屋苑亂象｜宏福苑居民憶遭顧問鴻毅指抹黑　刪預算不成反加新工程

宏福苑大火令圍標問題引起公眾關注，政府擬推出加強版「招標妥」，堵住現時已被圍標集團偵破的漏洞。不過維修過程監管不足的話，仍有可能在工程展開後加錢。

有宏福苑居民指，進行大維修時業主曾在會議上質問工程顧問「鴻毅」，及承建商「宏業」無跟合約行事，指控「鴻毅」處處維護承建商後，遭顧問出律師信稱惡意抹黑，被舊法團禁止再在會議上討論有關問題。新法團上任，和街坊合力抽出合約中逾1500萬元的非必要工程後，「鴻毅」和「宏業」才提出驗樓時無發現的問題，再多做1600萬元工程，即刪預算不成，還要多付一筆。



【屋苑亂象・專頁】

有一直關注大維修的大埔宏福苑居民指，曾就合約條款和工程問題，質問顧問「鴻毅」和承建商「宏業」。（廖雁雄攝）

政府擬於2026下半年推出加強版「招標妥」，用預審名單篩走有圍標嫌疑的公司，再由市建局包辦招標、評標，再向業主推薦顧問和工程公司。不過，解決了招標過程，不代表解決了圍標，工程期間施工、合約履行的監管亦重要。

宏福苑2024年通過3.3億元大維修，引起居民不滿。一直有關注宏福苑大維修的居民A先生（化名）指，新舊法團任內，居民曾就多項和合約履行、工程增刪有關的問題，和工程顧問、承建商有爭拗。

2024年7月，宏福苑工程顧問「鴻毅」董事黃俠然（右四）及承建商「宏業」董事侯華建一同出席工程解說會。（宏福苑法團影片截圖）

A先生指，在舊法團管理期間，有業主認為工程承建商「宏業」，無按合約承擔臨時水電接駁費，在合約中向屋苑多收了30多萬元。他表示曾多次追問，但都沒有得到正面回應，工程顧問「鴻毅」更會為「宏業」代答業主的問題。

A先生和其他街坊曾在居民交流會上，質疑顧問「鴻毅」為承建商「宏業」保駕護航：「我在居民交流大會上問『鴻毅』的黃俠然，說整份合約都要我們拿錢出來，整份合約都是陷阱，你一直維護『宏業』。我問他，到底是『宏業』聘你，還是宏福苑聘請你？」

「鴻毅」曾向宏福苑舊法團發律師信，稱如有人在無新的法律資料下再提出質詢，「或繼續作出惡意抹黑」，會採取法律行動。（受訪者提供）

交流會後，「鴻毅」向舊法團發律師信，信中除了以法律角度回應居民的問題和指控，更在最後一段稱，如有人在無新的法律資料下，再提出相關質詢，「或繼續作出惡意抹黑」，就不會再作回應，並採取法律行動，追討損失。

A先生認為「鴻毅」是指追問的業主抹黑詆譭：「之後在工程或交流會上，我們想再提起這議題都已被禁止，因為已出了律師信，有人跟我們說不要再討論這問題。」A先生指，阻止他們追問的正是舊法團。

2025年11月宏福苑發生大火後，至今仍未解封。（陳葦慈攝）

2024年9月，宏福苑召開特別業主大會，推翻了舊法團。A先生指，新法團上任後，街坊才得以取和承建商簽訂的大維修合約，回家慢慢研究條款細則。後來，新法團和街坊發現，合約中有多項非必要，或非強制修葺範圍內的經常性維修項目。

新法團與「鴻毅」、「宏業」斡旋多時，終取得同意，刪去合約中非必要項目及外牆兩層防水油漆，總值1580萬元的工程，但隨後顧問和承建商提出了驗樓時無發現的窗眉鋼筋缺失，要外加約1600萬元的工程。

A先生認為，已簽訂的合約及總額，應已包括窗眉維修工程；顧問和承建商就稱缺失太多，已不是維修，而是要做結構補強（recasting），是訂明合約以外的工序。A先生不解，認為新法團沒有問清楚詳情，對顧問和承建商的說法照單全收。

兩項工程增刪在同一會議上表決，刪預算不成還要多付一筆，A先生說：「剩下的百多萬元再從備用金中抽出來，換句話說，我們前面抽走的頂目是白做。」

發展局局長甯漢豪提出改善大維修招標程序的新措施，包括顧問或承建商在工程中途提出要修訂工程範疇加價，市建局亦協助業主把關。（資料圖片／黃浩謙攝）

2026年1月，發展局局長甯漢豪在立法會會議提出，申領政府維修資助的大廈工程開展後，市建局仍要「有一個角色」，如果顧問或承建商中途提出要修訂工程範疇，或因成本增加要加價，市建局要協助業主把關，給予獨立意見。

至於不申請政府資助，選擇不使用「招標妥」的大廈或屋苑，甯漢豪提出市建局在招標評標階段都可以給建議，讓業主作決定，但就無提出具體詳情，亦未交代市建局在這些個案展開工程後，需否協助業主把關。

【屋苑亂象系列報道・專頁】