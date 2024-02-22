親子自助餐2024｜精選13間小童免費buffet 附菜單及價錢一覽

親子BUFFET | 很多爸媽都會選擇假日或節日帶小朋友吃自助餐，到底哪些酒店自助餐有小童優惠？某歲數以下小童免費？必食回本之選？01親子精選以下13間酒店親子自助餐，親子用餐友善環境外，更有小童免費自助餐優惠，相信能幫助多位爸媽揀選心儀酒店。



親子自助餐2024【1】香港維港凱悦尚萃酒店 - 5歲及以下免費

優惠：5歲及以下的兒童可免費享用自助早餐、午餐及晚餐；6-12歲的兒童另行收費

（每位付費成人惠顧自助餐，最多一位5歲或以下同行小童免收費，其他所有同行小童須按小童價錢收費）

1. 自助午餐

必食：上海雞絲粉皮、福建五香卷、川椒烤阿根廷有骨肋眼^；即叫即製的紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕等（^於星期六至日、公眾假期及前夕供應。）

星期一至五 成人 HK$398 | 長者 HK$288 | 小童 HK$199

星期六、日及公眾假期 成人 HK$508 | 長者 HK$358 | 小童 HK$254

01優惠價 成人 HK$362

2. 自助晚餐

必食：北京烤鴨^、紅燒乳鴿^、燒生蠔、磯煮鮑魚^ 和 波士頓龍蝦^、即切刺身及壽司（甜蝦^和帶子刺身^）等（^於星期五至日、公眾假期及前夕供應。）

星期一至四 成人 HK$708 | 長者 HK$488 | 小童 $354

星期五至日、公眾假期及其前夕 成人 HK$788 | 長者 HK$538 | 小童 HK$394

01優惠價 成人 HK$644

+ 2

香港維港凱悅尚萃酒店 Hyatt Centric住宿連餐飲 立即預訂：Klook

－標準客房 + The Farmhouse自助午餐 + 自助早餐

－標準客房 + The Farmhouse自助晚餐 + 自助早餐

訂房連結 Trip.com

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：北角邨里1號, 北角



親子自助餐2024【2】灣仔會展（中心）薈景 - 6歲以下兒童免費

優惠：

每位付費成人可享一名6歲或以下小童之免費優惠，薈景將收取其餘隨行小童3至6歲小童之費

自助午餐

必食：燒牛柳拼鮑魚威靈頓、燒腩仔配刈包、即叫即煮青口、豐富海鮮凍盤、威靈頓甜品

每位 $178

自助晚餐：

必食：加拿大波士頓龍蝦、生蠔、麵包蟹、長腳蟹等

星期三至五、公眾假期前夕及公眾假期：成人 $758、長者 $658、小童 $458

Klook優惠

1. 假日自助午餐｜2.5小時海鮮自助午餐 ＋無限暢飲 (已包加一服務費)｜HK$488

2. 【環球海鮮滋味盛薈】 3小時海鮮自助晚餐 + 無限暢飲 | 星期三至日及公眾假期｜HK$720

3. 平日健怡自助午餐 + 連一個主菜 (已包加一服務費) HK$ 270

灣仔會展（中心）薈景

電話：2582 7250

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓（或經會展廣場六樓進入）



親子自助餐2024【3】香港君悅酒店(Grand Hyatt Hong Kong) - 5歲以下兒童免費

優惠：5歲以下兒童免費

自助晚餐

必食：海鮮凍盤、意式凍切頭盤、烤牛扒、燒烤海鮮、自制雪糕及蛋糕等。

星期一至四 ：成人 HK$798｜小童（6-12 歲）HK$399

星期五至日：成人 HK$848｜小童（6-12 歲）HK$424

預訂住宿： Trip.com

香港君悅酒店(Grand Hyatt Hong Kong) 咖啡廳

電話：2588 1234

地址：香港港灣道一號



親子自助餐2024【4】8度海逸酒店(Harbour Plaza 8 Degrees) - 5歲以下兒童免費

優惠：二人同行可免費攜帶一位五歲以下小童免費

自助早餐：HK$155.00

半自助午餐 (星期一至五)

無限供應精選沙律及特式甜品，配搭自選主菜一款及是日餐湯

必食：泰式海南雞／蒜香大蝦炒意粉／意式香草烤春雞／紅酒燴牛尾伴意大利寬麵條

成人 HK$238｜01優惠價 成人 HK$167

假日自助午餐 (星期六至日及公眾假期)

