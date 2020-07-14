【多圖】江門政府沽貨　邀港人競投旺角2000呎大宅　底價1151萬元

1990年代初，香港樓市火熱，不少內地各級政府在香港投資物業；1997年金融風暴，大量窗口公司或受託人損手沒頂，但當中亦有持貨多年，成功收復失地的例子。 江門市江海區政府近日招標出售，旺角新興大廈一個實用面積逾1,845方呎的大型住宅。招標通告圖片顯示，單位內隴非常闊落但相當陳舊，見證了香港樓市的滄海桑田。 江門市政府本周二（14日）在本地報章刊登公告，稱本月30日就物業作網上公開競價。

江門市江海區政府近日招標出售，旺角新興大廈一個實用面積逾1,845方呎的大型住宅。（資料圖片）

江海區政府透過代持人 回歸前購旺角大宅

根據江門市公共資源交易中心的公告，擬轉讓的房屋為香港彌敦道607號新興大廈2401室（根據香港差餉物業估價署紀錄，面積約為1845.10平方呎）。物業註冊業主為林耀漢及張華丁。

江門市江海區政府今日於星島日報刊登公告，公開轉讓旺角新興大廈2401室。（香港01記者攝）

該物業建於1966年，即樓齡達54年。由於歷史原因，該房屋分隔為兩套獨立使用，現為空置狀態。江門市政府將單位掛牌價（底價）訂為1,151萬元人民幣（約1,274萬港元），每口價5萬元人民幣，並指出單位的評估價為1,439萬元人民幣（約1,593萬港元）。

江門市政府將單位底價訂為1,151萬元人民幣（約1,274萬港元），並指該單位的評估價為1,439萬元人民幣（約1,593萬港元）。（江門市公共資源交易網）

該物業實際權屬為江門市江海區銀信資產管理有限公司。根據香港土地註冊處紀錄，物業由林耀漢及張華丁於1997年4月，以396萬港元購入，而物業轉讓契列明，款項是來自江門市江海區人民政府，兩名註冊業主為代持人。

持貨23年 如成功沽出料賺逾千萬元

由於物業位於香港，該公告指出，各方須聘請香港律師進行過戶交易。地產界指出，雖然現時新興大廈色情架步林立，相信並不適合用來自住，會影響客源，但由於這個面積的住宅於旺角核心位置，屬極度罕有，預料會吸引投資者競投。

地產界指出，雖然現時新興大廈色情架步林立，但由於單位位於旺角核心位置，料會吸引投資者競投。（江門市公共資源交易網）

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去年8月3日旺角遊行期間，新興大廈管理處職員曾以逾一米高的木板，圍封大廈正門出入口，進出大廈的人士須使用砵蘭街後門。