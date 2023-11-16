AEON優惠限定6日大特價 12蚊店一律8折變$9件 超市日本蛋$20起
撰文：豬肉丸
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AEON優惠半年一度「會員尊享購物日」11月16日正式開始！只要成為AEON會員或用指定AEON信用卡購物，即可享有照價再折優惠，超市、家品、玩具精品、電器、床品及個人護理等產品都有折！此外，AEON旗下12蚊店都有8折限定優惠，多款貨品劈價低至$9件發售！
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AEON優惠限定6日大特價 精選貨品更低至2折
AEON半年一度的「會員尊享購物日」，由今日起正式開始！只要使用AEON 會員卡或用指定AEON信用卡購物，均可享有照價再折優惠，精選貨品更低至2折！當中，AEON旗下12蚊店Living Plaza、Daiso，服裝、旅遊用品及飾物一律照價8折，超市、家品、玩具精品、床品及個人護理等全線9折，電器一律95折！
AEON超市全線9折！日本蛋$20起、蘑菇$10份
在特價期間，AEON超市多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨及零食飲品，一律9折發售。其中包括有日本之惠白蛋$40/2盒，平均每盒$20；日本福岡秋香園本菇$10/件；四海點心$19.9/2件！
Living Plaza及Daiso全線8折 劈價低至$9件！
12蚊店最新優惠！AEON旗下12蚊店Living Plaza及Daiso全線8折，由家品、清潔用品、文具、食品、聖誕用品等等，每件將以$9.6（原價$12）發售。
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AEON會員尊享購物日
推廣日期：即日起至11月21日
分店位置可參考官網
https://www.aeonstores.com.hk/shop_info/map