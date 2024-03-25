頤年卡申請懶人包｜港澳台長者可享17大福利　免費搭車／高齡津貼

頤年卡申請懶人包｜深圳市推出「深圳智慧養老頤年卡」福利措施，長者可以透過頤年卡享有深圳市內免費乘車優惠、免費進入文化場所、享有居家養老服務券等，連港人移居內地都可以用！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合了申請頤年卡的懶人包，即看下文！



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頤年卡申請懶人包【1】頤年卡是甚麼？頤年卡17大福利一覽

「深圳智慧養老頤年卡」（頤年卡，下同）是深圳市民政局委託平安銀行發行的政府養老服務電子身分憑證卡。頤年卡可以用作身分識別、敬老優待、政策性津貼發放等，全市通用。目前頤年卡所享有的福利包括：

【1】免費乘坐深圳市內公交、地鐵、軌道交通、電車

【2】免費進入深圳市各文化場所

【3】免費或優惠使用深圳市的公共體育場館

【4】免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區

【5】高齡津貼

【6】長者食堂優惠

【7】居家養老服務券

【8】深圳全市各醫療機構看病，可享受優先窗口和通道服務

【9】免開卡工本費

【10】免年費及賬戶管理費

【11】國內跨行ATM轉賬免手續費

【12】國內跨行ATM取款免手續費

【13】銀行網點頤老服務

【14】免費手機銀行轉賬

【15】免費打印交易清單

【16】免費提供存摺對帳簿

【17】個性化專屬金融服務



頤年卡申請懶人包【2】申請條件 ── 年滿60歲

無論是港澳地區還是台灣市民，只要是年滿60歲並且居於深圳，便可以申請「深圳智慧養老頤年卡」，申請時亦須要提供內地手提電話號碼、深圳住址證明以及有效身份證明文件才可辦理。有效身份證明文件包括：

（1）國內二代居民身分證；

（2）香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證；

（3）台灣地區居民為台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證明



👉🏻按此了解「深圳智慧養老頤年卡」申請方法及詳情

頤年卡申請懶人包【2】五大申請途徑

（1）「i深圳」手機應用程式辦理

步驟1：下載「i深圳」手機應用程式

步驟2：在主頁面選擇「辦事」

步驟3：選擇「個人辦事」＞「養老」

步驟4：在「優待服務」一欄選擇「智慧養老頤年卡」

步驟5：輸入及上傳所需資料

長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（2）網上申請

掃描二維碼申請（圖片來源：平安銀行網頁截圖）

步驟1：掃描二維碼或點擊此連結

步驟2：進入頤年卡申請頁面申請

步驟3：輸入及上傳所需資料

長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（3）分行預約辦理

長者或其家屬可以透過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等，線上填報開卡資料，選擇「分行辦理」。若要到分行辦理必須事先進行預約，並在預約時段內前往指定網點，帶同身分證及手機辦理。

（4）社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，平安銀行工作人員進駐社區提供頤年卡辦卡服務，現場掃描身份證、拍攝照片、確認聯繫電話等信息，製卡完成後再送卡到社區，申請人可持身分證及手機在社區領卡啟用。

（5）預約上門辦理

對於行動不便、臥病在床在院的老人，可聯絡所在社區，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員進社區上門提供辦卡服務。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

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