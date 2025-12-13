機場捷運四年前列車爆火花、上月塌石屎　01查詢後機管局始通報

香港機場旅客捷運系統（APM）接連發生事故，但機管局並無通報機電署。《香港01》獲得2021年4月1日機場捷運列車運行期間，轉彎時爆出大量火花的片段。機管局承認無向機電署通報，直至《香港01》查詢後始交報告，距離事發已相隔四年半。

另外今年11月29日深夜收車期間，路段的天花有石屎剝落，《香港01》12月10日查詢後當晚，機管局始安排獨立結構工程師檢查，並在兩日後向機電署通報。

機電署自去年12月至今年11月，共接獲七宗涉及機場捷運的事故通報。



2021年4月1日一架機場旅客捷運列車轉彎時，路軌冒出火光。（消息人士提供片段截圖）

2021年4月 無載客列車轉彎冒火光

2025年12月 香港01查詢後始通報機電署

《香港01》此前接獲消息指，機場旅客捷運系統發生多宗事故後，並無依照程序向監管部門報告。

其中記者獲得一段2021年4月1日，長約三秒的閉路電視片段，顯示機場捷運一架列車在路軌範圍內轉彎時，列車與路軌之間冒出巨大火光，在陣陣火花後持續爆出多個火光，疑似發生小型爆炸。消息指，機管局並無向機電署通報。

《香港01》今年12月向機管局查詢，機管局於12月13日凌晨回覆，確認該片段為2021年4月1日晚上11點42分，機場旅客捷運系統列車經過相關月台期間，車身集電弓與月台裝置接觸不良，引致車側出現火花，消防處人員迅即到場戒備。

+ 4

機管局：按其當時機制理解無通報

機電署：屬須通報事件

機管局指，當時正值疫情期間，機管局關閉旅客捷運系統進行大型檢修，並進行不載客試運。消防處人員迅即到場戒備。當時系統正進行大型檢修後測試中，列車沒有載人，事件對旅客捷運系統結構亦沒有造成影響。事件發生後，機管局按程序記錄事件，隨後在内部會議中檢討，並調整相關路段的混凝土基座，其後沒有發生同類事件。

機管局指，在2021年4月處理事件時，按其當時對通報機制的理解，認爲事件並非發生於營運期間，故此當時沒有向機電署通報。

《香港01》查詢後，機管局指，現正就有關事件向機電署提交報告。換言之，事隔四年半始通報。

機電署接獲《香港01》查詢後表示，初步認為該事件屬須通報事件，機管局應在當時作出通報。署方已要求機管局就有關事件向機電署提交報告。署方會詳細研究報告內容，如有需要，會採取適當跟進措施，確保捷運系統安全運作，並已向機管局重申按機制通報事件的必要性。

有大面積石屎，連同尖銳硬物跌落機場旅客捷運系統行車路軌範圍。（消息人士提供）

2025年11月29日 天花塌石屎

另一宗是2025年11月29日晚，捷運路軌的天花塌石屎。根據《香港01》獲得的照片顯示，路軌範圍的天花出現裂縫，而緊急逃生通道上就留有石屎碎塊，沒有列車在該範圍。

機管局回應指，當晚運作前的深夜例行巡查中在一段路軌旁發現有碎石屎從天花剝落。當時旅客捷運系統列車未開始運作，亦沒有發現碎石屎落在路軌上。維修人員隨即按程序進行緊急維修及整固，在確認維修妥當後當日系統如常營運，並將當日事件記錄在案。機管局調查後確認，出現天花碎石屎剝落的原因是附近喉管滲漏，導致鋼筋生銹及石屎鬆脫。

2025年12月10日下午香港01查詢

當晚機管局始安排獨立結構工程師檢查

《香港01》於12月10日就事件向機管局查詢。機管局指，12月10日晚上系統運作時段完結後，安排獨立結構工程師檢查，再確認天花結構以及機場旅客捷運系統的安全。機管局會加強檢查措施，包括於每日例行檢查之上，加入每兩星期安排結構工程師檢查和確認行車隧道結構安全。

及後，機管局按照事故通報機制，於12月12日按規例向機電署通報。機管局會繼續與機電署保持密切溝通，以確保旅客捷運系統運作安全。

機電署表示，十分重視事件，並已要求機管局提交更詳細資料以及相關改善措施。

香港國際機場旅客捷運系統（APM）。（資料圖片 / 江智騫攝）

前線職員：T2新系統培訓倉促

機管局：七次培訓 充足時間掌握熟習

有機場捷運系統的員工表示，機管局為免機場擴建後的二號客運大樓（T2）開幕延誤，在未為前線職員提供新系統培訓下，要求職員在兩至三日內準備好與機電工程署共同進行演習，以獲取機電署及運輸及物流局批准升級新的列車控制系統。

機管局回應指，為配合二號客運大樓旅客捷運系統的營運準備工作，機管局及旅客捷運系統生產商按營運牌照要求，由2025年2月至12月期間合共提供七次培訓予所有相關員工，確保員工有充足時間充份掌握系統並熟習操作，有關的培訓記錄已按程序呈報機電署審閱。

機場二號客運大樓。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

工程人員許可證過期後進入路軌範圍

消息又稱，另有機管局工程人員以過期工程許可證進入路軌範圍工作。事件由其他職員，在工程進行途中發現。

機管局承認於今年11月29日有職員在覆核文件期間，發現有一名工作人員持已過期許可證進入旅客捷運系統工程範圍，機管局已作出即時處理。為加強管制，機管局已要求負責檢查的職員必須緊跟程序查核，並將以電子方式取代目前只靠人手檢查證件的工作。

過去一年七宗捷運事故通報

機電署指，過去一年（2024年12月至2025年11月），共接獲七宗涉及機場旅客捷運系統的事故通報。機電署會持續監察機管局通報事故的情況，確保機場捷運系統運作安全。

2023年機場旅客捷運系統有一名小童去年底險墮軌。（消息人士提供）

前年機場捷運小童險墮軌 曝光才認沒通報

機管局已非首次瞞報機場旅客捷運系統的意外。在2023年底發生嚴重意外，一名小童懷疑上車時跌入列車與月台間的罅隙，事件一年後才被傳媒披露。

意外曝光後，機管局一度回應稱「從片段畫面未能肯定小童的部份身體曾掉進列車與月台間空隙。」機管局在一個月後向機電署交報告，才承認事件未通報，稱不涉系統安全，是前線警覺性不足。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／梁鵬威攝）

張欣宇：都幾嚇人

一直關注機場旅客捷運系統安全的立法會議員張欣宇稱情況嚇人。他稱，機場旅客捷運系統經路軌供電，如果供電軌與列車接觸不良，或有異物進入路軌，就有機會出現類似火花，「火花爆得咁犀利係好少見」。他說，若出事地點是尚未啟用的範圍，尚可當作工程剛完成，職員正在驗收缺陷；若出事地點是列車正在營運的範圍，則屬嚴重事故，該片段應要匯報予機電工程署。

至於天花石屎下墮，他說跌石屎涉及結構部份，天花裂開，監管部門需要徹查有否涉及結構安全的風險。張欣宇稱，涉及結構安全需要即時處理：「這些事要第一時間報給機電署，因為這與整個行車安全有關，報完之後可能都要機管局找註冊結構工程師評估，之後可能都要找屋宇署配合調查及修復。」