收緊查冊｜董事身份證號碼後四位變「*」　住址全變通訊地址

政府去年初提出收緊公司查冊，雖遭到多個界別反對，但同年6月，財經事務及庫務局仍以「先訂立後審議」的方式，推出收緊公司查冊「三部曲」。

《香港01》記者實測發現，近日董事的身份識別號碼最後四位數皆被「*」號取代，公眾查閱董事索引時，亦只可輸入部份身份識別號碼，以作檢索，而董事登記的住址，亦全變成「通訊地址」。



收緊查冊・專頁｜限查董事、車牌 詳解對新聞、工商界深遠影響

舊文件暫未變

新查冊安排的第一階段於去年8月實施，公司可在其登記冊上以董事的通訊地址代替通常住址，及以董事和公司秘書的部份身份識別號碼代替完整號碼，讓公眾查閱。

收緊公司查冊第二階段於10月24日實施，公司登記冊中董事索引所載的通常住址及完整身份識別號碼，會被列為「受保護資料」，公眾查閱時，有關資料會被通訊地址及部份身份識別號碼代替。

記者實測查閱公司資料，發現10月24日後向公司註冊處提交的文件，董事的身份證號碼最後四位數皆被「*」號取代，過往董事住址一欄，亦已改為通訊地址。不過，在第二階段生效前已向公司註冊處提交的文件，暫未受影響。

查冊系統新增一個新的檢索選項，公眾可以輸入董事的中英文姓名及部份身份識別號碼，並以完全符合兩項或以上資料的形式查冊。

另外，過往公眾可以輸入董事的完整身份證或護照號碼，以查閱董事索引，但新安排下，公眾檢索時只可以輸入部份身份識別號碼。系統同時新增一個新的檢索選項，公眾可以輸入董事的中英文姓名及部份身份識別號碼，系統會顯示完全符合兩項或以上資料的結果。

政府去年初擬收緊公司查冊安排，同年4月交立法會財經事務委員會討論。會議上有議員質疑無法查閱董事完整身份證號碼，或無法分辨同名、身份證號碼相似的人，惟時任財經事務及庫務局局長許正宇引數據反駁，指出現無法辨認的機率低。

收緊安排引來多個界別爭議，香港基金會公會、香港記者協會等團體亦曾表示反對。公司註冊處前處長鍾悟思（Gordon Jones）曾於在報章撰文，質疑若實施新規定，將會削弱香港商業生活的核心問責制、全面披露和透明的原則，影響專業人士專職調查的能力，令舞弊機會增加，建議政府重新考慮是否推行這些具「潛在危害」的建議。

不過，去年6月，財經事務及庫務局仍以「先訂立後審議」的方式，刊憲推出「三部曲」收緊公司查冊安排，僅供公眾查閱公司董事的通訊地址和部份身份證號碼。以往可供查閱的董事住址及完整身份證號碼，在新安排下被列為「受保護資料」，公職人員、執業律師和會計師等七類「指明人士」，可繼續提出查閱董事等人的受保護資料，惟記者未被涵蓋。

收緊公司查冊第三階段將於2023年12月27日開始，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第2階段開始前已向公司註冊處登記的文件所載的受保護資料，並以其通訊地址及部份身份識別號碼代替讓公眾查閱，「指明人士」仍可向公司註冊處提出取覽董事等人的受保護資料。