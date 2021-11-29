01直擊｜6萬呎大埔神秘莊園　眺望慈山寺觀音像　霸官地多處違規

大埔官地上驚現超過6萬平方呎的神秘私人莊園，距八仙嶺郊野公園不足200米。該莊園鄰近慈山寺、背山面海，建有池塘，種有果樹及農作物，並有涼亭、貨櫃屋及儲物倉等構築物。

地政總署承認在1994年批出官地作耕種用途，只准興建更寮及農用儲物室，但該兩個建築物違規擴建至1,200平方呎；池塘、涼亭、貨櫃屋等建築均屬違規加建。署方更發現未經批准的平整工程及霸佔1,5000平方呎周邊官地，霸佔面積相等於其莊園的四分之一。



記者比對航拍圖片及地理資訊地圖，至少15,000平方呎的官地被莊園佔用，地政總署要求持牌人於限期前停止佔用周邊土地。（01製圖）

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該個超過6萬平方呎的私人莊園位處大埔汀角路一帶，背靠八仙嶺郊野公園，面向大海，環境清幽。莊園內設有約1,000平方呎的池塘、設有長枱的涼亭、貨櫃屋及兩個分別約1,200及400平方呎的大搭建物。

距郊野公園不足200米 6萬呎莊園設池塘涼亭

《香港01》到訪現場，莊園內至少有5至6人，有人在池塘的小橋散步，有人走到涼亭避暑，與其他人閒談。莊園門口設有大閘閉門深鎖，並有狗隻看守。記者與在莊園三位準備駕車離開離開的人士交談，該中年男子稱這裏是私人農場，有種菜及果樹，聲稱開門時或會有狗隻跑出，更稱莊園不會開放給其他人使用。

記者與在莊園三位準備駕車離開離開的人士交談，該中年男子稱這裏是私人農場，有種菜及果樹，聲稱開門時或會有狗隻跑出，更稱莊園不會開放給其他人使用。（香港01記者攝）

2008年莊園仍未出現 2013年漸見全貌

翻查衛星圖片，莊園在2008年仍是綠油油一片，佈滿樹木，未見開墾的痕迹。至2012年，莊園至少有近半面積已被開墾。莊園在2013年已逐漸成形，更見到未注水的池塘及約1,200平方呎的大型構築物。

大埔私人莊園在2012年至少有近半面積已被開墾。（Google Earth圖片）

只准建更寮及農用儲物室 違規擴建至1200呎

地政總署表示，私人莊園涉及三個政府土地牌照，均由1994年1月1日起批出作耕地用途，其中一個牌照准許蓋搭兩個臨時構築物，包括一個約80平方呎的更寮和一個約150平方呎的農用儲物室，惟兩建築物違規擴建至1,200平方呎。池塘、涼亭及貨櫃屋均屬違規興建，部份耕地更超出莊園牌照範圍。

地政總署指莊園內的貨櫃屋、池塘及涼亭均屬違規加建。（張浩維攝）

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1.5萬呎周邊官地被佔用 平整工程未經批准

地政總署續發現莊園內有未經地政處批准的地盤平整工程，並發現周邊的官地被非法佔用。記者比對航拍圖片及地理資訊地圖，至少15,000平方呎的官地被莊園佔用。署方已要求持牌人證明地盤平整工程是否已得到其他部門批准，並要求持牌人於限期前停止佔用周邊土地，署方會繼續跟進及在有需要時採取執行牌照條款行動，但沒提供莊園佔用人的姓名。

大埔官地上驚現超過6萬平方呎的神秘私人莊園，鄰近慈山寺，惟莊園內違規建池塘，涼亭及貨櫃屋等構築物，更霸佔周邊官地。（王海圖攝）

運輸署拒採訪理由查車牌

運輸署拒絕記者，以新聞採訪理由，查閱當日出入莊園車輛的車主身份，記者到牌照事務處現場申請，職員拒絕記者在申請表上標註「新聞用途」。

運輸署新聞發言人指如相關資料用於新聞用途，亦必須與交通及運輸事宜相關，署方表示任何人均可申請證明書，強調無就從事個別職業人士（包括傳媒）申請證明書作出限制。