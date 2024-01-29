壽司郎質素、味道、份量全都水準下跌？綜合網民5例子證今非昔比

壽司郎自2019年登陸香港後，一度以性價比高而大受歡迎，分店越開越多而且大排長龍。不過，有網民、YouTuber、intstagram foodie最近都先後批評壽司郎5年來越做越差，份量、質素和味道等各方面都今非昔比，部份食品更被形容為「照騙」，即睇網民對壽司郎的最新看法！



壽司郎的鱈場帝王蟹肉海苔包被批評賣相奇差（圖片來源：IG@hkfunfoodrecord）

壽司郎來港後一直深受歡迎，直至近日網上卻出現不少批評聲音。（資料圖片）

壽司郎【1】賣相差了 —— 壽司「理想與現實」

壽司郎餐牌、海報、宣傳片上的美食，往往讓人垂涎三尺。不過，Instagram foodie「hkfunfoodrecord」1月29日發佈了一段自己在壽司郎用餐的影片，直指部份產品賣相欠佳，廣告上與實際上的食品具「理想與現實」的分別。

「hkfunfoodrecord」指，鱈場帝王蟹肉海苔包的賣相奇差——海苔包裡的食材擺放得非常凌亂、呈「碎濕濕」的狀態。此外，他亦指出「士多啤梨吉士忌廉卡達拉娜」的外型猶如午餐肉，若不是餐桌上有圖片輔助，根本認不出那是甜品。有網民更留言笑稱連壽司郎都出現「照騙」。

壽司郎【2】份量少了 ——配料縮水惹人失望

除了「hkfunfoodrecord」提及「鱈場帝王蟹肉海苔包」只有數條蟹柳，在連登討論區，有網民表示壽司郎部份食材的份量比往日少了，例如甜蝦軍艦上的沙律醬，僅有一毫硬幣般大小，份量少得讓人失望。

圖片攝於數年前的壽司郎。（資料圖片）

壽司郎【3】質素下降 —— 美感、口感同降級

份量之外，也有網民覺得壽司郎食品的質素變差了。連登有網民表示，壽司郎的壽司飯近期經常一夾即散，而配料亦看似「求其」放上飯般，美感欠佳。

圖片攝於數年前的壽司郎。（資料圖片）

壽司郎【4】味道差了 —— 壽司醋味大減

另有不少網民批評，壽司郎的壽司飯醋味較以往淡了很多，味道不及以往好。

壽司郎的壽司（資料圖片）

壽司郎【5】售價上升 —— 香港分店定價偏高

最後，有網民覺得壽司郎的價格高了，導致今時今日用餐已不如往日般高性價比。有網民指壽司郎食品售價上升，但食物質素卻下跌。

有網民覺得芋棒以$90出售，是定價太高（圖片來源：壽司郎）

此外，YouTuber「EG大個仔」更上載了一段以《平勁多...壽司郎嚟講香港人太不幸了》為標題的影片，講述自己光顧日本壽司郎後，發現日本壽司郎的食品價格較香港分店為低，開始覺得在香港壽司郎用餐不化算，並形容只能吃香港壽司郎的朋友太慘了。