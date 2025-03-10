「香港大藥房」疑假相假地址扮港產百年老店　200間似名公司註冊

本港有藥房及網上平台出售「香港大藥房」的產品，品牌自稱是「香港百年品牌」，但有多個不同的公司、商標，甚至在包裝上使用香港假地址。《香港01》調查發現，有關品牌實由不同的內地人經營，疑「借用」1841年屈臣氏前身成立的歷史背景，本港近年更湧現近200間以「香港大藥房」起首命名的公司。有內地消費者質疑這些產品是「扮港產」。

「香港大藥房」的產品均有中藥材成份，衞生署無正面回應有關品牌的產品是否中成藥、須否註冊。有醫療產品法規專家指，現行法例對中成藥的定義造成灰色地帶，以致有關產品即使含中藥材，亦無須註冊便可在港出售。HKTVmall收到記者查詢後，已將產品下架。



《香港01》發現，本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（李穎霖攝）

自稱香港百年品牌 市面現「香港大藥房」產品

《香港01》發現，本港市面出現多款「香港大藥房」的產品，當中不少均含中藥材。

記者2月到旺角一帶的藥房視察，發現至少三間藥房出售有關產品。有藥房在櫃檯公開展示「香港大藥房」的產品，亦有藥房是在記者詢問下，始從抽屜、貨倉取出產品。有藥房職員稱，「香港大藥房」是本地品牌，成份是「純中藥」，不含任何化學成份，又稱產品用途多，「頭暈、頭痛，止痕止癢，肌肉酸痛，塗什麼都可以。」

不止藥房，網購平台HKTVmall亦有商戶出售「香港大藥房」的產品。不過，這些產品到底有無註冊？是否安全？又是什麼牌子？

+ 1

同名產品多款包裝 商標、公司名五花八門

記者只是去了幾間藥房，就找到多款「香港大藥房」的產品，包括聲稱可以止舒緩痛症的「透骨膏」、抑菌的「斷癢王」、可用於暗瘡及皮膚敏感的「袪痘膏」等，包裝上列出的成份不少都是中藥材。產品聲稱有香港政府註冊，但包裝上卻用上公司註冊處的標誌。

本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（夏家朗攝）

印假香港地址

不過，這些產品列出的公司卻五花八門。單是「香港大藥房透骨膏」，記者就買到三個版本，不但包裝不同，商標、出品、製藥公司、公司地址都不同。

綜合在市面買到的產品，就已經出現「香港大藥房老字號」、「香港大藥房國際」、「香港大藥房國醫」、「香港大藥房生物製藥集團」有限公司，更有包裝印上有不存在的假地址。

+ 3

香港近200間「香港大藥房」註冊公司

產品均由河南、河北的公司製造，包裝列出的香港公司，大部份都有香港同名或相似名稱註冊，董事都是不同的內地人，註冊地址都是秘書公司。

根據公司註冊處紀錄，本港現時有近200間註冊公司，名稱是用「香港大藥房」起首，當中大部份是近兩年成立。

香港街景改圖加招牌

記者用手機掃包裝上二維碼，進入的網站顯示一張香港的街景圖，當中有「香港大藥房」的招牌，但就有明顯改圖痕跡。翻查紀錄，背景的街景圖是付費圖片庫（stock photo）上的旺角街道相，更有用泰國曼谷唐人街的相片改圖。

「香港大藥房」的網頁列出的「分店」相片，其中一張（紅圈）疑為屈臣氏分店改圖。（香港大藥房網頁截圖）

「借用」屈臣氏歷史扮本土

這些「香港大藥房」由不同公司經營，但卻有幾乎一模一樣的品牌故事和歷史，如香港百年品牌、香港政府註冊、1841年在香港開設的首家西藥店，後來由一個叫托馬斯沃特森的醫生接手經營。

屈臣氏集團的前身，是1841年成立的「香港大藥房」，現時集團大股東是長江和記集團。（楊凱力攝）

屈臣氏集團：正循法律途徑調查

翻查資料，有關故事其實是香港屈臣氏集團的歷史，1841年香港開埠，屈臣氏前身「香港大藥房」成立，之後用藥劑師兼總經理AS Watson之名註冊公司。內地品牌所講的托馬斯沃特森，其實AS Watson的叔叔Thomas Boswell Watson。屈臣氏集團現時的大股東是長江和記集團。

屈臣氏回應指有關公司及其產品，並不屬於屈臣氏集團旗下的零售業務，目前正循法律途徑調查及處理相關事宜。

一間「香港大藥房有限公司」在香港申請註冊「香港大藥房」商標，已通過審查，但未完成程序。（知識產權署網頁截圖）

多間內地公司經營品牌 有人在港註冊商標

記者發現有「香港大藥房」字眼的產品，主要在內地網上平台銷售，在抖音、京東、淘寶等平台，都有由不同公司經營的「旗艦店」，還互相指控抄襲、是盜版，網上更出現過「香港大樂房」。這些公司來自江西、福建、河南、河北等地，包括電商公司及製藥公司，有公司更已撤銷註冊。

