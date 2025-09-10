清晰醫療風暴｜胡定旭任非執行主席擁關鍵投票權　十日內轉軚惹議

眼科中心上市公司「清晰醫療」（1406）2024年大股東賣股後爆發股東爭執，代表新大股東上場的新CEO蔣波，遭創辦人謝偉業醫生控告不當轉移資金，而謝偉業亦被踢出董事局。曾任醫管局主席的清晰醫療非執行主席胡定旭亦備受批評，當中最大的爭議，是在十日內「轉軚」，從支持將蔣波停職，到支持將其復職，他亦成為謝偉業入稟控告的被告之一。

胡定旭早於清晰醫療上市前就加入公司擔任董事局非執行主席，現時持有0.75%股權。他同時是八間公司的獨立非執行董事，年收311萬董事袍金。胡定旭曾因1990年代同時擔任上市公司董事、財務顧問和核數師而有利益衝突，被會計師公會釘牌兩年；他擔任獨董的啟明醫療因爆出27億元未經授權交易而停牌，審計過程中亦發現胡與公司有簽訂顧問協議，他最終主動退還86萬元顧問費。



胡定旭曾任醫管局主席，現任清晰醫療非執行主席。圖為胡定旭2020年接受訪問。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

就清晰醫療的管治，以及入稟狀中的指控，記者向胡定旭查詢，他未有接聽電話及回覆短訊。

曾贊成暫停CEO蔣波職位 九日後轉軚

根據清晰醫療創辦人謝偉業於2025年2月向高等法院提交的入稟狀，將胡定旭列為第三被告。

入稟狀指2024年12月30日的董事局會議中，討論清晰醫療執行董事兼行政總裁蔣波、執行董事兼聯席行政總裁許勇的不當行為中，以4票贊成、2票反對、被指控二人棄權的結果，決議暫停蔣波、許勇的職務，當時胡定旭投贊成票。

然而入稟狀指，胡定旭宣稱會議召集不當，於2025年1月8日重新召開董事會，決議是否將蔣、許二人停職的投票中，票數由4比2變成3比3，「轉軚」的是胡定旭，他行使主席的決定性投票權，最終推翻了暫停職務的決議，讓二人得以復職。

2023年3月，清晰醫療清晰眼科一個中心開幕，公司非執行主席胡定旭（右五）、執行董事兼創辦人謝偉業（右四）、行政總裁許勇（左四）出席活動。（清晰眼科instagram圖片）

入稟狀指胡定旭故意漠視不當行為

入稟狀指，胡定旭在兩次會議中， wilfully disregarded（故意漠視）不當行為，將公司利益置於風險之中，違反原告的受信責任；同時指控蔣波要求公司延遲發布其停職的內幕消息，獲得主席胡定旭認可，導致該公告在原決議作出後18日才發布，違反了《證券及期貨條例》下的披露責任。

創辦人原不認識胡 投資者引薦任非執行主席

到底胡定旭在清晰醫療擔任什麼角色呢？熟悉謝偉業的人士指，謝偉業原本經營診所時並不認識胡定旭，胡是引入其他投資者時，由投資者引薦的。根據清晰醫療2022年上市的招股文件，他於2019年投資清晰醫療，購入少量股份，上市後持股佔比0.75%，出任非執行董事、董事會主席兼股東，負責公司的整體發展提供策略指導，他出任多間上市公司的獨董，但並非全職工作或日常營運管理。

2023年3月，清晰醫療清晰眼科一個中心開幕，公司非執行主席胡定旭（左一）出席活動。（清晰眼科instagram圖片）

會計出身 曾任醫管局主席九年

現時71歲的胡定旭，本是會計師出身，2000年晉升至四大之一的安永，擔任中國及香港區主席，直至2005年退任。但他讓公眾廣為認知的身份，是2004年10月至2013年11月擔任醫管局主席，長達九年，打破公職人員不超過六年的指引。

90年代任上市公司董事兼核數師 被判專業失德

不過就在2013年12月，香港會計師公會裁定胡定旭專業失德。事源胡於1995至1997年擔任安永高級合夥人期間，同時是當時上市公司新中港集團的董事和財務顧問，而安永是新中港的核數師，存在利益衝突。

新中港1999年涉場外期權欠下巨債，遭法庭下令清盤，清盤人質疑胡定旭有利益衝突，在法官提點下，會計師公會的調查。公會指胡定旭作為新中港集團的董事和財務顧問，同時出任該公司的核數師，存在身份和利益衝突，損害審計工作的客觀性和獨立性，2014年遭釘牌兩年。

新冠病毒疫情期間，胡定旭常以華大基因旗下華昇診斷中心董事長的身份見記者，講述檢測事宜。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

任八間上市公司非執董或獨董 年收311萬袍金

事發在1990年代，釘牌已是近20年後，無礙胡定旭的公職光環，拿大紫荊、做全國政協常委、總商會主席，先後擔任多間上市公司的獨立非執行董事，目前就有出任八間。單計董事袍金，每年就有311萬元。

擁有曾任醫管局主席的光環，胡定旭很受醫藥上市公司「獨董」之位的青睞，目前就有清晰醫療、啟明醫療、華潤醫療、歐康維視生物、基石藥業六間，其中清晰醫療和啟明醫療，更擔任主席或董事長。

2023年7月19日，清晰醫療集團旗下的清晰眼科，尖沙咀The One旗艦店開幕。當時股權未發生變動，公司非執行董事兼主席胡定旭（右七）、創辦人兼執行董事謝偉業（右六）、執行董事兼行政總裁許勇（左七）出席開幕儀式。（清晰眼科facebook圖片）

遭質疑超出啟明醫療獨董角色 主動退還顧問費

胡定旭原本擔任啟明醫療獨立非執行董事，2023年12月兼任董事長。他就任董事長之時，公司爆發管治風暴，公司創辦人、前高層訾振軍未經授權挪用資金，調查發現未經授權交易近24.76億元人民幣（折合約27億港元），令公司停牌超過一年半，2025年3月復牌。

然而在調查挪用資金的過程中，負責審計的德勤發現，胡定旭於啟明醫療的子公司啟明香港訂立一份顧問協議，因此被質疑超出其作為獨立非執行董事角色，但沒有合理理由懷疑他在協議期間未能獨立行事，或未能符合上市規則對獨立性的要求，顧問協議的金額亦低於關連交易申報門檻，最終胡定旭主動退還86萬元的顧問費。