址：將軍澳坑口培成路18號海悅豪園地下3-5號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【6】CASABAKE——招牌千層酥皮流心撻／打卡巨型牛角包

CASABAKE是觀塘駱駝漆新開業的麵包店，雖然位置比較隔涉，但仍然不少人特地前往！麵包店主打招牌千層酥皮流心撻及牛角包，皇牌產品包括特濃開心果、雙重朱古力、Tiramisu，還有近期爆紅的杜拜朱古力口味。除了蛋撻精緻，店門口還有巨型牛角包可以打卡！

CASABAKE

地址：

觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座4樓A1室

人均消費：$50以下



蛋撻推介【7】BEANS BAKERY——日賣500件超人氣麻糬蛋撻！

BEANS BAKERY是Beans Group旗下的烘培品牌，擁有不同網紅打卡麵包，其中招牌麻糬葡撻$12更是超人氣推介，日賣500件！新鮮出爐葡撻外皮酥脆、內餡滑嫩，最驚喜是中間夾著煙韌的麻糬，增加口感層次，非常特別！而且麻糬葡撻尺寸迷你，即使多吃罪惡感亦較低。有網民就建議不是即場食用的朋友，可以回家用焗爐稍為焗一下，麻糬拉絲效果會更好。

BEANS BAKERY

地址：

馬鞍山新港城中心 4期2樓2329號舖

沙田橫壆街2-16號沙田中心 3樓19號舖

將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G05號舖

屯門屯順街1號屯門市廣場1樓Kiosk 15

紅磡黃埔天地時尚坊(第2期)地下G12號舖

荃灣 海之戀G34號鋪

德福廣場P24-P25號舖​

人均消費：$50以下



蛋撻推介【8】Baker by LUBUD——前Rosewood餅廚主理／千層蛋撻每日限量300件

Baker by LUBUD是由曾任職五星級酒店Rosewood及The Ritz-Carlton餐廳主廚出品，超過20年的烘培經驗，質素絕對有保證！必試推介絕對是招牌千層蛋撻，選用牛角酥皮麵糰製作撻皮，蛋漿搭配法國忌廉和牛奶，外皮鬆化酥脆、內餡口感香滑，整體甜而不膩。Baker by LUBUD每日只會供應約300件千層蛋撻，一到出爐時間就會火速售罄，想吃到新鮮出爐蛋撻的話就要提早排隊了！

Baker by LUBUD

地址：太古太古城道18號太古城中心3樓307號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【9】Deesses Bakery——好評如潮法式葡撻

Deesses Bakery主售各款麵包、蛋糕、酥皮烘焙品，人氣產品有超酥脆的牛角包及多層次的法式蛋糕。不過Deesses Bakery亦有「低調地贏」的法式葡撻！法式葡撻雖然不是招牌烘培品，但自推出以來都好評如潮，法式葡撻的撻皮層層分明，比一般葡撻更酥脆，咬下去就可以聽到「喀嚓」的脆聲，加上濃濃蛋香味搭配滿滿牛油香，簡直是絕配！

Deesses Bakery

地址：

天水圍濕地公園路1號Wetland Seasons Bay地下10號舖

啟德協調道2號AIRSIDE B1樓B132C號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【10】香港瑰麗酒店（Rosewood）——$98天價蛋撻

香港瑰麗酒店（Rosewood）的北海道吉士撻在小紅書爆紅，內地網民在小紅書上分享 此蛋撻有「這大顆粒的香草籽外殼酥脆內餡流心、Creamy！可以吸著吃不誇張」，引發逾1.5萬人按讚！蛋撻雖然要$98，但作者就表示「分量很ok的，吃嘴裡就知道是好東西」。北海道吉士撻採用牛油酥皮，配搭馳名大溪地雲呢拿忌廉，散發高級雲呢拿籽的香濃風味，口感豐富超驚喜！