記者以電話聯絡過有關內地公司，只有兩間分別位於廈門和河南的公司接聽，接線人都稱該公司並非「香港大藥房」。記者亦以電郵向所有相關公司查詢，但都沒有收到回覆。

「香港大藥房有限公司」在抖音有直播帶貨、上載宣傳片，其至拍片「打假」，指控其他人士抄襲仿冒該公司。（香港大藥房有限公司抖音帳戶截圖）

「大藥房們」互相打假

在各間「香港大藥房」中，在網上經營得最有規模的是「香港大藥房有限公司」，抖音帳號有近21萬粉絲。雖然自稱「百年品牌」，但公司於2024年7月在香港註冊成立，亦在香港提交了商標註冊申請，已通過審查，但未完成程序。網上廣告和貨品的英文名是「Hong Kong Pharmacy Co. Limited」，但公司註冊英文名就是「Hong Kong Dayaofang Limited」。公司董事姓鄭（Zheng），以福建省莆田市身份證及廈門市地址登記。

這間「香港大藥房」在抖音有直播帶貨、上載宣傳片，又拍片「打假」，指其他仿冒品牌沒有商標註冊，只是「一個公司名」。不過，這間「香港大藥房」自稱得到的認證都有問題。

自稱產品獲認證 01揭香港認證機構不存在

「香港大藥房」自稱，公司獲美國食品藥物管理局（FDA）及「香港醫學研究會」（HKMRA）認證，又稱有香港政府註冊，並使用註冊藥房的標誌。不過，本港持牌藥商名單及FDA的網頁，並無相關公司紀錄。

香港亦無名為「香港醫學研究會」的組織 ，只有兩間同名的註冊公司，分別由兩名姓倪（Ni）、報住福建廈門的人士開設，其中一間於2023年被公司註冊處剔除註冊，另一間則於2025年1月成立 。

翻查「香港大藥房有限公司」京東旗艦店，營運商店的公司廈門市中泰達電子商務有限公司，法定代表人正是已被剔除公司註冊、不存在的「香港醫學研究會」的董事。

「香港大藥房」在網上聲稱是香港旗艦店的旺角地址，現場是一間麻雀館。（楊凱力攝）

內地民眾早質疑

另外，公司聲稱是香港旗艦店的旺角地址是一間麻雀館 ，在網上賣的白花油、活絡油，名稱及包裝均與本港品牌的註冊中成藥相似。

近年有不少內地用戶都在社交平台上質疑，「香港大藥房」非香港品牌，是虛假宣傳。內地平台有不少中成藥品牌都冠上「香港」二字，產品亦有中藥材成份。銷售的內地的網購平台稱，可以將產品運送到港。

保健及醫療產品法規顧問羅潔梅指，現行的《中醫藥條例》對中成藥的定義，其中一個條件是產品的有效成份需要是純粹的中成藥，造成灰色地帶（夏家朗攝）

中藥成份加維他命E 不算中成藥

不過，這些產品又是否安全？

「香港大藥房」並非持牌中藥商，產品在香港亦無註冊為中成藥。不過，保健及醫療產品法規顧問羅潔梅指，根據現行的《中醫藥條例》對中成藥的定義，其中一個條件是產品的有效成份需要是純粹的中成藥，「例如產品加入了維他命E、酵素，其配方就不符中成藥定義，不需要按條例作註冊。」羅潔梅認為，有關情況屬灰色地帶。

其中一款「香港大藥房」的「透骨膏」，並無標明使用的是「生馬錢子」抑或是經炮製的「製馬錢子」，有安全隱憂。（夏家朗攝）

列出成份不清 可為毒性中藥

雖然產品未必符中成藥的註冊門檻，但仍有安全隱憂。例如其中一款「透骨膏」，列出的成份中含馬錢子，惟馬錢子亦有分未經炮製的「生馬錢子」及經炮製的「製馬錢子」，前者屬《中醫藥條例》附表一的毒性或烈性中藥材，後者屬附表二的藥性較強、副作用較大中藥材。

羅潔梅指，有關產品的包裝沒有列明使用的是哪一種馬錢子，對其安全性有憂慮。同樣的情況亦出現另一款產品「斷癢王」，包裝並未列明使用的是「生狼毒」還是「製狼毒」。

衞生署無正面回應產品是否屬中成藥

衞生署並未正面回覆有關產品是否屬中成藥，及有無註冊，但指出凡符合《藥劑業及毒藥條例》定義的「藥劑製品」及《中醫藥條例》定義的「中成藥」，必須按相關條例要求符合安全，品質及成效，並經註冊後才可在港作出銷售及供應。

衞生署指，有既定機制監察市場上（包括互聯網上）銷售的藥物，發現有違反藥物相關法例時，會即時展開調查，需要時亦會把個案轉介相關執法部門跟進，或與其他執法部門展開聯合行動，亦有機制監測網上銷售平台及社交媒體平台。署方呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦切勿服用來歷不明的產品。

有藥房無將「香港大藥房」的產品公開展示，在記者詢問下從抽屜、貨倉取出產品（楊凱力攝）

HKTVmall：下架商品作詳細調查

HKTVmall回覆指，收到查詢後已即時將相關產品下架，並正進行詳細的調查，若發現任何違規個案，將會根據程序向有關商戶作出警告及罰款。

消委會指不會評論個別商戶的投訴個案。過去3年，消委會共接獲498宗涉及懷疑假冒或影射藥物或保健品的投訴，呼籲消費者可於購買前瀏覽香港中醫藥管理委員會網頁，以查核有關商戶是否為持牌中藥商。