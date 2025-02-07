元宵節好去處6大2025｜綵燈會／4米桃花樹／林村許願節／寵物市集

元宵節好去處｜元宵市集｜農曆正月十五為傳統節日「元宵節」，是一家人團圓相聚的好日子，也是中國情人節。元宵節當天，大家會賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，今年元宵節是2月12日星期三，元宵節前後香港多處都有不少活動，《香港01》好食玩飛記者盤點6個元宵好去處，全部免費！即看下文啦！



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元宵節好去處｜【1】尖沙咀乙巳年元宵綵燈會

歷史悠久的元宵節是中國的重要節慶，今年的乙巳年元宵綵燈會一如以往，免費入場，活動當中有綵燈展示、舞台演出和猜燈謎環節，讓一眾市民沉浸在新春氣息中。

尖沙咀乙巳年元宵綵燈會

活動日期：2025年1月23日至2月16日（春節綵燈展）／2025年2月7日至12日（元宵綵燈會）

亮燈時間：18:00 - 23:00

活動地點：香港文化中心露天廣場（春節綵燈展）／香港文化中心（元宵綵燈會）



元宵節2024好去處【2】林村許願節

堪稱全港最熱門的求姻緣聖地，就在林村啦！相傳寶牒成功掛在樹上不掉落，願望就能成真，今年林村許願節已經開始了，從大年初一熱鬧到元宵節，除了拋寶牒許願，還有美食廣場、攤位遊戲、新春市集、花車展覽、夜市、音樂表演等精彩活動，一次過滿足你吃喝玩樂的慾望！

林村許願節

日期：2月5日-12日

時間：08:30 - 19:00

地點：大埔林村許願廣場



花車展覽

日期：2月5日-13日

時間：08:30 - 19:00／09:30 - 17:30（2月13日）

地點：大埔林村許願廣場



元宵節好去處｜【3】利東街喜慶燈海迎新春

為慶祝農曆新年，利東街從新年前開始，展示超過800個中式燈籠，亮燈時間為下午5時至晚上11時，逢星期五至日、公眾假期、元宵節 (2月12日) 及情人節 (2月14日)，亮燈時間則會延長至晚上12時。此外，為迎接元宵節及情人節，利東街還特別打造粉紅桃花園，有12棵4米高的桃花樹及巨型心形拱門，啱晒情侶過來打卡！

利東街喜慶燈海迎新春

日期：即日至3月2日

時間：10:00 - 23:00（亮燈時間：17:00）

地點：香港灣仔皇后大道東200號利東街



元宵節好去處｜【4】啟德帝盛酒店新春市集

啟德帝盛酒店在啟德體育園主場館旁邊首辦「2025祈願迎福新春市集」，市集有多個攤位，例如手工啤酒、香氛、藍染等，更有融合傳統及潮流元素的「舞獅+現場音樂」，氣氛十足！另外，「祈福專區」可求籤、掛願望牌，迎接一整年的好運，入夜後有五光十色的燈光的襯托，非常夢幻！而且還可以帶寵物遊市集，提提大家！市集分3個時段舉辦，現已進入第2階段，記得出發前Check清楚開放日子！

啟德帝盛酒店新春市集

日期：2月7日-9日（第2階段）／2月14日-16日（第3階段）

時間：12:00 - 20:00

地點：啟德帝盛酒店旁



元宵節好去處｜【5】嗇色園黃大仙祠

適逢元宵節，嗇色園黃大仙祠將於今年2月12日舉行一年一度的元宵晚會，當晚還會延長開放時間至晚上9時。屆時一眾男女善信不但可參拜月老，獲贈「月老手繩」催旺桃花，還可參與現場多項免費節目，例如祈願桃花樹、送古風燈籠、穿著華服入園打卡等，歡樂氣氛夠晒十足！

嗇色園黃大仙祠

日期：2月12日

時間：07:30 - 21:00

地點：嗇色園黃大仙祠



元宵節好去處｜【6】沙田新城市廣場桃花開運庭園

元宵及情人節即將到來，新城市廣場由即日起至2月16日，於一期及三期中庭精心打造年度催旺人緣必到勝地，桃花開運庭園！特別是三期中庭充滿粉紅泡泡的桃花園，4大少女心爆棚打卡位及互動裝置，有櫻花步道、祈願林等。此外，還有5大活動，當中包括猜燈謎、DIY絲帶心型氣球、駐場畫師速繪情侶人像、點唱、祝願亭。

桃花開運庭園

日期：即日起至2月16日

時間：10:00 - 22:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭／3期1樓中庭



元宵節2024【元宵節由來】

元宵節又稱為上元節，起源於東漢時期的宴會傳統，後演變成民間習俗，是中國傳統節日之一。元宵節亦是農曆新年的最後一天，在這天人們傳統上會點燃燈籠、賞花燈、吃湯圓、舉行燈籠遊行、舞龍舞獅等慶祝活動，充滿喜慶和祝福氣氛。

元宵節的傳統食物和習俗，不同地區和文化可能會有一些差異，但它們都體現了人們對於幸福、團聚和吉祥的美好祝願，以下為元宵節５大主流習俗：

【1】食湯圓

湯圓，又另稱元宵，是元宵節最具代表性的食物。它由糯米製成的圓形糰子，通常包含各種口味的餡料，如花生、紅豆、黑芝麻等。人們相信吃元宵能帶來甜蜜和團圓的象徵。

【2】燈籠

點燃燈籠是元宵節的重要習俗之一。人們會在節日晚上點亮各種精美的燈籠，營造出燦爛的節慶氛圍。燈籠也象徵著希望和吉祥。

【3】猜燈謎

元宵節的傳統習俗之一是猜燈謎遊戲。人們把謎語寫在紅紙上貼在燈籠上，其他人需要猜出謎底。這是一個有趣的活動，讓人們在互動中增進友誼和智慧。

【4】舞獅舞龍

在一些地區，人們會表演舞獅和舞龍的傳統舞蹈。這些獅子和龍舞蹈象徵著祥瑞和驅邪，也為節日增添了歡樂氛圍。

【5】節日遊行

有些地方會舉辦盛大的元宵節遊行活動。人們會穿上華麗的服裝，舞龍舞獅，彩車花車等等，形成熱鬧的遊行隊伍，吸引著成千上萬的觀眾。



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