《孤獨的美食家》作者教你挑選好餐廳原則　邊種飲食觀念最愚蠢？

久住昌之，日本漫畫家，超人氣電視劇《孤獨的美食家》的原著作者。2012年開始他的漫畫被改編成電視劇，一拍就是7季，連載到了第七個年頭，依舊人氣火爆，穩坐收視王牌，在全球擁有億萬粉絲，豆瓣上，這部電視劇季季9分以上，粉絲驚呼神奇。

自述：久住昌之 編輯：Kimi（一条）

漫畫《孤獨的美食家》（一条提供）

漫畫中他所創造的主角井之頭五郎，是各大吃貨心中的男神，並被大家親切地稱呼為「五郎」。每天工作結束後，吃貨「五郎」就會一個人到處尋覓美食，炸豬扒、烤肉、拉麵、關東煮，一切的一切，只為填飽自己空虛的胃。看似孤獨一人吃飯，可五郎那無比享受的表情，可謂是吃出了境界。

「不被時間和社會所束縛，只為幸福地填飽肚子的那一刻。」每當自己碰到挫折，或遇到壓力，大吃一頓，才是現代人最佳的解壓方式。2018年10月一条在上海見到了久住昌之本尊，快來看看孤獨的美食家究竟是如何煉成的！

孤獨的美食家 The Solitary Gourment

從日本法政大學畢業後，久住昌之就全身心投入了漫畫事業，所創作的題材大多都和美食相關。和弟弟共同創造的漫畫《中學生日記》獲得了日本文藝春秋漫畫獎，從此一發不可收拾。

與此同時，他在散文、設計及音樂等領域也是相當活躍。還組成了一支名為“The Screen Tones”的樂隊，電視劇《孤獨的美食家》劇中所用音樂，也都由久住昌之和樂隊共同創作。

挑選餐廳的原則

我創作《孤獨的美食家》最核心的一個工作就是探店，為了能更好地能完成漫畫和發掘更多的素材，時常會和作畫老師去同一家飯店吃上好幾次。儘管胃口很小，但也要堅持着吃完所有的食物，我認為這是對一家餐廳和料理人的尊重。

每次出去踩點，最喜歡那種能夠讓人感受到特別氣氛的小餐館。如果是私人開的飯館裏，一定藏着那個人的故事，特別耐人尋味。

久住昌之逛上海（一条提供）

如果是開了很久的飯店，那一定是有開很久的理由，比如好吃、便宜之類的，因為會想要知道這個理由，所以一定會進去。這也是我自己的態度，「感覺這裏好像有點什麼，好像會有吸引人的東西，所以會想要進去看看」。

還有一點就是觀察店內客人的神態和表情，如果大家都是一臉滿意和幸福的表情，這家店必定會好吃。只要每次遵循這些原則去找餐廳，肯定會發現不少有趣的店。

你問我有沒有碰過壁？那當然有，尤其是在不熟悉的地方找飯店，覺得應該好吃但是進去吃了發現很難吃，這樣的事情有過很多次，嗯，感覺就是自己輸了，畢竟運氣的成分也佔不少。

但因為我是個漫畫家，遇到這種情況覺得可以成為反轉的素材，讓大家會心一笑，雖然自己吃了不太高興，但也是很有趣的一件事。

《孤獨的美食家》作者久住昌之（一条提供）

吃過最難以忘記的一餐

我爺爺老家在日本新潟縣的山里，那裏周邊幾乎沒有什麼飯店。小時候放暑假和爸媽一起回去，每天都吃些醬菜、醃茄子、煮茄子之類的，很普通的食物，對小孩子來說，也不怎麼好吃。

後來二十多年之後爺爺去世了，舉行葬禮的時候，吃了和以前一樣的醃茄子。那時候才發現，實在是太好吃了。果然有些味道小孩子的時候不能理解，要長大成人之後才明白它的美味之處。

小時候貧窮時吃的東西，長大後再吃，還是會覺得很好吃，但如果沒有經歷過貧窮或許也就感受不到其中的美味了。美味也同時存在於記憶中。

在中國，一個人吃飯最大的挑戰

我覺得，中國餐館和日本料理店最大的區別是，中國菜每一道量都很大，如果只點一個菜，那也很奇怪，所以說一個人吃中華料理，還是挺麻煩的。另外，既然點了菜，就一定要吃完，留下剩菜的話對餐廳也挺抱歉的，如何有技巧地點菜，可能是最大的學問了吧。

點擊圖片跟着久住昌之遊上海，看他對地道上海菜的評語：

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《孤獨的美食家》舞台劇

2018年12月，《孤獨的美食家》舞台劇在上海上演，之前我還有點擔心，心想這個要怎麼表現呢？真的要在舞台上吃飯嗎？內心的獨白要怎麼處理呢？

但實際看了彩排以後，發現這些部分都以完全不同的方式得到呈現，覺得很了不起。主人公五郎的形象和電視劇以及漫畫中很接近，很符合我心中的樣子。還有，舞台劇裏，主角真的會在現場吃飯，這一點我也很驚訝，正經地吃了。這個和電視劇的拍攝有很大的不同，都急着想要看正式演出了。（笑）

久住昌之——快問快答 Kusumi Masayuki

問：一条 答：久住昌之

問：百吃不厭的食物？

答：椰菜，我喜歡椰菜，各種做法的椰菜。

問：形容「好吃」最厲害的說法？

答：就是好吃，如果真的用心做的話，好吃就足夠了。

問：你最欣賞什麼樣的廚師？

答：那些不會一直說個不停，年復一年，默默地做着相同的料理的人，會讓我覺得安心。

問：你如何看待米芝蓮餐廳指南？

答：我不太了解呢，和我沒什麼關係，也不錯啊，有錢人的愛好。

問： 日本哪個地方的美食是被低估了的？

答：啊，有點難啊，應該是名古屋吧。當地有用交趾雞做的高級料理，還有鰻魚飯三吃，都很有名。

問：你最喜歡的便利店食物？

答：我喜歡吃杯麵，在店裏讓店員幫我倒好開水泡麵，還有炒蕎麥麵的杯麵我也喜歡。

問：你最討厭和什麼樣的人吃飯？

答：不喜歡自以為是的人，說些什麼「怎麼樣，這很好吃吧！是不是很好吃？」，和這樣的人一起吃不會覺得好吃。

問：哪種飲食觀點是愚蠢的？

答：中國也一定有「藥食同源」之類的說法，我覺得去追逐這種潮流就很好笑。

問：你吃過最奇怪的食物？

答：我去非洲的時候別人給了我長頸鹿肉，就是頸部長長的長頸鹿，正好那天在烤肉店，有一頭長頸鹿受傷死了就殺來吃，味道很清淡像雞肉一樣。

就是頸部長長的長頸鹿（一条提供）

問：你心目中的中國菜第一名？

答：是拉麵，雖然日本做的中國拉麵已經不是中國菜了，真的很喜歡。餃子我也喜歡！嘿嘿，煎餃。

問：上海令你念念不忘的美食？

答：是臭豆腐吧，前年我來上海的時候吃過，那臭味是真的香啊！

問：人生的最後一頓飯想吃什麼？

答：人吧，每時每刻，口味都在。今天的話，我想吃掛麵，裏面放點茗荷或是紫蘇什麼的。吃完又細又滑的掛麵然後嚥氣，這樣挺好的。 （笑）

《孤獨的美食家》作者久住昌之（一条提供）

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