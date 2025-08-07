崇正中學涉違規「借殼」予內地DSE班　紫荊書院撇清關係

內地有補習社聲稱與香港崇正中學合辦中學文憑（DSE）課程，涉「借殼辦學」，未註冊成學校就違規招生，教育局指正採取執法行動。涉事的崇正中學至今都無回應事件，記者周四（7日）到位於長沙灣的校舍了解，學校無人應門，但校舍多個窗戶缺玻璃，有出入口及樓梯堆積大量垃圾和雜草，似多時未有人清理。有消息指，近日有裝修工人入內開工。

崇正中學國際課程總監、前代理校長同時兼任香港紫荊書院的校監，紫荊書院周三（6日）於微信公眾號發「嚴正聲明」，與崇正中學撇清關係。

立法會議員朱國強認為事件嚴重，不排除政府修訂高才通等專才子女入讀資助專上課程的居港規定，及考評局修訂內地自修生的報考規則後，有人借機宣傳，利用家長急於安排子女來港升學的心態，謀取暴利。



記者周四（7日）到崇正中學的長沙灣校舍了解，一名自稱是國際部職員的女子從學校後門離開，她稱不知道崇正中學與內地機構合辦DSE課程。

崇正中學關上了大閘，閘外有大量信件未取走，當中不少已被雨水沾濕，信上的收件資訊亦變得模糊。大閘之內，校舍的正門開啟。記者多次按門鐘都無人應門。通往學校後方的另一個出入口，大閘亦被鎖上，但該出入口及樓梯有大量垃圾和雜草，似多時未有人清理；原本用來張貼學校資訊的展示框，亦只剩兩幅學校活動的照片。

崇正中學的校舍共五層，四樓及五樓多個原應裝上分體式冷氣機的窗戶，都只剩下一個洞，部份窗戶亦沒有玻璃。學校面向山坡的位置有搭棚。

據了解，最近都無學生到長沙灣校舍上學，但有裝修工人入內開工，有人聲稱學校將會改名。

一名自稱是崇正中學國際部職員的女子從學校後門離開，稱不知道崇正中學與內地機構合辦DSE課程。（李穎霖攝）

崇正中學校舍業主為香港崇正總會，是學校的辦學團體。教育局回覆「摘星」違規招生時指，崇正中學是根據《教育條例》註冊的學校，獲批准開辦香港中學文憑考試及個別非本地正規課程，但無接獲該校更改學校名稱的申請。

記者多次致電崇正中學及學校校長董福無接聽，崇正中學亦未回覆電郵查詢。

8月6日，香港紫荊書院於微信公眾號發「嚴正聲明」，指與崇正中學及其與摘星合作的DSE課程無任何關聯。（紫荊書院微信公眾號截圖）

崇正國際課程總監兼紫荊書院校監撇清關係

崇正學校的國際課程總監、前代理校長張紫伶，同時是香港紫荊書院的校監。內地補習社疑借崇正中學辦學的事件被揭的前一日，紫荊書院於微信公眾號發「嚴正聲明」，指與崇正中學無任何關聯，與摘星及崇正中學合作的DSE課程亦不具有任何合作關係。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（招生簡章截圖）

朱國強：借收緊高才通本地生定義宣傳 事態嚴重

教育界立法會議員朱國強認為事件嚴重，指政府日前宣布修訂專才子女入讀資助專上課程的居港規定，加上考評局早前修訂內地自修生的報考規則，要求他們須由學校提交學歷證明，或校方可證明獲政府認可開辦高中課程，不排除有人借機宣傳，利用家長急於安排子女來港升學的心態，兼營留學中介及升學服務，以謀取暴利，彌補上述措施影響而造成的損失。

朱國強指倘涉事學校與內地機構合辦課程屬實，或涉及容許未經註冊的學校營運、收取高於收費證明書的學費、未經批准收取其他費用以籌集資金等；如學生根本沒有來港，卻擁有本地學校學籍，亦涉及「影子學生」問題，促校方公開交代，並配合教育局的執法及跟進行動。

朱國強表示，近年內地補習機構開辦文憑試課程，已出現缺乏規管的亂象，倘不加制止及糾正，勢將影響「留學香港」品牌，促政府採取措施，有需要時與內地相關部門合作，規管內地補習或中介機構的不當行銷行為。