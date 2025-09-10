清晰醫療風暴｜醫生創業遇上資本擴張　失控股權遭「親生仔」反噬

眼科中心上市公司「清晰醫療」（1406）2024年大股東賣股後爆發股東爭執，創辦人、眼科醫生謝偉業被踢出董事局，被公司追債725萬元及被申請破產，新進場的CEO被入稟指控虧空公款。為何在香港市場的多個治療領域擁有領先地位的眼科私營機構，會變成股東權鬥的戰場？分析股權變動，創辦人從上市前就無大股東地位，或可預示今日結局。



2005年創立清晰醫療前身

風暴主角一方謝偉業醫生，2005年創立清晰醫療的前身「尚方」。翻查資料，那時他會接受訪問講述眼科醫療問題，又會因與女明星傳出緋聞登上娛樂版，被冠以「港版中田英壽」之名。他曾經因為接受訪問講述沙士後創業困難並公開收費，2006年被醫務委員會判罰釘牌緩刑。

2016年引入投資基金

眼科診所隨後愈來愈大，根據清晰醫療2022年上市的招股文件，2016年及2018年，3W Partners及藥名康德分別以1,400萬美元及1,000萬美元認購清晰醫療股份，共折合約1.87億港元。前醫管局主席胡定旭2019年加入公司擔任非執行主席，亦有認購不足1%的股份。

3W Partners是開曼群島註冊的投資基金，實際控制人為GOH Lu Hong和陳海軒。

上市前已非大股東

本是創辦人兼大股東的謝偉業，在歷次引入股東時，持股份額不斷稀釋，到2020年2月公司供股，只有3W Partners、藥明康德和胡定旭，謝偉業並無出手，到公司2022年上市時，他持股約21.29%。

綜合招股書、港交所公告，謝偉業因健康理由於2019年10月離開清晰醫療，之後他到美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）攻讀公共衛生博士學位。到2022年2月公司上市後，謝偉業於同年4月重新加入清晰醫療，出任執業醫生，並於6月出任執行董事。

其實清晰醫療已於2019年4月、2021年5月先後兩次申請上市，均以失敗告終。核對時間線，公司第二、第三次申請上市，到最終成功時，謝偉業一直不在董事局，僅擔任主要股東的角色。

2023年鄭志恒入股

上市後一年，市場消息指大股東3W Partners計劃出售股份，為當初的投資套現收成。翻查港交所披露易數據，2023年4月，謝偉業向周大福珠寶副主席鄭志恒質押9.64%股份，到5月鄭志恒亦購入股份，權益增至12%。

2024年9月，蔣波獲委任為清晰醫療執行董事兼行政總裁。（清晰醫療網站圖片）

2024年8月原大股東賣股

不過3W Partners仍未賣股，直至2024年8月6日，3W Partners突然與新買家Innovative Vision簽訂買賣協議，最終分兩次交割29%股份，賣股後Innovative Vision成為手持29%的大股東，3W Partners目前則持股11.04%。港交所公告指，兩者並非一致行動人。

新股東亦委任蔣波為新的行政總裁，根據公告指，蔣波是投資公司指數資本的合夥人，亦曾任鷹瞳科技（2251）的非執行董事，後者是H股上市的視網膜人工智能解決公司。

然而Innovative Vision與鷹瞳科技的關係，直至2025年3月才於港交所股權披露曝光，顯示北京鷹瞳科技間接持有45.84%的Innovative Vision股權。

管治風暴爆發

今年連番股東爭拗，謝偉業遭提出破產呈請、被公司踢出董事局，謝偉業亦入稟指控公司行政總裁蔣波等人虧空公款等多項問題。

到2025年8月，股權再次變動，藥明康德放售全部股份予Wang Meiyan，後者持股15.04%。Wang Meiyan透過英屬處女島（BVI）離岸公司持有股份，暫無法得知其身份及背景。

非親自動手術不計入業績

謝偉業被踢出董事局，被自己一手創辦的「親生仔」、清晰醫療附屬公司「尚方」提出破產呈請，從上市公司公告中亦能發現他一些外人難以明白的舉措。

他被申請破產呈請牽涉兩筆款項，一是公司指他業績不達標。有熟悉私營醫療機構的人士分析，一般身兼老闆的醫生，不會全部親自做手術，而是會將病人轉介至集團內其他相熟醫生負責，但公司以此追討他550.4萬元超額薪酬，可見他與公司管理層「完全反面」。

擔保變欠款

另一筆款項是175萬元的未付擔保款，款項是另一位醫生要向集團子公司支付提前退休費，而謝偉業卻為該醫生簽署個人擔保，該醫生另有向公司借貸1,600萬元。根據謝偉業的入稟狀，該醫生已向公司支付175萬元，但在借貸欠款未到期時，與該退休醫生達成協議轉讓擔保權利，令該醫生向公司的還款金額減少，而謝偉業與該醫生之間的私人擔保，變成謝偉業欠下公司的款項。

被「親生仔」反噬

有熟悉謝偉業的人士對記者說，可見謝偉業太天真，才會簽下個人擔保，更從無想過會被「親生仔」反噬，自失去50%以上絕對控股起，在第一步棋就走錯。

到2025年8月29日，謝偉業再次入稟高等法院控告清晰醫療，要求法庭裁定清晰醫療對他的撤職決議無效，頒令他復職，並賠償一切損失。

記者曾聯絡謝偉業，希望訪問他從創業到打官司的歷程並回應爭議，他僅着記者參考法庭和港交所公開文件，其他不便回應。

清晰醫療公司管理層回應《香港01》記者，否認有不當轉移資產等指控，並指暫停謝偉業董事職位因謝的債務問題，亦表示與另一醫生達成轉讓債務協議，為收回該對醫生的貸款。【詳見另稿】