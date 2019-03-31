【減肥】睡眠有效瘦身　瞓得少增卡路里等於食多個Big Mac！

坊間都有不同林林總總的方法去幫助減肥，例如排毒瘦身操、生酮飲食方法等。不過，有時候用這些方法都會嫌麻煩，不能堅持下去。原來最適合懶人的減肥法便是一個字「睡」，因為如果睡得不足夠的話可以致肥。

在睡覺的時候，體內會釋放出一種名為瘦體素（ghrelin）的化學物質，可以幫助控制食慾、增加熱量消耗，對瘦身有幫助，所以睡得夠是減肥中不可或缺的一環。

按圖看其他增加瘦體素的方法：

1）少吃甜食：降低攝取含糖食物、精緻澱粉的分量或頻率。(資料圖片)

要預防增重和肥胖，避免缺乏睡眠可以是解決方法之一。

一份於2012年刊登在美國心臟病協會的實驗發現，成年的男性和女性若減少1小時20分鐘的睡眠時間，每日卡路里的攝取量會比平時上升549焦耳，即是相當於一個Big Mac的分量。研究人員發現，缺乏睡眠會導致過量進食，因此增加飢餓素（leptin）和減低瘦體素的水平。而且睡得少亦會導致腦部對垃圾食物的反應更加強烈，降低控制食量的能力。

不過這一項研究只參考了17人的數據，而在另一份覆蓋了172人、由倫敦國王學院（King’s College）整合的分析亦證實了這個觀點，缺乏睡眠的人會偏向吃高脂肪和低蛋白質的食物，而碳水化合物的攝取則維持不變，缺乏睡眠的人亦會多吃385焦耳的卡路里。

所以即使再忙，為了令脂肪遠離你記得要煲少啲劇，通少啲頂，每晚要睡至少7-8小時，才有助於身體內的瘦體素正常分泌運作。

資料來源：Eat This, Not That!，Science Daily