香港瑰麗酒店

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號

人均消費：$51-$100



蛋撻推介【11】CACOLAB ——爆紅70%黑朱古力千層蛋撻

之前有Rosewood天價蛋撻，銅鑼灣就有本地朱古力品牌CACAOLAB，以$10黑朱古力酥皮千層蛋撻爆紅！蛋撻更採用法國牛油、自家製千層酥皮、品牌70%黑朱古力、日本麵粉和白糖等食材製成，網民食過都讚蛋香十足，底有少許朱古力，笑稱加價前要食到夠！

CACOLAB

地址︰銅鑼灣白沙道20號

人均消費：$50以下



蛋撻推介【12】Ohlalagout——打卡一流水果口味法式葡撻

Ohlalagout是2019年創立的法式烘焙甜點網店，後來於上環設店，主售法式烘培甜點，當中多口味的法式葡撻獲許多網民大讚，撻皮層層分明，入口酥脆，內餡香滑濃郁，更推出不同時令水果口味，如香印酥皮布丁撻、草莓酥皮布丁撻、朱古力焦糖香蕉酥皮布丁撻等，打卡一流！

Ohlalagout

地址︰上環皇后大道中251號太興中心2座地下 B&C舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【13】Hashtag B——拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B 成了內地旅客的新寵餅店，最推介招牌產品拿破崙焦糖千層撻（花花酥皮蛋撻）$23件，每人最多限購3件，尖沙咀店千層撻出爐時間︰10:30am 12:30am 4:30pm；銅鑼灣店千層撻／蛋撻出爐時間︰12:00pm 14:00pm 16:00pm（出爐時間依店舖為準）。 Hashtag B的千層酥皮脆，蛋撻底部藏了一層焦糖。葡撻、蛋撻$12件。有內地網民表示甚至比Bakehouse更好食！排長龍都值得！

Hashtag B

地址︰

尖沙咀加拿芬道49號夏蕙樓地下C號舖

銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈地下Area A

將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F69號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【14】Bakehouse——人氣未減開7間店

Bakehouse主打招牌酸種蛋撻（$12件），每天都會大排長龍，在小紅書上非常有名！酸種蛋撻的賣相激似迷你焦糖燉蛋，口感相當有層次，先咬到撻面的甜甜的焦糖，然後是又滑又香甜的內餡，最後再咬到層次感十足的酥皮撻皮，加上濃濃的牛油香、酸種麵包特有的香氣，是款相當特別的蛋撻！

Bakehouse

地址︰

灣仔大王東街14號地舖

中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖

銅鑼灣啟超道16號地舖

尖沙咀漢口道44號地舖

赤柱赤柱大街116號

東涌達東路20號東薈城名店倉地下G19號鋪

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期L2 247舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【15】Puff Bake——前五星級酒店烘焙主廚主理

Puff Bake成為尖沙咀蛋撻新力軍，2024開業後迅速成為人龍店！由入行30年，曾於The Ritz-Carlton 擔任烘焙主管的Alan主理，Puff Bake的酸種蛋撻不但牛油味香，千層酥皮摺得極度工整漂亮，口感鬆脆，完全不油膩！蛋漿同樣軟滑，更有人氣開心果口味，和提供咖啡。網民極力推介「開心果蛋撻」，其開心果味極香濃，表面灑滿開心果碎，外脆內軟，開心果控必試。

Puff Bake

地址︰尖沙咀堪富利士道3號地下

人均消費：$50以下



蛋撻推介【16】金園茶餐廳——蛋撻關注組人氣第一

金園茶餐廳的酥皮蛋撻一直在Facebook群組「蛋撻關注組」中受網民熱捧，有極高人氣。傳統酥皮蛋撻$10一個，雖比一般茶餐廳貴，但仍很快被搶購一空。金園茶餐廳的酥皮蛋撻賣相飽滿，蛋黃顏色赤黃；酥皮層次分明且邊皮均勻；餅底烘得恰到好處，火力足夠令它的口感蓬鬆而有烘焙過的牛油香味，還充滿蛋香。

金園茶餐廳

地址︰長沙灣青山道314號

人均消費：$50以下



蛋撻推介【17】新華茶餐廳——老字號傳統風味

新華茶餐廳已有超過50年歷史，保留傳統風味，設有閣樓雅座可以叫杯奶茶、歎件蛋撻！其酥皮蛋撻價錢與金園茶餐廳一樣售$10，CP值非常高！而新華茶餐廳的酥皮蛋撻外皮較厚，口感會偏硬身，但勝在夠堅挺不會咬下去便散開，而且特別鬆脆兼有層次感，蛋味濃郁，甜度適中。

