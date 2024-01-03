香港寵物節2024懶人包！5大重點寵物活動+狗主貓奴攜愛寵入場貼士

香港寵物節2024｜被譽為「寵物界工展會」的香港寵物節將於1月25日至1月28日（為期4日），於香港會議展覽中心開鑼！今屆寵物食品和用品品牌的大型展覽，寵主可以攜帶寵物入場，《香港01》記者整合香港寵物節懶人包，即睇購票渠道、前往方法、5大寵物活動及寵物入場注意守則！



圖片來源： 香港寵物節 Pet Show Facebook專頁

香港寵物節2024｜5大重點寵物活動

今年寵物展除了有優質寵物食品及知名寵物用品外，同時亦有多項國際級賽事，包括「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」、「CFA MEOW 賀新禧冠軍貓展2024」、「鬥魚香港國際展覽賽」、「兩爬協會20週年 慈善龜龜爬行大賽」以及「MoCity 毛城城我最喜愛寵物品牌大獎2023」等多個精彩活動，入場人士可一邊為毛孩購買各式各樣的心儀產品，一邊欣賞緊張刺激的寵物比賽。

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香港寵物節2024詳情

票價：$30

日期：1月25日至1月28日

時間：12:00-21:00 星期四至六｜12:00-20:00 星期日

地點：香港會議展覽中心Hall 3BCDE



香港寵物節2024｜前往方法：

地點：香港會議展覽中心Hall 3 BCDE

港鐵：港鐵會展站經B3出口直達，亦可由灣仔站A5出口沿行人天橋前往

香港寵物節2024｜攜帶寵物人士注意事項

想攜帶寵物的主人們留意，每位入場人士只可攜帶一隻寵物進場，且不能攜帶雀鳥，如違反守則或未能出示相關證明文件，會被拒絕進場。

攜帶犬隻

攜帶犬隻人士必須時刻以狗繩牽引，或放置於寵物專用的籠／袋／車中並繫上牽引繩。另外，入場犬隻必須持有及出示以下證明及進行晶片掃描方可進入會場：

1. 狗牌 ── 攜帶犬隻人士需出示由漁農署發出，清楚顯示未過期的預防狂犬病／瘋狗症（Rabies）疫苗證明及犬隻晶片號碼

2. 針咭 ── 需清楚顯示已接種預防一般傳染病的疫苗



攜帶展覽犬隻

所有展覽狗隻必須已植入微型晶片，能夠辨認其身分。

所有展覽狗隻必須在不少於14天前已全數接種預防一般傳染病的疫苗，包括：

1. 犬瘟病

2. 傳染性肝病

3. 犬小病毒性腸炎

4. 漁農署認為須加預防的其他疾病。



圖片來源：香港寵物節 Pet Show Facebook專頁

攜帶貓隻

攜帶貓隻人士留意，請勿攜帶6個月或以下的貓隻入場，而入場貓隻必須於進場前主動向在場職員申報並出示相關文件，及必須時刻以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠／袋／車中並繫上牽引繩。如未能出示已注射疫苗之針咭或沒有遵守相關守則，該攜貓人士及貓隻將會被拒絕進場：

1. 針咭

已注射疫苗之針咭，需清楚顯示未過期的F3／F4／F5疫苗證明



展覽貓隻

所有展覽貓隻必須在不少於14天前已全數接種預防狂犬病及一般傳染病的疫苗，包括：

1. 貓病毒性腸炎

2. 貓呼吸系統疾病 （俗稱「貓流行性感冒」）

3. 漁農署認為須加預防的其他疾病。



圖片來源 香港寵物節 Pet Show Facebook專頁

其他寵物

所有攜帶其他寵物人士須把寵物以繩牽引及約束，或關在寵物專用的籠內並繫上牽引繩（如：兔仔／爬蟲類等等）。

所有攜帶其他寵物人士必須於進場前接受檢查並被確認為符合入場之安全標準