必食：生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、燒羊扒、意大利香草烤春雞、香煎海盲曹配香草汁

成人HK$468｜長者HK$428｜小童HK$388

01優惠價 成人HK$328｜長者HK$300｜小童HK$272

自助晚餐

必食：生蠔、冰鎮海鮮、煎鵝肝伴黑松露汁、清蒸鮮鮑魚、香草白酒煮海鮮、砵酒乾蔥焗蠔、鮑汁花膠配香煎帶子、薑蔥炒龍蝦

(星期一至四)：成人HK$628｜長者HK$528｜小童HK$458

01優惠價 成人HK$495｜長者HK$423｜小童HK$367

(星期五至日、公眾假期及前夕)：成人HK$728｜長者HK$648｜小童HK$578

01優惠價 成人HK$611｜長者HK$551｜小童HK$492

8度海逸酒店(Harbour Plaza 8 Degrees) － 8度餐廳

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號



親子自助餐2024【5】尖沙咀凱悅酒店(Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui)

- 5歲以下兒童免費

優惠：

每位成人最多可攜同一名6歲以下免費幼童。而在餐廳用餐的6-12歲組別兒童按兒童定價收費。

自助早餐：

星期一至五、星期六、日及公眾假期 成人 HK$278｜小童HK$139

自助午餐

星期一至五 成人HK$448｜小童HK$218；

星期六、日及公眾假期 成人 HK$548｜小童HK$268

自助晚餐

必食：波士頓龍蝦三味 (新鮮即烚、西式及中式烹調)、烤美國西冷扒、香草烤羊架

星期一至四：成人 $748、小童 $374；

星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期：成人 $798、小童 $399

尖沙咀凱悅酒店－咖啡廳

地址：九龍尖沙咀河內道18號



親子自助餐2024【6】帝逸酒店(Alva Hotel By Royal) - 4歲以下兒童免費

優惠：4歲以下兒童免費

自助午餐

必食：沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒美國頂級肉眼牛扒、天婦羅

星期一至五 成人HK$428｜長者HK$260｜小童HK$258

自助晚餐

必食：即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、冰鎮龍蝦

星期一至五 成人HK$758｜長者HK$580｜小童HK$458

星期五至日及公眾假期及前夕：成人HK$828｜長者HK$620｜小童HK$488

帝逸酒店(Alva Hotel By Royal)－Alva House

地址：香港沙田源康街1號



親子自助餐2024【7】香港W酒店 - 5歲以下免費

優惠：5歲以下免費

香港W酒店自助餐「環球營火燒烤」

自助午餐

（星期一至四）成人HK$366｜小童HK$238

（星期五至日）成人HK$446｜小童HK$286

自助晚餐

（星期一至四）成人HK$638｜小童HK$414

（星期五至日）成人HK$678小童HK$422

星期日早午餐

成人HK$798｜小童HK$446

+ 1

香港W酒店-KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓



親子自助餐2024【8】香港嘉里酒店（Shangri-La Hotels and Resorts） - 3歲以下免費

優惠：

首兩名 0 至 3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位會員成人賓客同行)，第三位或以上的同行小童可享半價；4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠(另加一服務費，並以原價計算)。

1. 國際美饌自助餐體驗

必食：龍蝦及皇帝蟹腳、海螺、鮑魚、大蝦；牛肉壽喜燒、小籠包、避風塘瀨尿蝦、酸菜魚、蒜片牛柳粒

自助午餐：成人 HK$418

01會員價：成人 HK$376

自助早午餐（星期六、日及公眾假期）成人 HK$598

01會員價：成人 HK$538

自助晚餐（星期一至四）成人 HK$708、（星期六、日及公眾假期）成人 HK$808

01會員價（星期一至四）成人 HK$637、（星期六、日及公眾假期）成人 HK$727

香港嘉里酒店大灣咖啡廳

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38 號香港嘉里酒店3樓



親子自助餐2024【9】港島香格里拉（Island Shangri-La） - 3歲以下免費

優惠：

首兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐 (最少與一位會員成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

