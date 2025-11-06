寰海明察｜釐清「中央干預香港選舉」迷思　實踐超越西方治理模式

梁海明專欄｜寰海明察

隨着立法會換屆選舉展開，有些外部勢力和輿論再次提起「中央干預論」，對香港的新選舉制度提出質疑，甚至將其解讀為「干預香港事務」的證據。然而，這種說法並未全面反映事實，難免存在片面和誤解，亦無助於國際社會更好地認識和理解「一國兩制」。實際上，香港的新選制不僅沒有削弱高度自治，反而透過制度改進和治理創新，為香港的長治久安奠定了重要基礎。其核心目標是解決舊制度中一些深層次的問題——讓選舉由過去的政治對立，轉向合作；由「形式民主」，走向「實質民主」；由激烈鬥爭，走向高效治理。這種制度上的優化，既為香港注入了新的發展動力，也為探索多樣化的民主治理模式提供了寶貴的經驗。



部分人和輿論近日對「中央干預」的指控，更多源於對「一國兩制」的片面理解和誤解。事實上，無論從法律還是實際操作層面來看，香港立法會選舉並不存在「中央干預」的基礎。

首先，從法律層面來看，香港的高度自治權並非地方本身固有的權力，而是由中央根據《中華人民共和國憲法》和《香港特別行政區基本法》授權的。香港的自治權是中央主權的一部分延伸，中央依法對自治權行使監督責任，以確保其運作符合授權範圍。同時，中央通過立法授權香港實施高度自治，並保留對某些必要事務的直接管治權，這種安排是單一制國家維持主權統一和地方穩定的重要機制。可以說，中央的監督和支持不僅符合「一國兩制」的原則，也是新選制穩定運行的重要保障。

中央監督符合國家治理原則

再從國際視角來看，許多國家對地方事務的管理和監督，同樣透過憲法和法律授權進行，其做法與中國中央政府對香港的監督並無本質區別。例如，美國聯邦政府根據憲法第六條的「至高條款」（Supremacy Clause），對各州事務進行統一監督，各州必須遵守聯邦憲法和法律，即使有新州加入聯邦，也無需重新制憲，而是直接適用聯邦憲法，這充分顯示中央對地方的優越地位。同樣，德國在東西德統一時，也採用了直接套用西德憲法的方式，這在本質上被視為主權統一的體現。

可見，中央對地方事務的監督和治理，不僅是單一制國家憲制秩序的一部分，也是在聯邦制國家框架內維護主權統一和地方穩定的普遍實踐。因此，中央對香港事務的監督，不僅完全符合中國的憲制安排，也與其他國家的地方治理模式在本質上有很多相似之處。

新選制成功堵塞舊政治漏洞

此外，從實際操作層面來看，香港立法會選舉的規則制定和具體實施，完全依據《基本法》，並結合香港的實際需要和長遠發展目標。新選制針對舊制度中的漏洞和問題，透過優化選舉委員會、引入候選人資格審查機制等措施，全面落實了「愛國者治港」的原則，確保香港的政治穩定與經濟繁榮。

自2021年完善選舉制度以來，立法會運作逐步回歸正軌，完成了多屆政府未完成的《基本法》第23條立法工作，充分體現了高效和擔當。公開數據顯示，這一屆立法會的表現非常亮眼，已通過130項法案，比上屆同期的81項增加了六成。這些法案涵蓋經濟發展和民生改善的多個領域，例如吸引家族辦公室來港、取消強積金對沖、強制舉報虐兒等。而在撥款審批方面，立法會財委會審批了261個項目，涉及總額達6,972億元，包括基建、簡約公屋、北部都會區、創新科技發展，以及中小企業支援等重要項目。更值得一提的是，特區政府在立法過程中吸納了議員提出的建議，修訂了約一半的法案。這些數據顯示，重塑後的立法會更加高效，對香港的穩定和發展作出了實實在在的貢獻，並且得到了不少市民的認同。

實踐超越傳統西方治理模式

更重要的是，香港的新選制在設計上超越了傳統西方模式，為全球治理創新提供了新的思路。

第一，從「形式民主」走向「實質民主」。西方國家往往以選舉的普及性來衡量民主，但忽略了選舉結果是否真正推動經濟和社會發展。而香港的新選制更加注重「實質民主」，以選賢舉能為核心，確保選出的代表能回應市民需求，促進經濟社會發展，突破了「選舉即民主」的狹隘框架，將民主的價值體現在治理成效和市民福祉上。

第二，從對立走向合作。新選制摒棄了過去選舉中意識形態對立和泛政治化的惡性循環，讓候選人更加聚焦民生議題和社會發展。以2021年改制後的立法會選舉為例，候選人普遍更注重與市民的溝通，並提出解決實際問題的能力，而不是依靠煽動情緒爭取選票。

第三，治理目標更清晰。新選制通過優化提名機制和選舉委員會的職能分配，明確了選舉的核心目標——實現「良政善治」。候選人不僅需要具備愛國愛港的立場，還需擁有專業能力和服務精神，形成一支高效的治理團隊，確保香港的政治穩定和長遠發展。

積極投票為香港選賢任能

隨着新一屆立法會選舉的臨近，市民的積極參與成為選舉成功的重要保障。正如中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍此前向立法會議員提出的「五點希望」中所強調，議員應該成為「立場堅定的愛國者、行政主導的體制維護者、真正的民意代言人、高質素的管治者和立法會新風貌的開創者」。市民透過選票選出具備愛國情懷和專業能力的議員，不僅能推動香港實現良政善治，也體現了對新選制的支持，更寄託了對香港未來發展的深切期望。

廣大市民的踴躍投票，不僅是對新選制合法性和有效性的積極認可，也為新制度注入了深厚的民意基礎。選舉是一個重要的平台，不僅能讓市民發現社會中的問題、表達自身的訴求，更能為特區政府的施政提供清晰的方向指引。一個高參與度的選舉，不僅能增強社會的凝聚力，還能為香港的長遠發展注入更強的動力。

綜上所述，所謂的「中央干預論」缺乏事實依據，無法成立，同時也忽視了香港新選制所帶來的實質性成效。新選制的目標非常明確，就是為香港提供更加穩定、高效的治理模式，推動社會走向繁榮安定，而並非外界某些人所指的「干預」。面對外界的誤解和疑慮，香港各界更應以實際的成績和選舉成果來說明問題，充分展現新選制的優勢和成效。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。