新華茶餐廳

地址︰長沙灣青山道334號青山道330-334號

人均消費：$50以下



蛋撻推介【18】Vission Bakery——牛角酥酥皮抹茶麻糬撻

蛋撻（Cinnamon Custard Puff）酥皮接近於牛角酥的酥皮，燉蛋肉桂風味重、蛋滑嫩、分量大大件$45件。在中環區內雖然是小眾麵包店，Vission Bakery卻充滿個性，令人印象深刻。店內的抹茶麻糬也獲多人捧場，澎湃的抹茶流心加煙韌麻糬餡，甜品控不會錯過。

Vission Bakery

地址︰中環士丹頓街7號翠文樓地下低層

人均消費：$50以下



蛋撻推介【19】Soft Thunder Bakery——咖啡香濃流心朱古力撻

在灣仔區內極具人氣，而且也有不少旅客捧場。蛋撻酥皮非常酥脆，加上焦糖燉蛋般的香甜蛋漿，加上薄薄的焦香，讓人回味無窮！網民還推介咖啡麻糬蛋撻，咖啡香氣醇厚，配上撻底拉絲麻糬，口感極為豐富。外皮不是勁酥脆那一種，比較厚實一些。

Soft Thunder Bakery

地址︰

西環堅尼地城北街29-31號鴻利樓地下A號舖

灣仔皇后大道東31號地下B號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【20】北海道牛乳蛋糕——內地旅客捧場酸乳酪芝士撻

北海道牛乳蛋糕在小紅書上相當有名，有不少內地旅客捧場。網民特別推介「酸乳酪芝士撻」，指出面層的酸乳酪微酸醒胃，剛好中和了底層半熟流心芝士的膩感，一個人吃完整個也不覺得負擔；「牛乳焦糖葡撻」則被讚賞奶味出眾、酥皮香脆。店內其他甜品亦大受網民追捧！

北海道牛乳蛋糕

地址︰

佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下G03號舖

旺角豉油街60號鴻都大廈3座地舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【21】星味坊烘焙專門店——熱賣巨型布甸蛋撻／$12一個

星味坊烘焙專門店主打各式各樣的麵包和甜品，布甸蛋撻每日早上9時30分新鮮出爐，其後每半小時出爐約50個，蛋撻大大隻，外皮金黃挺身，吸引不少人排隊幫襯。布甸蛋撻為牛油皮餅底，充滿烘焙香氣且口感香脆，配合內餡香滑軟身、充滿蛋香的布甸，令人一試難忘，價錢都只是$12，超抵食！

星味坊烘焙專門店

地址：深水埗元州街149號地舖／洗衣街107號地舖／元朗康景街2-20號鈞德樓地下12號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【22】金樺餅店——30老字號／$6蛋撻

金樺餅店屹立在西灣河太安樓近30年，是街坊熟知的老字號。餅店保留了很多舊香港的懷舊小食，其中牛油酥皮蛋撻更是「鎮店之寶」！蛋撻的牛油酥皮口感酥軟，且蛋香濃郁，質感極之軟滑飽滿，做到接近流心效果，價錢都只是$6！

金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下16A號舖

人均消費：$50以下



蛋撻推介【23】祥興咖啡室——70年歷史酥皮蛋撻／梁朝偉都捧場！

祥興咖啡室是跑馬地的老字號茶餐廳，已經開業近70年，連梁朝偉、謝霆鋒等名人都曾經光顧。店內仍然保留著舊時代的水吧、收銀櫃位和紙皮石磚，店內的餐點也堅持傳統味道。祥興咖啡室以蛋撻最為馳名，新鮮出爐蛋撻日賣300個！千層酥皮蛋撻層次分明，充滿蛋香而且非常滑嫩又不會太甜，搭配奶茶就剛剛好！

祥興咖啡室

地址：跑馬地奕蔭街9號

人均消費：$51-100



