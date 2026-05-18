北部都會區｜流浮山綠化帶疑涉僭建住宅地牢　農業優先區違規填土

北部都會區發展如火如荼，發展局多次強調「城鄉共融」，但《香港01》發現北都的違規發展亂象不斷，包括在流浮山0.54公頃綠化地帶，有人疑涉違規建住宅及僭建地牢等設施；納入農業優先區範圍約0.4公頃粉嶺鶴藪多塊農地被違規填土，至少約1.8公頃元朗逢吉鄉農地同樣曾發現違規填土，最終約兩公頃農地成功改劃為棕地等用途。

地政總署稱流浮山綠化地帶有發現未經批准的構築物，在2023年3月已發警告信並釘契。規劃署稱在2026年1月向涉事的粉嶺鶴藪農地發出「強制執行通知書」，要求還原現狀；批出逢吉鄉農地作臨時棕地用途，是為了重置受影響的洪水橋／厦村棕地作業。



【01偵查YouTube Playlist】

流浮山0.54公頃的綠化地帶，有人疑涉違規建住宅及僭建地牢等設施。（王海圖攝）

面積約三萬公頃的北部都會區發展如火如荼，發展局多次強調「城鄉共融」，但《香港01》發現北都的違規發展亂象不斷。在流浮山深灣路約0.54公頃綠化地帶的私人土地，記者獲得多張該個綠化地帶自2020年起興建期間的相片，發現該塊土地疑涉違規改建成住宅 涉僭建地牢、溫室、酒吧、車房及倉庫等設施。

有人疑在流浮山綠化地帶興建住宅及僭建地牢，門外有一塊「拉姆薩爾濕地保育協會」招牌，但香港公司註冊處或商業登記未見註冊。（鄭子峰攝）

有人疑在流浮山綠化地帶興建住宅及僭建地牢，據了解，白色屋頂的位置疑作溫室及客廳等用途。（鄭子峰攝）

「拉姆薩爾濕地保育協會」未見登記

記者在4月到場視察，該個綠化地帶重門深鎖，門口種滿罕見植物，有一塊「拉姆薩爾濕地保育協會」招牌，但香港公司註冊處或商業登記，中英文都無同名的協會註冊。

該塊土地門口旁邊設有一個有蓋車房，車房對面有一個被帳篷包圍的長方形白色屋頂建築物，佔地約4000呎，設有溫室、客廳及露台等設施。溫室旁邊有四個鋅鐵屋，佔地約2000至3000呎，用作廚房、飯廳、酒吧及睡房等用途。

流浮山綠化地帶疑涉僭建地牢，白色帳篷左邊見到疑似地牢位置，有支架作支撐，現時該位置上蓋擺放了兩個鋅鐵屋。（網上圖片）

地牢擺放汽槍收藏 有支架作支撐

網上流傳一批相片，是正在興建溫室時的相片，溫室上蓋仍在搭建當中，右邊見到有支架撐起的位置，是疑似地牢的位置，現用作擺放汽槍、模型收藏及雜物等，估計至少有600呎，現時地牢上蓋便設了兩間鋅鐵屋。在這塊0.54公頃的綠化地帶，仍有其他位置設有倉庫及車房，擺放多輛汽車及工程物料。

流浮山綠化地帶疑涉僭建地牢，疑似地牢的位置用作擺放汽槍、模型收藏及雜物等物件。（網上圖片）

租用人為工程公司董事 稱處理當中

翻查衛星圖片，該個綠化地帶在2020年3月仍是未發展，在同年11月開始大規模填土。至2024年5月，已見到有溫室、鋅鐵屋及帳篷等建築物。這塊私人土地屬於鄧贊良祖的祖堂地，現時該土地已租用予「貿發工程」的董事陳華達。記者曾經聯絡他，他承認是租用人，但對於違規建住宅及僭建地牢，陳華達聲稱是過往的事情，並表示正在清理，但對於地政指有違規構築物，他稱正在處理當中，無回覆有否被罰款。

流浮山綠化地帶疑涉僭建地牢，疑似地牢的位置用作擺放汽槍、模型收藏及雜物等物件，並見到有鐵架作支撐。（網上圖片）

地政稱有違規構築物 2023年已發警告釘契

地政總署稱該綠化地帶有發現未經批准的構築物，在2023年3月已向業主發出警告信並釘契。署方稱會因應個案情況，採取進一步的執管行動。

港府在2024年底公布《漁農業可持續發展藍圖》，建議界定37個農業優先區，包括粉嶺鶴藪及元朗逢吉鄉的農地。在粉嶺鶴藪村約0.4公頃農地，相鄰有多間村屋，在2024年仍是綠油油一片，只有少量位置被填土。但約0.4公頃農地在2025年已被違規填土，更包圍了其中一間村屋。

