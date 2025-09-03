物流公司海迅清盤　郵政3000萬合約未完成　中標前已遭追討逾億元

政府招標疑再出問題，物流公司「海迅供應鏈」周三（3日）遭高等法院頒令清盤，海迅承接香港郵政2024年4月及12月批出的兩份至2026年底租車合約，價值超過3,000萬元，但海迅未能履行合約。

《香港01》發現，與海迅有關的合約已重新招標，業界指海迅年初已無法提供車輛，要由其他公司臨時接手。而郵政批出最大一張約2,500萬合約時，海迅已遭追討入稟破產，至今追討款額累積近1.15億元；海迅自2023年起，多次遭員工追討欠薪。《香港01》正向香港郵政查詢有否對海迅作財務審查及付款情況，正待回覆。



「海迅供應鏈」貨車。（海迅供應鏈網站圖片）

承接郵政3000萬合約 兩合約未完成

「海迅供應鏈」在今年6月遭中國銀行入稟申請清盤，高等法院周三（3日）頒令海迅供應鏈清盤，海迅供應鏈唯一董事及股東為吳榮海。

《香港01》翻查香港郵政批標紀錄，發現香港郵政在2024年4月及12月，分別批出約2,591萬元及530萬元合約予海迅供應鏈。

在2024年4月批出的合約，海迅要提供租賃輕型貨車服務，合約期共24個月，由2024年6月1日生效，尚餘9個月合約未完成。

至於2024年12月批出的合約，海迅供應鏈提供5.5及12公噸密斗貨車租賃服務，合約期同樣為24個月，今年1月1日生效，尚餘16個月合約未完成。

香港郵政2024年4月批出2,591萬元，要提供租賃輕型貨車服務。(香港郵政網頁截圖）

香港郵政2024年12月再批出提供5.5及12公噸密斗貨車租賃服務合約給海迅供應鏈。(香港郵政網頁截圖）

業界稱海迅年初已無供車 郵政年中再招標

不過，有業內人士向《香港01》說，海迅供應鏈今年初已無法提供車輛予香港郵政，令香港郵政年初再作短期招標。另一業內人士說，海迅供應鏈早於去年底起，大部份司機已沒有上班，多輛貨車停泊在青衣貨櫃碼頭，部份車已轉售及清除海迅標誌。

翻查香港郵政近期的招標紀錄，記者發現香港郵政早在今年4月已就「提供5.5及12公噸密斗貨車租賃服務」再招標，新合約的服務期由今年9月1日至2026年12月31日。

「海迅供應鏈」網頁運作正常（「海迅供應鏈」網頁截圖）

兩間中標公司為「匯泰物流有限公司」及「夏普運輸有限公司」，分別以約2,460萬元及2,600萬元獲得合約，完結期與海迅供應鏈原來中標的合約一致，疑是取代海迅供應鏈未能完成的合約。

此外，香港郵政今年8月同樣就「提供輕型貨車租賃服務」做短期招標，合約期只得7個月。這份短期合約，同樣疑是代替海迅2024年4月未完成的合約，現時未見批出合約的公告。

今年7月，「匯泰物流有限公司」及「夏普運輸有限公司」，分別以約2,460萬元及2600萬元獲得與海迅供應鏈的同名合約。（香港郵政網頁截圖）

郵政批標前一年 海迅被兩度入稟清盤

中標前，海迅供應鏈已傳出財困。《香港01》發現，香港郵政批出2024年12月合約前一年，海迅供應鏈在2024年2月及8月分別被兩間公司入稟清盤，東高有限公司在8月入稟的清盤呈請，於同年12月撤回。海迅供應鏈同時牽涉多宗訴訟，被入稟追討款額共約1.15億元，當中涉款額最大的一宗訴訟涉及租約，金額高達9,700萬元。

《香港01》聯絡海迅供應鏈行政部職員，他承認郵政的車輛租賃，由「匯泰物流」提供大部份車輛。對於海迅官網2021年發稿指，海迅「已完成併購匯泰物流」，職員說兩間公司是兩間獨立的「拍檔」。

記者翻查公司註冊處紀錄，「匯泰物流」董事及股東為劉兆麟，並非「海迅供應鏈」董事吳榮海，兩間公司的股東、董事、秘書並無重疊。

海迅無供480萬強積金 400員工受影響

積金局今年3月曾回覆《明報》，稱海迅供應鏈關聯的「海迅人力資源有限公司」未有為部份員工交去年6月至今年2月的強積金供款及附加費，受影響的僱員約有400人，涉款480萬元。海迅只補交約80萬元，積金局當時稱仍在追討。

海迅供應鏈今年7月亦入稟高等法院，向醫管局追討1,613萬元服務費。入稟狀曾提到，醫管局曾延遲繳付超過4,700萬元服務費，令海迅被供應商、銀行等索償。

《香港01》正向香港郵政查詢，批標前曾否對海迅供應鏈作出盡職審查及財務審查，為何在批出合約一年前，海迅有兩度被入稟清盤及欠款逾億元，仍會批出兩份合約、批標有何準則，正待回覆。