*4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠 (另加一服務費，並以原價計算) 。

自助午餐

星期一至五 成人HK$508｜小童HK$254

星期六 成人HK$598｜小童HK$299

自助晚餐

必食：海鮮、中式熱葷、西式美饌、東南亞風味佳餚以及香港地道美食、清蒸波士頓龍蝦、即切吞拿魚、北菇菜膽花膠扒（每人一份）、和牛、優質日本壽司刺身、即製刺身手卷等。

星期一至四 成人HK$808｜小童HK$404

星期五、六、公眾假期 成人HK$868｜小童HK$434

港島香格里拉（Island Shangri-La） - cafe TOO

地點：中區法院道太古廣場7樓



親子自助餐2024【10】金域假日酒店｜Bistro on the Mile - 2歲以下免費

優惠：0－2 歲免費；3 － 11 歲享小童價；每兩位成人顧客惠顧，同行一位6歲或以下之小童免費

1. 自助晚餐

必食：凍蝦、凍藍青口、麵包蟹、凍龍蝦、生蠔、翡翠螺；各款精選刺身；薑蔥蒸魚、蟹肉海鮮炒飯、香辣胡椒龍蝦鉗、炒泰式咖哩蝦、香煎蠔餅、燒乳豬及砵酒煮蠔等

01優惠價 成人 HK$682｜兒童 HK$473｜長者 HK$539

2. 自助午餐

必食：凍蝦、麵包蟹、凍青口、小龍蝦、翡翠螺；各款精選刺身；迷迭香燒薯、燒味拼盆、蟹肉西蘭花、避風塘式炒蟹鉗、蠔仔粥、蟹肉海鮮炒飯等等

01優惠價 成人 HK$429｜兒童 HK$297｜長者 HK$341

3. 自助下午茶

必食：熟蝦、藍青口、日式蟹肉沙律、多款刺身及壽司、中式海鮮瑤柱羹、 炸薯角伴 (芝士汁, 酸忌廉) 、唐揚炸雞 、蜜椒金沙骨、香芧豬頸肉、水牛城雞翼

01優惠價 成人 HK$275｜兒童 HK$187｜長者 HK$220

金域假日酒店｜Bistro on the Mile

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓



親子自助餐2024【11】美麗華酒店 The Mira｜Yamm - 3歲以下免費

優惠：0－2 歲免費；3 － 11 歲享小童價

必食：即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦、龍蝦鉗及紐西蘭半殼青口等；姬松茸及瑤柱花膠筒炖鮑魚盅、砂鍋菊花瑤柱五蛇羹等

自助午餐 獨家76折

01 優惠價 成人 HK$398｜兒童 HK$228 ｜4人同行 HK$$1,523

週末自助早午餐 獨家76折

01 優惠價 成人HK$498｜兒童 HK$258

自助饗宴晚餐 獨家76折

週一至週四（公眾假期除外)︰

01 優惠價 成人HK$658｜ 兒童 HK$348

週五至週日、公眾假期及前夕︰

01 優惠價 成人HK$688｜ 兒童 HK$368

美麗華酒店 The Mira｜Yamm

地址：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀, 九龍香港



親子自助餐2024【12】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳 - 3歲以下免費

優惠：4歲至12歲客人可享小童價，3歲或以下小童免費；60歲或以上客人可享長者價，需出示證明文件

1. 生蠔海鮮自助午餐

必食：任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺；肉眼扒、即制石爐意式薄餅

星期一至五：成人HK$378｜長者HK$308｜小童HK$268

01優惠價：成人HK$284｜長者HK$231｜小童HK$201

（公眾假期除外） 星期六、日及公眾假期：

01優惠價：成人HK$416｜長者 HK$312｜小童 HK$283

2. 海鮮大盛薈自助晚餐（由1月2日至4月1日）

必食：鮮嫩生蠔、松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺、半殼熟扇貝、小龍蝦；法國青口三食(白酒燴青口、西班牙式煮青口、咖喱汁)、三色焗扇貝(蒜蓉、泡菜芝士、花雕)；蜜瓜酒浸生蠔、鹽烤原條鱸魚、西班牙海鮮飯、法式海皇湯、金沙廣島蠔等

*每枱奉送即焗法式龍蝦 每位半隻

*全場無限暢飲紅酒、啤酒

星期一至四：01優惠價：成人HK$421｜小童 HK$259

星期五至日、公眾假期及前夕：01優惠價：成人HK$447｜小童 HK$259

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳

地址：諾富特世紀酒店一樓Le Café 咖啡廳



親子自助餐2024【13】MOMO Cafe 西環萬怡酒店自助餐 - 2歲以下免費

優惠：2歲以下免費，3－11歲為小童費用

自助午餐及晚餐

必食：生蠔、雪場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦；茄蓉煙肉芝士焗生蠔、帶骨肉眼牛排

自助午餐

(星期一至四，公眾假期及前夕除外)

01優惠 成人HK$201｜長者HK$171｜小童 HK$141

星期六至日及公眾假期供應

01優惠 成人HK$253｜長者HK$223.5｜小童 HK$193.5

自助晚餐

(星期一至四，公眾假期及前夕除外)

01優惠 成人HK$356.2｜長者HK$330.2｜小童 HK$245.7

星期六至日及公眾假期供應

01優惠 成人HK$435｜長者HK$403.5｜小童 HK$306

+ 3

香港萬怡酒店(西環) - MoMo Café

地址：西營盤干諾道西167號

