長者優惠自助餐5間推介！任食生蠔龍蝦／花膠鮑魚／最平$171起！

自助餐長者優惠｜不少酒店自助餐都有長者優惠吸引銀髮族，較原價便宜不少，非常抵食。《好食玩飛》次精選了5間酒店自助餐，當中有中式美食、老火靚湯及熟食海鮮等多款美食，長者最平只需$171一位！



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長者自助餐優惠【1】港青酒店YMCA ── 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、焗法國田螺 78折立刻預購

港青酒店YMCA 再臨閣提供平日自助餐及早午合拼自助餐優惠，十分適合愛吃海鮮又怕生冷的老友記，餐廳提供波士頓龍蝦、即煮鮑魚及牛油焗法國田螺等多款時令海鮮熟食。還有迷你花盆杯、櫻花水玄餅、玫瑰造型蘋果撻，全部甜點均甜度適中、賣相吸引，愛吃甜品的老友記就不怕多吃會膩了。現時優惠78折！

港青酒店YMCA 再臨閣｜春日盛宴自助早午餐

星期一至五：

平日自助餐：

長者（60歲以上）：$260（原價：$328）

兒童（3-11歲）：$196（原價：$240）

成人：$278（原價：$328）

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星期六至日：

早午合拼自助餐：

長者（60歲以上）：$330（原價：$427）

兒童（3-11歲）：$241（原價：$295）

成人：$359（原價：$427）

優惠有效期： 即日至2024年4月21日

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長者自助餐優惠【2】荃灣西如心酒店 ── 清酒鮑魚、花膠海參煲 66折起 立刻預購

喜歡吃中式美食的老友記，荃灣西如心酒店的自助餐就不能錯過了！酒店提供多款名貴食材，如清酒鮑魚、花膠海參煲以及金銀蒜蒸鮑魚等中菜美食。而餐廳環境寬敞，座位舒適，還可看到海景，想吃中菜不一定要到茶樓，來酒店享受一頓自助餐也不錯！現時優惠66折起！

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荃灣西如心酒店｜自助午餐／自助晚餐／午後自助餐

星期一至五：

自助午餐

兒童及長者：$288（原價：$350）

成人：$347 （原價：$438）

立刻預購 星期六至日：

自助午餐

兒童及長者：$373

成人：$441

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星期一至四：

自助晚餐

兒童及長者：$494（原價：$570）

成人：$584 （原價：$680）

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星期一至四：

午後自助餐

兒童及長者：$341（原價：$383）

成人：$413 （原價：$471）

優惠有效期： 即日至2024年3月28日

👉🏻66折優惠訂座

長者自助餐優惠【3】西環萬怡酒店Momocafe ── 即開新鮮生蠔、東南亞風味美食 53折起 立刻預購

位於西環萬怡酒店的MoMo Café3月至4月推出自助餐優惠，週末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕，今個月主打的紅棗陳皮蒸比目魚，健康滋補，非常適合追求養生的老友記們。現有低至53折優惠！

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MOMO Cafe西環萬怡酒店自助餐

自助午餐特色菜

星期一至五：

長者：$171／1位（原價：$251）

成人：$201／1位（原價：$310）

小童：$141／1位（原價：$207）

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星期六至日：

長者：$223.5／1位（原價：$328）

成人：$253.5／1位（原價：$372 ）

小童：$193.5／1位（原價：$284 ）

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中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

長者：$330.2／1位（原價：$559）

成人：$356.2／1位（原價：$603）

小童：$245.7／1位（原價：$416）

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星期五至日：

長者：$403.5／1位（原價：$592）

成人：$435／1位（原價：$638）

小童：$306／1位（原價：$449）

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

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長者自助餐優惠【4】香港逸東酒店 ── 平日自助午晚餐 任食生蠔、中菜美食 78折起 立刻預購

香港逸東酒店的自助午晚餐推出平日優惠，除了松葉蟹腳、生蠔、波士頓龍蝦鉗及翡翠螺外，還有即蒸活波士頓龍蝦、避風塘炸生蠔、醬爆蟶子及養生的雙冬枝竹羊腩煲，老友記可盡情享受海鮮之外，還可以享受中式美食，款款充滿鑊氣！現時78折起！

香港逸東酒店｜普慶餐廳自助午餐．自助晚餐

自助午餐

星期一至五：

小童及長者：$295（原價：$383）

成人：$427（原價：$482）

星期五至日：

小童及長者：$405

成人：$515

立刻預購

自助晚餐

星期一至四：

小童及長者：$502（原價：$526）

成人：$691（原價：$724）

自助晚餐

星期五至日：

小童及長者：$555

成人：$765

👉🏻78折優惠訂座

長者自助餐優惠【5】8度海逸酒店8度餐廳 ── 自助晚餐任食生蠔、各款海鮮 83折起立刻預購

8度海逸酒店8度餐廳推出的自助晚餐，喜歡海鮮的老友記定能吃到回本。餐廳主打即開生蠔、冰鎮海鮮，如：鱈場蟹腳、紐西蘭青口及新鮮海蝦等，即點即煮的海鮮，另外也有煎鵝肝伴黑松露汁、西冷牛扒、鮑汁花膠配香煎帶子及泰式咖喱大頭蝦。另外每日即煲的蟲草花螺頭燉雞湯，肯定適合無湯不歡的老友記。現時更有低至83折的優惠。

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8度海逸酒店8度餐廳｜臻「鮮」盛宴自助晚餐

星期一至四：

長者： $423／1位（原價：$508）

成人： $495／1位（原價：$598）

小童： $367／1位（原價：$438）

星期五至日、公眾假期：

長者：$551（原價：$648）

成人：$611／1位（原價：$718）

小童：$492／1位（原價：$578）

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

👉🏻83折優惠訂座

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