納入農業優先區範圍、粉嶺鶴藪村約0.4公頃農地在2025年已被違規填土，更包圍了其中一間村屋。（王海圖攝）

納入農業優先區範圍、粉嶺鶴藪村約0.4公頃農地在2025年已被違規填土，更包圍了其中一間村屋。（王海圖攝）

鶴藪0.4公頃農地違規填土

該個0.4公頃農地劃分為多個地段，大多均為鄧姓的業主，對於違規填土的人士為誰，規劃署稱沒有相關資料。規劃署稱在2025年10月接獲投訴，約0.4公頃農地被填土，無取得城規會許可，故屬違例發展。規劃署在2026年1月發出「強制執行通知書」，要求中止填土並還原現狀，署方稱會密切監察土地狀況。

另一個納入農業優先區、在元朗逢吉鄉一帶鄰近沙埔村約1.2公頃「蝙蝠」形狀農地，與相鄰的0.6公頃農地都曾經發現違規填土。城規會在2026年2月卻有條件批准兩塊曾違規填土的農地，作臨時貨倉及存放機械等用途。

納入農業優先區範圍、至少約1.8公頃元朗逢吉鄉農地同樣曾發現違規填土，最終約兩公頃農地成功改劃為棕地等用途。（王海圖攝）

在2023年3月，0.6公頃農地（黃色）已被違規填土，在2024年10月，1.2公頃的「蝙蝠」形狀農地（紅色）同樣被大規模違規填土。（01製圖）

逢吉鄉1.8公頃農地曾違規填土

翻查衛星圖片，在2022年3月，1.8公頃農地仍是農地。在2023年3月，0.6公頃農地已被違規填土，但城規會在同年8月卻批准作臨時倉庫，但其後未符合排水及消防條件，至2025年2月遭撤銷許可。在2024年10月，1.2公頃的「蝙蝠」形狀農地同樣被大規模違規填土，該塊土地至2025年6月仍未恢復原狀。

至少約1.8公頃元朗逢吉鄉農地同樣曾發現違規填土，最終約兩公頃農地成功改劃為棕地等用途。（王海圖攝）

1.8公頃農地獲批作臨時棕地

溢峰（香港）有限公司在2025年6月向城規會申請，兩塊農地分別作臨時貨倉和臨時露天存放建材及機械用途。城規會最終在2026年2月有條件批准兩項申請，為期三年。溢峰的董事及股東為羅凱汶及羅偉成，他們在2025年12月花1.64億元，以另一間公司名義購入旺角皇上皇新廈多個商舖單位。

記者在4月到場視察，0.6公頃農地已鋪滿瀝青擺滿汽車，1.2公頃的「蝙蝠」形狀農地，一半已鋪了瀝青，另一半仍見到有泥土及碎石。規劃署稱在3月巡查時，在這兩塊土地以外的位置發現有違例儲物用途，署方在4月已發出「強制執行通知書」，並要求佔用人在7月15日或之前中止違規發展。

在2020年，約1.8公頃元朗逢吉鄉農地仍是綠油油一片。（Google Earth圖片）

農業優先區地改劃棕地 規劃署：要求期滿後復原

《香港01》亦向規劃署查詢，為何農業優先區卻會批准作棕地用途，並且兩塊土地均有違規填土的前科。規劃署回覆稱在2024年10月收到「蝙蝠」形狀農地一帶的投訴，承認發現違規填土，並在2025年1月已發送「強制執行通知書」，並要求在三個月內還原。署方稱該塊農地有還原土地，並發出「完成規定通知書」。城規會其後在2026年2月，在有條件下批出兩項臨時性質的規劃許可，漁護署及環保署是不支持申請，故施加核准條件處理，包括期滿後恢復原狀。

規劃署稱鄉郊非不能發展 「共融」是帶來經濟動力

此外，規劃署指該申請是重置受洪水橋/厦村新發展區影響的棕地作業，故發展局支持兩宗申請。署方稱「城鄉共融」並非指鄉郊地區一概不能發展，善用新發展區附近鄉村的特色，為鄉郊地區帶來經濟動力，才是「城鄉共融」。

本土研究社成員黃肇鴻認為真正的「城鄉共融」，不是毀壞農地去發展經濟，尤其今次犧牲的是優質農地。（資料圖片／高仲明攝）

本土研究社：犧牲優質農地發展非「城鄉共融」

本土研究社成員成員黃肇鴻批評，「城鄉共融」是溶解的「溶」，稱政府最初的城鄉共融是有多一點的底線原則，其中一個是保留農業。黃肇鴻認為真正的「城鄉共融」，不是毀壞農地去發展經濟，尤其今次犧牲的是優質農地。他更指出，政府宣布37個建議農業優先區後，並無立法去保護該批農地，擔憂地主會為自身利益破壞農地，轉作更有經濟效益的用途。

他認為填了土就已經是破壞，因為你要恢復原狀，要先剷去瀝青，但底下的泥土同時會受到污染，實際要花很多時間去除污染變回農地，並指政府過往無檢視過土地有否恢復原狀，並是否適合再作農地。

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