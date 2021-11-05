冒認SOGO屈臣氏　FB假專頁扮真商戶騙財　苦主聯盟復仇緝兇

疫情之下，港人興起網上購物，但消費騙案亦隨之而生。近日有騙徒甚至在社交平台，假冒崇光百貨、屈臣氏等商戶騙財，消費者付款後無貨收，亦難以追究。有被冒認的商戶為防再有客人被騙，出招應變，但認為騙案仍會為網購商戶帶來衝擊。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文建議，消費者於網購時應避免使用轉數快付款，又指社交平台有責任，收到消費者舉報後，應作出行動。



鄧小姐今年9月於專頁購買榴槤，但最後收不到貨之餘，帳戶亦被對方封鎖。（羅君豪攝）

於Facebook專頁購物 付款後無貨收

「當時心想是第一次，就試試網購，沒有想過會被騙。」鄧小姐說。她今年9月見到Facebook頁面，不停出現一個專頁售賣榴槤的廣告。查詢詳情後，對方多次以優惠價推銷，最終鄧小姐支付200多元購買，但最後收不到貨之餘，帳戶亦被對方封鎖：「我當時沒有考慮太多，或檢查店舖的地址。我曾問店家有沒有商業登記證，對方只答網上生意不需要。」

▼鄧小姐與賣家對話▼



鄧小姐的例子是典型的網上消費騙案，她近日開設群組，聚集近60位同墮網上消費騙案的苦主，始發現近日多了騙徒冒認知名店舖，開設網上專頁騙財。

▼崇光百貨、屈臣氏發聲明澄清▼



假專頁冒起 崇光、屈臣氏遭冒認

「我想至少都有十宗八宗，因為崇光百貨、屈臣氏、盈豐、泊檔（海鮮專門店）等，很多較有信譽的商店，都被人盜用過地址。」事後，鄧小姐及一眾苦主通知被冒認的店舖，崇光百貨、屈臣氏等商戶分別於9月及10月發出聲明，澄清與假專頁無關。

鄧小姐近日開設「復仇者聯盟」群組，聚集近60位同墮網上消費騙案的苦主，她指自己及其他苦主都希望騙徒負上刑事責任。（羅君豪攝）

鄧小姐指，自己及其他苦主都希望騙徒負上刑事責任，不斷搜集騙徒的線索，並已就事件報警。她們亦曾向Facebook舉報騙財的假專頁，惟該些專頁未因此消失。

泊檔海鮮早前被騙徒冒認，創辦人溫啟宗指，騙徒主動私訊在直播中留言的客戶，並使用他們的名字及地址。（張浩維攝）

騙徒冒認真商戶 主動私訊推銷

主要經營直播購物的泊檔海鮮，早前被騙徒冒認，創辦人溫啟宗指，至今有約10人被騙：「騙徒主動私訊在直播中留言的客戶，他們會謊稱當日有長腳蟹或大閘蟹優惠。」他表示，騙徒在對話中使用他們的名字及地址，惟收款的並非公司戶口，而是私人戶口。

溫啟宗指，騙徒多以時令海鮮吸引消費者，定價較一般商店平一大截，是市價的二至三折：「以長腳蟹為例，平均可能是320至380元一斤，但騙徒可以平到100至120元。」

商戶設電子錢包防騙案

為防冒認騙案再發生，溫啟宗表示，公司10月已設立電子錢包服務，客人需入錢到公司戶口儲值，避免客人誤付款至騙徒戶口。

溫啟宗認為，此類消費騙案會為傳統網購平台帶來衝擊。（張浩維攝）

作為長時間直播的購物平台，溫啟宗認為商舖透明度高，客人可隨時向直播的職員查詢訂單，騙案對他們的影響不大。不過，他認為此類騙案，仍為傳統網購平台帶來衝擊：「因為消費者付款後，會擔心否有貨交、貨品是否符合說明。消費者遲了一小時收不到貨，緊張地致電客戶服務職員又無回覆，可能就會引起質疑。」

▼其他苦主與騙徒對話▼



疫下網購投訴飆升

根據消費者委員會提供的數據，2018年及2019年收到關於網上購物的投訴，平均逾4,700宗，但至新冠肺炎疫情爆發的2020年，相關投訴飆升1.7倍，至逾1.3萬宗。今年首9個月，消委會亦已收到4,700宗相關投訴。

袁海文：網購避免用轉數快

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，相信疫情令網購熱潮興起，去年起收多了不少騙案苦主求助。不少騙徒都於社交平台推銷，再指示消費者以轉數快付款，形容「整個騙局很快速，叫人防不勝防」。他指，間中都有騙徒冒認真實商戶，但認為每個個案手法都稍有不同，收款帳戶亦非同一個，難以總結某一批人要為所有騙案負責。

（資料圖片／余俊亮攝）

袁海文建議，消費者於網上消費，應盡量避免使用轉數快付款：「因為它沒有爭議交易保障機制，使用信用卡或Paypal會較有保障。」他又表示，社交平台亦有責任，如收到消費者舉報，應作出行動。

消委會提醒消費者，使用社交平台或即時通訊程式購物，較難核實賣家身份，亦未必有單據記錄，有機會被界定為私人交易，出問題時會較難追討，建議應審慎考慮交易方式，及光顧有良好商譽的網店。